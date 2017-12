Beyond Good & Evil – dojmy z dema

Všetci fanúšikovia 3rd-person akčných hier s adventure prvkami, zbystrite pozornosť! Ubisoft nedávno releasli oficiálne demo sľubne vyzerajúcej hry Beyond Good & Evil a tak sme sa naň pozreli pekne zblízka... a zmocnili sa hlavnej hrdin

2. dec 2003 o 9:25 Marián Kluvanec

ky, krásnej Jade, s anime nádychom!

Keď sa povie „japonská kinematografia“, človeku sa vybavia mená ako Godzilla, Bruce Lee, či Akiro Kurosawa. No a keď sa povie „japonský kreslený film“, myseľ sa hneď odvoláva na pojmy ako anime a manga. Svojský štýl kresby a fantastický, aj keď na európske pomery bizarný príbeh činia tieto diela umeleckými. Z anime čerpali a čerpajú mnohí svetoví autori, z posledných možno spomenúť napr. bratov Wachovských, ktorí pri tvorbe Matrixu vychádzali (okrem iného) z filmov ako Akira, či Ghost in the Shell. V priemysle počítačovej zábavy nie sú manga postavičky žiadnou novinkou, hoci na PC nájdeme hier s podobnou tematikou pomenej - oproti tomu PlayStation a Gamecube takmer chŕlia jeden titul za druhým. Teraz však máme to šťastie, že najnovší ašpirujúci manga hit – hra Beyond Good Evil (BGE) - vyjde onedlho aj na PC. Poďme sa teda podeliť o prvé dojmy z dostupnej demoverzie.

Vyzerá to, že firma Ubisoft vzala svoj nový projekt veľmi vážne a v hre sa majú kĺbiť nádherne farebná a pestrá grafika s dobrým príbehom a razantnou akciou. Tvorcovia nechceli opomenúť ani stealth prvky a tak budeme môcť s hlavnou hrdinkou Jade nielen behať, skákať a bojovať, ale aj sa v tichosti zakrádať po nepriateľských základniach. Akoby to nestačilo, Jade je aj schopná pilotka a tak sa k slovu dostanú aj najrôznejšie futuristické mechanizmy jednej vyspelej civilizácie. BGE sa totiž odohráva „in a galaxy, far far away“, konkrétne v Sektore 4 - na planéte Hillyan (tam aspoň demo začína).

Z úvodnej animačky je zrejmé, že sa bude riešiť klasický konflikt dobra a zla, pričom sa dá vydedukovať aj charakter „tretej strany“, tzv. Alpha Sections, čo sú jednotky, ktoré majú bezbranným pomáhať v boji proti emzákom (The DomZ), no väčšinou prídu až po funuse a ešte majú tú drzosť mediálne sa popularizovať. Tak je tomu aj onoho dňa, kedy meditáciu našej zelenookej hrdinky preruší útok DomZ a ona berie do ruky akúsi magickú (?) vetvu s žeravým koncom a oslobodzuje svojich priateľov od mimozemských uzurpátorov. V tomto duchu hra pokračuje, pričom v plnej verzii má byť výrazná interakcia s NPC postavami, konkrétne rozhovorovou (!) formou, kde si budete môcť vybrať z niekoľkých (!!) viet. O zápletky a premakanú dejovú líniu teda strach mať nemusíme. Okrem adventúrnych prvkov sa minimálne vyskytnú aj poznávacie znamienka RPG, v podobe rôznych vylepšení, či zvyšovania finančnej hotovosti v Jadeinej kabelke.

K plynulému chodu hry musia byť v kompe nainštalované najnovšie ovládače ku grafickým kartám, potom by to na mierne nadpriemerných konfiguráciách nemalo ani ceknúť. Aj keď, kto vie - veď pri tej grafike, akú ponúka už demáč, mám veru obavy. Vykreslenie je totiž naozaj nádherné (aj keď tento štýl nemusí každému vyhovovať) - modely a animácia postáv, rozmanitosť objektov v jednotlivých leveloch, detailnosť textúr, všetko sa má k svetu a je na vysokej úrovni. DomZ pripomínajú vzdialených príbuzných Aliena zmixovaného s najhoršími nočnými morami Mužov v čiernom. Nezaostávajú ani zvuky a skvelý dabing herných charakterov, pričom dynamická hudba vám určite bude pripomínať hru Freedom Fighters...

Na záver musím priznať veľké očakávania, ktoré osobne do tohto projektu vkladám, keďže demo ma dobre naladilo a finálna hra by mohla byť naozaj nádejným titulom kandidujúcim na akčnú adventúru roka. Len je zatiaľ otázkou, či 2003, alebo až toho nasledujúceho.