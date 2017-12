Systém Windows do každého auta?

3. dec 2003 o 0:00 (tb, čtk, cnet)

Operačný systém Windows môže mať váš domáci počítač, laptop v práci, vreckový počítač, chladnička aj mobilný telefón. Kde ešte chýba? Predsa vo vašom aute ­ a Microsoft je odhodlaný to zmeniť. Podľa viceprezidenta automobilovej divízie Microsoftu Dicka Brassa je cieľom firmy „Windows v každom aute na Zemi".

Auto s počítačom používajúcim operačný systém od Microsoftu by sa malo vodičovi samo ozvať, keď bude treba napríklad vymeniť olej. Bude ho informovať o zápchach a nehodách na ceste a navrhne mu lepšiu trasu, ktorou sa dostane skôr domov, či automaticky zaplatí diaľničné poplatky. Jeho softvér zodpovedajúci i za správnu funkciu bŕzd by sa by sa mal navyše vedieť sám aktualizovať cez bezdrôtové pripojenie.

Na rozdiel od jednotnej vízie firmy v iných oblastiach sa predpokladá, že systémy pre jednotlivé automobily budú veľmi rôznorodé. Niektoré budú slúžiť len na zábavu ­ prehrávanie hudby či videa pre pasažierov, iné ponúknu mapy a navigáciu a ďalší výrobcovia umožnia majiteľom áut vybavovať si cez palubný počítač aj e-maily. Líšiť sa zrejme bude aj spôsob výmeny dát ­ počítače môžu akceptovať pamäťové karty alebo komunikovať bezdrôtovo cez mobilný telefón či Bluetooth. Bránou k ďalšiemu rozvoju však bude najmä vylepšenie programov na rozoznávanie pokynov zadávaných hlasom, pre ktoré sa očakáva najväčšie uplatnenie práve v automobilovom priemysle.

Kľúčovým produktom Microsoftu pre automobily by sa mal stať TBox, ktorý sa dostane na trh o jeden až tri roky. Umožní totiž vytvorenie jedinej siete zo všetkých elektronických zariadení nachádzajúcich sa v aute: od palubného počítača monitorujúceho základné funkcie auta cez mobilný telefón a PDA jeho majiteľa až po mobilné telefóny. TBox bude mať vlastný mikroprocesor, pamäť aj pevný disk, nebudú v ňom však žiadne pohyblivé časti náchylné na poškodenie.

Microsoft už dnes dodáva svoje systémy pre 23 rôznych modelov áut, najlepšie sa rozvíja spolupráca s BMW, ale dohody už existujú aj s Hondou či Volvom. Šéf Microsoftu Bill Gates v júli odhadol, že o tri roky, keď sa dostanú na trh dnes pripravované modely, by malo operačný systém od Microsoftu obsahovať 30 percent nových áut. Väčšina z nich by mala jazdiť v Európe a v Japonsku, keďže v USA je vybavenie áut veľkými displejmi „stále ešte kontroverznou témou".