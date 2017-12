Etherlords 2 - z fantasy ťahovky ku RPG

Etherlords v čase svojho vydania zaznamenali slušný úspech a stali sa najväčším hitom ruských Nival Interactive. Pri príprave dvojky sa autori rozhodli tak trochu zmeniť žáner, a z ťahovej fantasy stratégie sa zrazu vykľulo zaujímavé RPG "vajíčko". Viac i

1. dec 2003 o 18:15 Tomáš Koza

Prvý diel Etherlords sa na hernej scéne objavil náhle ako guľový blesk z jasného neba. Jednalo sa o ťahovú stratégiu s prvkami RPG, v istých aspektoch hry až veľmi pripomínajúca ságu Heroes of Might & Magic (HoMaM). Učarila mi najmä svojim geniálnym súbojovým systémom, v ktorom nerozhodoval počet vašich jednotiek, ale vaša inteligencia. Súbojový systém to bol v skutku zaujímavý, no to nie je TO, čo robí výbornú a úspešnú hru. Etherlords bol v mnohých aspektoch len priemernou ťahovkou. Skutočne som nečakal, že sa dočkáme aj druhého pokračovania.

Tu je ale vhodné položiť si otázku, kedy sa konči hranica datadisku a kedy sa pokračovanie môže zaslúžene pýšiť ďalšou číslovkou. Prečo som načal túto filozofickú tému? Etherlords 2 vlastne toho až tak veľa neprináša. Pribudlo pár nových kúziel, väčšina z nich len na vybalansovanie rás. K tým taktiež nepribudla žiadna nová. Opäť sa stretneme s Vitalmi, Kynetikmi, Chaosákmi a Syntetikmi. Každá z týchto strán má svoje špecifické postavenie vo svete, ktorému vládne ether ako základ všetkého. A každá z nich ovláda špecifickú stranu etheru a líšia sa aj v názore na jeho použitie. To ale nie je podstatné, píšem to sem len pre tých čo o Etherlords nikdy nič nepočuli, aby mali aspoň akú takú predstavu. Čo som ale chcel povedať, je to, že Etherlords 2 sa od svojho predchodcu v mnohých detailoch líši len minimálne, ešte aj menu je takmer to isté.

V čom sa ale pokračovanie líši diametrálne, je žáner, do ktorého by sme ho zaradili. No znie to možno trošku nebezpečne, ale z priemernej stratégie s prvkami RPG sa stalo veľmi zaujímavé a chytľavé RPG so súbojovým systémom predchádzajúceho dielu. Uff, dúfam, že to nevyznelo zmätene. Možno aj hej, preto sa vám to pokúsim pekne od začiatku a podrobne priblížiť. V pôvodných Etherlords ste vždy ovládali Pevnosť, alebo ak chcete Mesto, v ktorom ste mohli naverbovať hrdinov. Obsadzovali ste bane, zabíjali neutrálne príšerky a "levelovali" hrdinov. A neskôr zaútočili na nepriateľa. Teda až nápadne podobajúce sa na HoMaM. Etherlords 2 na to ide z toho opačného konca. Od začiatku kampane ovládate jedného hrdinu, ktorý ma svoje meno a svoj príbeh. Prechádzate s ním krajinou, plníte úlohy, zbierate artefakty, nové mocnejšie kúzla a postupujete na úrovne. Takže dúfam, že teraz už je to zrozumiteľnejšie a je vám jasné, čo ten blbec chcel vlastne povedať ;).

Doteraz som viac menej porovnával s dielom predchádzajúcim a tí čo o prvom dieli nevedeli nič, mohli byť značne zmätení. Opíšem teda to, čo majú obidva diely spoločné a čo považujem na hre najzaujímavejšie, a to je systém boja. Je to vlastne akási grafická realizácia kartovej fantasy hry. Váš hrdina má u seba množstvo kariet alebo inak kúziel. Pričom používa len tie, ktoré si vyberie do aktívneho balíčka. Vo vlastnom súboji mu do ruky prichádzajú karty práve z toho aktívneho balíčka a to náhodne. Každé kúzlo má nejakú cenu vyjadrenú v etheroch, ktoré sa hrdinovi počas boja dopĺňajú. Súboj sa skladá z dvoch fáz - z útočnej/kúzliacej a blokovacej. Počas tej prvej môžete povolávať do boja príšery, kúzliť kúzla a posielať jednotky do boja, pričom útočiť môžete iba na hrdinu. V blokovacej fáze môžete posielať jednotky do obrany vášho hrdinu, poprípade dodatočne dokúzliť nejaké kúzla. Musíte teda naozaj rozmýšľať, ktoré kúzlo použiť, ktoré jednotky poslať do útoku a hlavne kedy. Na svoje si teda prídu aj všetci stratégovia.

