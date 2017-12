Terminator 3: War of the Machines - dojmy z dema

Dlhé roky sa Terminátor neobjavil na našich počítačoch, až teraz súčasne s tretím filmom prichádza aj jeho počítačové spracovanie. War of the Machines je 3D strieľačka z vlastného pohľadu zameraná na multiplayer. Ako sa hraje, zistíte v našich prvých dojm

1. dec 2003 o 20:00 Ondrej -Ondrew- Gabriš

Neverte zvuku servo-motorov...

Trochu ma sklamala absencia ukážky singleplayerovej kampane, ktorá má vo finálnej verzii hrať minoritnejšiu rolu, pretože k slovu sa dostane predovšetkým multiplayer. Vyskúšal som teda dve mapy (jedna v laboratóriách a druhá v uliciach zničeného Los Angeles) v troch herných módoch. Nájdete medzi nimi Termination (avšak zároveň sa v hre vyskytuje pre tento mód výraz Domination, ktorý je výstižnejší, nakoľko ide o klasické obsadzovanie nepriateľských základní), Mission (každá strana má za úlohu splniť konkrétu úlohu) a Team DM (ako inak – rozdelíte sa do skupín a snažíte sa takticky zdolávať opačnú stranu, pričom získavate fragy za likvidáciu). Uvidíme, či bude tento počet multiplayerových módov konečný, možno pribudne ešte klasický deathmatch, aj keď vzhľadom na zameranie hry by to bolo trochu zvláštne.

Musím pochváliť jednoduché, no rozhodne výstižné menu hry, ktorému nechýba nádych terminátorovskej atmosféry. Hlavné grafické nastavenia sa vykonávajú ešte pred spustením hry (vo full verzii budú možno súčasťou gamesy) a musím podotknúť, že hra beží so všetkými zapnutými finesami (trilineárne filtrovanie, 4x antialiasing a kopec ďalších drobností) v rozlíšení 1024x768x32, na zostave XP 2100+, 512 MB RAM, GF FX 5600, ako vystrelená z praku (prečo sa vôbec nečudujem? :o) - by chrupi). Z toho usudzujem, že hardwarové nároky by mali byť viac než priaznivé, bude zrejme stačiť pohranie sa s nastavením detailov. Na druhej strane však upozorňujem, že príliš sýte grafické hody radšej nečakajte. Lež, napr. zničené ulice a domy Los Angeles pôsobia celkom slušne depresívne a tajomne, človek len napäto stojí, počúva nevtieravú ambientnú hudbu a čaká na známy kovový zvuk, ktorý nikdy neprináša nič dobré.

Demo bolo možné bez problémov otestovať aj v priamej akcii na internete (nechýba ani možnosť hry cez LAN). Po pripojení sa k prebiehajúcej session som mal možnosť vybrať si stranu, za ktorú budem bojovať (išlo o Team DM). K dispozícii je prehľadná tabuľka s označením „Tech-Com“ (ľudia) a „SkyNet“ (stroje). Každá strana má určitý počet postáv, z ktorých si môžete vyberať. Medzi ľudskými bojovníkmi nechýba ľahká pechota, maníci s granátometom alebo sniper. V podstate pre každého z nich je k dispozícii niekoľko druhov zbraní, či už parádne guľomety alebo plazmové pušky. Rovnako je to so strojmi. Nájdete tu základný typ T900 (holá kovová kostra), ale i T900 Supply (obrnenejší variant klasickej Té deväťstovky), Infiltrator (prešibanec s podobou človeka, no veľmi dobre vieme, čo ukrýva vo svojich útrobách) a malé vznášadlo. Aj títo plecháči môžu byť vybavení rôznymi zbraňami. Poteší, že ak vás počas hry zabijú, môžete si pokojne vybrať opačnú stranu a pokračovať v hraní. Rozhodne sa tým zábavnosť zvyšuje.

Na bojovom poli (v závislosti od herného módu) sa vyskytujú rôzne pomôcky v podobe áut, veľkých pásových strojov alebo ťažkých guľometov rozmiestnených za barikádami. Môžete ich využívať, no napr. ľudia nemajú schopnosť nasadnúť do pásového giganta, ba dokonca ho nedokážu ovládať ani všetky typy Terminátorov. Preto si musíte premyslieť akú postavu si vyberiete – ľahší stroj schopný manipulácie s ostatnými zariadeniami, alebo napr. Infiltratora, ktorý síce dokáže rýchlo utekať a skákať, no do „pásavca“ ho nedostanete. Ľudia zasa majú k dispozícii autá na rýchlejšiu prepravu, prípadne môžu zaliezť za trosky budov ku guľometu a poriadne to napáliť do lesknúcej sa lebky mašiny s umelou inteligenciou.

Veľmi ma potešili aj odlišné možnosti strojov a ľudí. Napr. T900 si vykračuje ulicou a jeho končatiny vydávajú charakteristický zvuk, výhľad má sfarbený do červena, takže noc pre neho neznamená žiaden problém a nechýbajú ani rôzne (bezvýznamné) čísla bežiace pred očami. Po smrtiacom zásahu sa na obrazovke objaví záber vypnutia snímania, presne ako na konci druhého dielu filmovej trilógie. Skrátka, Terminátor ako vyšitý. Ľudia sa dokážu skutočne rýchlo pohybovať, v tme im pomôže prístroj na infra-videnie a vďaka skákaniu sa dostanú aj na nedostupnejšie miesta oveľa rýchlejšie.

Z hľadiska nedostatkov mám, zatiaľ, len dve výčitky. V prvom rade hra dosť nepríjemne a často lagovala, a to aj pri menšom počte hráčov. Avšak môže to byť zapríčinené nedostatočnou optimalizáciou sieťového kódu pre demoverziu. Pevne verím, že v kompletnej hre už bude tento neduh odstránený. Okrem toho mi vadila čudná nevyváženosť výdrže ľudí a strojov. Viackrát sa mi stalo, že som ako T900 Supply pálil do človeka, až mi počas toho pomaly začínali lietať skrutky a nity z ruky (ehm) a napriek tomu ma protihráč zlikvidoval tak jednoducho, akoby som bol vyrobený z bakelitu. Dosť zvláštne.

Nechajme sa však prekvapiť plnou verziou hry, kde si budeme môcť vychutnať i singpleplayer, aj keď treba počítať s pomerne malým počtom misií (malo by ich byť cca 9). Ak bude multiplayer dostatočne optimalizovaný, je jasné, že pre fanúšikov sveta Terminátorov sa sprístupní hotový raj, najmä ak pribudne rozumný počet máp. Veľkú výhodu predstavuje možnosť hrať proti botom, takže multiplayer sa skutočne nemá prečo neujať. Celkovo sa teda je na čo tešiť, ale veď viete... radšej to nezakríknime.