Prince of Persia: The Sands of Time – prvé dojmy z plnej verzie

Pravdepodobne najväčšia arkádová klasika na svete sa vracia vo svojom štvrtom pokračovaní. Tretí diel mu síce príliš dobré meno neurobil, pre tentokrát však za hrou stojí úplne nový tím a pôvodný „ocino“ – Jordan Mechner s cieľom obhájiť meno legendy. Naš

2. dec 2003 o 12:50 Juraj Chrappa

e prvé dojmy z plnej verzie vám naznačia, ako sa im to darí.

The Sands of Time sa po tohtoročnej E3 stal jednou z mojich najočakávanejších hier týchto vianoc. Asi na mňa zapôsobilo ocenenie Najlepšia hra E3, ktorú hra získala. Udeľujú ju herní novinári a napriek tomu, že som tam osobne nebol, uveril som im a perfektne vyzerajúcim obrázkom. Odbroná verejnosť sa nezvykne mýliť. Z toho čo som mal možnosť odohrať z finálnej verzie hry, musím potvrdiť, že hra nielenže splnila všetky moje očakávania, ale ich dokonca v mnohom predčila s množstvom originálnych nápadov a špičkovým spracovaním.

Napriek všetkému hypu okolo hry bol môj skepticizmus citeľný ako týždňová nivovo-cesnaková pomazánka. Prievan, ktorý zafučal po spustení hry však vypudil všetky pachy a ja som sa viackrát prichytil ako neveriacky zízam na monitor. Na prvý pohľad je jasné, že sa jedná o špičkový titul a práca 50-členného vývojárskeho tímu je tu krásne vidieť.

Vizuálne spracovanie konkuruje tomu najlepšiemu, čo môžete na PC vidieť. Nie je to ani tak najnovšími a najpokrokovejšími efektmi drahých grafických kariet, ale svojským štýlom výborne odrážajúcim magické prostredie tajomného príbehu. Grafický engine je rýchly, a našťastie ani veľmi neutrpel konverziou z konzol, ako sa to stalo v prípade Broken Sword: The Sleeping Dragon. Hra v hojnej miere využíva dramatické zábery kamery, ktorú si môžete našťastie pohodlne nastavovať. Špičková je však najmä počas bojov – cítil som sa ako v "ďalekovýchodnej" verzii Matrixu.

Práve boje sú na novom princovi absolútne výnimočné. Väčšinou sa na vás hrnie niekoľko nepriateľov naraz, a treba zatlieskať autorom za výborné zvládnuté ovládanie, vďaka ktorému ich s noblesou a šarmom brušnej tanečnice dokážete všetkých zvládnuť. Môžete si vybrať medzi klavesnico-myšoidným ovládaním alebo gamepadom. Práve toto defaultné ovládacie zariadenie pre herné konzoly je aj pre väčšinu PC konverzií úplne ideálne. Platí to aj v tomto prípade. Ja by som vám len odporučil, aby ste o nejaký ten gamepad požiadali Ježiška pod stromček, pretože v budúcnosti sa so stále väčším počtom konverzií z neho stane veľmi praktický pomocník (najmä ak máte radi akčné arkády). To však neznamená, že ovládanie cez klávesnicu a myš je odfláknuté – funguje veľmi dobre, len niekedy vám pri rýchlejšom pohybe myšky zchaosí kamera.

Pri boji som využíval zatiaľ najmä meč a magickú dýku a svoje akrobatické schopnosti. Ako som už spomínal, cítil som sa ako v akčnom filme s východnými bojovými umeniami. Princove ladné pohyby sú potešením pre oko hráča a všetkých prizerajúcich sa. Keď sa rozbehne, vyskočí po nepriateľovi a vo vzduchu mu z otočky zasadí smrteľnú ranu... proste krása. Pri vyššom počte seknutí sa nepriateľ spomalí, aby ste ho mohli „dokončiť“ rozseknutím na polovičku (nemajte obavy, žiadna špliechanie krvi sa nekoná), pričom celý zvyšok sveta sa pohybuje normálnou rýchlosťou. Parádne pohyby nie sú obmedzené len na boje, ale uvidíte beh po stene, točenie na hrazde, skákanie zo stĺpu na stĺp a mnoho ďalších. Ak by som to mal zhrnúť, stále je na čo sa pozerať. A sú to veci, ktoré ste zatiaľ v žiadnej inej hre nevideli.

Originálne nápady ale nekončia bojmi a akrobaciou. Náš princ svojou hlúposťou získal magickú dýku, ktorá mu umožňuje pohyb v čase. Táto schopnosť slúži ako princov "život". Keď spravíte chybný krok a polámete si napr. kosti na dne hlbokej priepasti, nie je nič jednoduchšie ako „pretočiť“ čas naspäť a chybnému kroku sa vyhnúť. Toto cestovanie časom má špeciálne grafické spracovanie, keď princa vidíte, akoby ste na videu stlačili rewind a pozerali pri tom obraz.

Uff, nový Prince of Persia: The Sands of Time vyzerá neskutočne dobre a dalo by sa o nej ešte dlho písať (príbeh, zvukové efekty). Uvidíme či sa v nastolenej kvalite ponesie aj zvyšok hry. To sa však dozviete až v našej recenzii, ktorú v najbližších dňoch nájdete na týchto herných stránkach.