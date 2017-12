Rýchle autá na divoko

Čo sa stane, ak vezmete bežný Ford Focus alebo Peugeot 206 a „troška" ho upravíte? Primontujete naň prítlačné krídlo a ďalšie vizuálne zlepšenia, odľahčíte ho, pridáte športové brzdy, kolesá a poriadny výfuk, zvýšite výkon motora a ako perličku primontuje

2. dec 2003 o 22:30 MICHAL GARDIAN

te aj takzvané nitro. Takto upravené auto už môže pokojne súťažiť s plnokrvnou športovou triedou.

Nový diel série hier Need For Speed s prívlastkom Underground však toto všetko umožňuje bez najmenšieho rizika. Po vzore filmového hitu Rýchlo a zbesilo sa v ňom zúčastníte boja o výslnie v ilegálnych pretekoch vyšperkovaných áut v plnej mestskej premávke. Ako nováčik začínate s obyčajnou továrenskou „šunkou" a po úspechoch v niekoľkých druhoch pretekov získavate peniaze na vylepšenia a prestíž, ktorá vám ich sprístupní. Znamená to, že nestačí vyhrávať, ale je nutné aj jazdiť efektne ­ nemali by chýbať kontrolované šmyky, veľké skoky a podobne. Po úspešných pretekoch si všemožne upravíte a pomaľujete auto a poskočíte na úroveň „väčšieho frajera".

Našťastie sú jazdné vlastnosti áut arkádovito zjednodušené a dokonca ich nemôžete ani rozbiť. Na tieto pre niekoho možno záporné vlastnosti však s dramaticky sa zvyšujúcou náročnosťou od polovice hry radi zabudnete. Pretekať môžete v niekoľkých variantoch bežných pretekov s niekoľkými súpermi, ale aj v „šprinte" na rovnej trase, kde rozhoduje každá stotina sekundy pri radení rýchlostí. Zručnosť s plynom a ručnou brzdou zasa overia malé trasy s bodovanými šmykmi.

Hoci trate nie sú veľmi variabilné a často sa opakujú, tvoria, spolu s tuningom áut až „závislácku" záležitosť pre všetkých milovníkov veľkej rýchlosti. Tých by malo uspokojiť aj skvelé technické spracovanie, ktoré síce nehýri detailmi, ale používa veľké množstvo efektných svetelných trikov alebo napríklad rozmazanie obrazu pri rýchlej jazde. Okrem očí dostanú pozitívne zabrať aj uši skvelými zvukmi a ešte lepším mixom hip-hopovej, rockovej a elektronickej hudby od niekoľkých slávnych hudobných zoskupení. Žiaden milovník „počítačových autíčok", ktorý netrvá na realizme za každú cenu, by teda určite nemal Underground ignorovať.

