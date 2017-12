Za spam päť rokov väzenia

Po šiestich rokoch diskusií bol minulý týždeň schválený prvý zákon regulujúci rozosielanie elektronickej reklamnej pošty, spamu, na území Spojených štátov amerických. Pre internetistov na celom svete by mohol znamenať postupné zníženie množstva prijatej .

3. dec 2003 o 0:00 Tomáš Bella

Po šiestich rokoch diskusií bol minulý týždeň schválený prvý zákon regulujúci rozosielanie elektronickej reklamnej pošty, spamu, na území Spojených štátov amerických. Pre internetistov na celom svete by mohol znamenať postupné zníženie množstva prijatej reklamnej korešpondencie alebo aspoň uľahčenie jej filtrovania. Z USA totiž pochádza až 58 percent všetkých reklamných e-mailových zásielok.

Americkí zákonodarcovia však v porovnaní s európskymi zvolili oveľa liberálnejší prístup k regulácii reklamy a podľa niektorých kritikov ju nový zákon nereguluje, ale skôr legalizuje. Zakázané bolo zbieranie e-mailových adries prijímateľov z webových stránok, rozosielanie reklám pod zavádzajúcimi názvami (napríklad „Ahoj, to som ja" pre ponuku na „výhodný" úver) a uvádzanie falošných adries odosielateľa. Reklamy na produkty sexuálneho priemyslu, napríklad populárne ponuky na zväčšenie penisu či „Viagru bez receptu", musia byť jasne označené už v predmete (spôsob označovania bude stanovený neskôr). Každá elektronická reklama musí zároveň ponúkať funkčný návod, ako odstrániť svoju adresu z databázy spamera.

Sú to však oveľa mäkšie pravidlá ako v Európskej únii, kde je od začiatku novembra možné rozposielať reklamu len príjemcom, ktorí s tým vopred súhlasili ­ dať im len možnosť odhlásiť sa v žiadnom prípade nestačí.

Amerika na druhej strane zavádza drakonické tresty pre spamerov, ktorí stanovené pravidlá porušia. Napríklad za rozoslanie reklám na adresy nazbierané z webových stránok hrozí pokuta 6 miliónov dolárov (250 dolárov za každého prijímateľa) a päť rokov väzenia.

Zaujímavosti o spame V septembri 2001, tvoril spam len 8 percent všetkých e-mailov, v septembri 2003 to podľa firmy BrighMail bolo už 54 percent.



Podľa americkej Federálnej komisie pre obchod 66 percent spamerov prijímateľov reklám podvádza. Väčšinou predstierajú osobný vzťah s prijímateľom (do predmetu vsunú jeho meno) a predmet správy má málokedy niečo spoločné s jej obsahom. V polovici až troch štvrtinách prípadov je sfalšovaná adresa odosielateľa a štyri z desiatich reklamných správ obsahujú nanajvýš podozrivé tvrdenia o propagovaných produktoch (napríklad ponúkajú „schudnutie v spánku").



Na adresu amerických úradov určenú pre hlásenie nelegálneho spamu (uce@ftc.gov) prichádza od rozzúrených Američanov 130-tisíc správ denne.



Spameri firmám za rozoslanie ich reklamy na jeden milión e-mailových adries niekedy účtujú len 25 dolárov. Milión e-mailových adries na CD stojí päť dolárov.



Vzhľadom na nízke náklady na rozosielanie reklám cez internet sa spaming vyplatí, už ak na reklamu zareaguje jeden zo 40- až 100-tisíc prijímateľov (pri reklame poštou je pomer 1:100).



Podľa Konferencie OSN pre obchod a rozvoj prichádza najviac spamu zo Spojených štátov (58,4 %), keďže tu je najviac firiem ochotných propagovať takto svoje pochybné produkty; nasledujú s veľkým odstupom Čína (5,6 %), Veľká Británia (5,2 %), Brazília (4,9 %) a Kanada (4,1 %).

Nový zákon takisto dáva americkej Federálnej komisii pre obchod možnosť vytvoriť národnú databázu ľudí, ktorí si neželajú dostávať do svojej e-mailovej schránky žiadnu reklamu. Išlo by o obdobu nedávno vytvoreného zoznamu telefónnych čísel, ktorých majitelia nechcú byť obťažovaní reklamnými telefonátmi. Krátko po jeho vzniku boli správcovia databázy zavalení miliónmi žiadostí a predpokladá sa, že podobný záujem by vyvolala aj antispamová databáza, ktorú by museli rešpektovať všetci rozosielatelia reklám cez internet. Zatiaľ však nie je isté, či bude databáza aj pre e-maily skutočne vytvorená.

Zákon začne platiť od prvého januára, podľa odborníkov by mohlo k zníženiu množstva amerického spamu dôjsť po prvom exemplárnom odsúdení spamera na pobyt vo väzení. Spamom sa totiž vo svete živí len okolo 150-200 ľudí, ktorých si podnikatelia najímajú na rozosielanie reklám na svoje produkty. Tieto dve stovky spamerov sú podľa odhadov zodpovedné za 90 percent všetkej reklamnej pošty.

Na Slovensku je spam už niekoľko rokov zakázaný Zákonom o reklame, podľa ktorého je v zmysle európskych pravidiel nutný výslovný súhlas prijímateľa ešte predtým, ako mu odosielateľ odošle prvú reklamu. Za rozosielanie reklám napríklad na adresy nazbierané z internetu alebo z vizitiek hrozí podnikateľom pokuta dva milióny korún.