Pro Evolution Soccer 3 – plus 4 trainer

1. dec 2003 o 21:15 Juraj Chrappa

Trainer Notes:

~~~~~~~~~~~~~~

1 - Freeze Quarter Time

2 - Instant End Quarter

3 - Freeze Training Challenge Timer

4 - Freeze Player Negotiation Points

5 - Resume All To Normal



Install Notes:

~~~~~~~~~~~~~~

1) Unpack to gamedir.

2) Run Trainer.

3) Start the game via trainer.