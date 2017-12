Internet ST Online ponúka zákazníkom lacnejšie flat pripojenie do internetu

1. dec 2003 o 14:27

Začiatkom novembra predstavili Slovenské telekomunikácie, a.s., novú službu pripojenia do internetu na báze technológie ADSL– DSL Flat Standard. Od 1. decembra spoločnosť rozširuje portfólio služieb Internet ST Online DSL o program DSL FLAT Basic s prenosovými rýchlosťami 384/64 kbit/s za cenu 890,- Sk mesačne bez DPH 20%.

Služba DSL FLAT Basic poskytuje zákazníkom permanentné pripojenie do internetu bez dátových a časových obmedzení. Maximálna prenosová rýchlosť pre download, t.j. v smere k užívateľovi dosahuje 384 kbit/s a pre upload t.j. v smere od užívateľa 64 kbit/s. Za fixný mesačný poplatok môžu byť zákazníci služby DSL FLAT Basic pripojení nepretržite do internetu a prenášať dáta bez akýchkoľvek ďalších poplatkov za službu internetového pripojenia.

Od služby DSL FLAT Standard, ktorú predstavili Slovenské telekomunikácie, a.s., začiatkom novembra, sa nový flatrate produkt odlišuje agregačným parametrom. Agregácia znamená zdieľanie prenosového pásma väčším počtom užívateľov. Zatiaľ čo pri službe DSL FLAT Standard maximálna agregácia neprekročí pomer 1:20, pri cenovo výhodnejšej službe DSL FLAT Basic sa maximálna agregácia pohybuje do úrovne 1:40. Vo všeobecnosti pritom platí, že čím je agregačný pomer nižší, tým je vyššia kvalita služby.

Tieto agregačné hodnoty neznamenajú pre užívateľa automatické zníženie jeho prenosovej rýchlosti. „Pásmo, vyhradené pre zákazníkov služieb DSL FLAT Basic plne postačuje pre štandardné využívanie prístupu do siete internet. Preto pri bežnej prevádzke, pri ktorej nevyužívajú všetci užívatelia v rovnakom okamihu sieť na plnú kapacitu, nedochádza k výraznejšiemu znižovaniu reálnej rýchlosti. Ak je však do siete v jednom časovom okamihu pripojený väčší počet užívateľov s vyššími nárokmi na prenos dát, prenosová rýchlosť sa zníži.“, vysvetľuje produktový manažér pre služby Internet ST Online Radoslav Bajla.

Podobne ako užívatelia ostatných programov z portfólia Internet ST Online DSL (služby DSL DATA a DSL FLAT Standard), aj zákazníci služby DSL FLAT Basic získajú spolu s neobmedzeným prístupom do internetu jednu schránku elektronickej pošty, ďalšie dve e-mailové adresy (aliasy) k schránke v tvare meno@stonline.sk, SMS notifikáciu doručenej pošty a komfortný webmail so všetkými jeho výhodami (antispamová ochrana, forward e-mail, auto reply, podporu WAP protokolu, elektronický kalendár, odosielanie SMS správ.) K službe DSL Flat Basic Slovenské telekomunikácie, a.s., neposkytujú možnosť doobjednania statickej IP adresy.

Zákazníci Slovenských telekomunikácií, a.s., ktorí sa rozhodnú pre službu DSL FLAT Basic neplatia žiadny zriaďovací poplatok, ale len mesačný paušál 890,- Sk bez DPH. Tak ako aj pri programoch DSL DATA a DSL FLAT Standard však musia mať záujemcovia o DSL FLAT Basic zriadenú službu ST DSL, ktorá umožňuje prístup do telekomunikačnej infraštruktúry Slovenských telekomunikácií, a.s.