GRAFIKA 8 / 10

Toto je jeden z aspektov hry, ktorý zostal tiež v podstate bez zmeny. Samozrejme nové kúzla so sebou prinášajú nové efekty, ale to nie je práve ten pokrok, ktorý by sme od pokračovania očakávali. Napriek tomu sa na hru, aj po tých mesiacoch pozerá viac než dobre. Hlavne animácie postáv a efekty kúziel patria stále medzi špičku. Po chvíľke vás ale tieto efekty a zdĺhavé animácie začnú viac obťažovať ako baviť, ale našťastie autori mysleli aj na to a dajú sa všetky vypnúť.

INTERFACE 7 / 10

V tomto prípade to mám naozaj ťažké. Interface zostal presne ten istý - žiadne zmeny. Menu je príťažlivé na pohľad a rýchlo sa v ňom dá orientovať. Škoda len, že tak ako aj predtým nie je možné meniť nastavenie grafiky priamo v hre. Vlastný HUD v hre je tiež presne ten istý, tak isto malý a nenápadný, ale dostatočne plniaci svoj účel. Občas som ale mal problémy s prenášaním kúziel, keď som chcel presunúť kartu s kúzlom na iné miesto, tak sa mi stalo, že som sa netrafil úplne presne do tej vymedzenej oblasti, ktorú vyznačili autori, aj keď opticky to vyzerá tak, že som sa trafil a kúzlo jednoducho skočí na svoje pôvodné miesto. No je to len taký malý detail, ale aj to v tejto kategórii zaváži.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Podľa môjho osobného názoru sa v tejto oblasti hra posunula vpred. Súčasné pojatie hry je oveľa zábavnejšie a dáva viac priestoru pre vyniknutie príbehu a taktiež dáva hráčovi viac priestoru stotožniť sa so svojím hrdinom. Taktiež máte pri vývoji hrdinu oveľa väčšiu zodpovednosť, ako keď sa staráte o celú armádu hrdinov. Toto je ale len jedna strana mince a mojou úlohou je pozrieť sa na hru z viacerých uhlov. Tento posun žánra určite nebude vyhovovať tým, čo majú radi ťahové stratégie a Etherlords 1 obdivovali najmä z tejto stránky. Táto skupina ma bohužiaľ smolu, pretože pre nich toto pokračovanie nie je určené.

MULTIPLAYER 7 / 10

Hra pre viacerých hráčov ponúka okrem klasického hrania po LANe či po internete, aj možnosť hrať tzv. „hotseat“ alebo ak chcete „horká židle“, keďže verzia, ktorú som mal k dispozícii bola preložená do češtiny. Multiplayer ale ponúka len typ hry nazvaný duel, v ktorom si každý hráč vytvorí vlastného hrdinu a bojujú medzi sebou, takže multiplayer je určený len pre dvoch hráčov.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Nech vás nemýli to priemerné hodnotenie. Zvuky v Etherlords 2 sú veľmi kvalitné, ostatne tak ako aj predtým. Čo mňa osobne veľmi v hre rušilo bola nedostatočná lokalizácia hry. V českej verzii Etherlords 2 sú preložené len texty a hovorené slovo zostalo v angličtine. Musíte uznať, že čítať text po česky a do toho počúvať jeho anglickú obdobu je viac než len rušivé. Nebol by to až taký problém, keby sa hlasy postáv dali vypnúť, na takú možnosť v hre ale bohužiaľ nenarazíte.

HUDBA 7 / 10

V hudbe tradične dominujú fantasy motívy, ktoré veľmi dobre ladia so zvukmi okolitého prostredia. Zdalo sa mi, že hudba hrala len príležitostne a navyše mi až veľmi pripomínala hudbu v predchádzajúcom diely a úprimne povedané, už som počul aj o niečo lepší hudobný sprievod v hrách tohto typu.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 9 / 10

V hre máte na výber medzi troma obtiažnosťami, ktoré môžete našťastie ľubovoľne meniť medzi mapami. Na tej najľahšej nebudete mať žiadne problémy a aj inteligencia nepriateľov sa značne zredukuje. Pri zvyšovaní obtiažnosti sa zvyšuje aj inteligencia nepriateľov a niektoré súboje sa stávajú skutočnou výzvou. Vyhrať teda v niektorých prípadoch neznamená len dobre rozmýšľať počas súboja, ale hlavne dobre rozmýšľať pri výbere kariet do aktívneho balíčka.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Autorom sa podaril naozaj obdivuhodný kúsok. Hoci si s pokračovaním veľa práce nedali, urobili z neho značne odlišnú hru, o poznanie lepšiu ako predtým. Z priemernej ťahovej stratégie sa tak stalo veľmi chytľavé RPGčko, pri ktorom si budete neraz namáhať šedú kôru mozgovú.