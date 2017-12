Na vlastné oči: Dizajnérsky experiment Nokia 7600

Testovali sme pre vás funkčnú verziu nového 3G telefónu Nokie s označením 7600. Tento model prináša nový pohľad na mobilné telefóny.

1. dec 2003 o 15:25 Marián Pavel - SME online

Keď Nokia pred mesiacom predstavila časť noviniek pre rok 2004, svojím modelom 7600 vzbudila obrovský rozruch. Tento kúsok totiž ukazuje, že mobilný telefón nemusí vždy vyzerať ako mobilný telefón.

V slovenskej i českej premiére máte možnosť zistiť, aká 7600 vôbec je.

Dizajn a klávesnica

Keď sme sa na 7600 pozreli trocha bližšie, prekvapilo nás, že sa vlastne žiadne prekvapenie nekoná. Napriek netradičnému dizajnu sa totiž Nokia 7600 nedokázala vymaniť zo zaužívaných technológií. Ale pekne poporiadku...

Dizajn telefónu je vskutku nevídaný – takú odvahu ako Nokia nemá žiaden známy výrobca mobilných telefónov. Mobil je schovaný v malej škatuľke so zalomenými rohmi a telefón tak tvorí netradičný štvorec s dvomi oblými a dvomi ostrými hranami. Klávesnica z lesklého plastu je usporiadaná okolo displeja a Nokia 7600 je tak ďalší telefón pre next generation, ktorá píše dvomi palcami. Pod displejom sú dve funkčné tlačidlá a päťsmerové tlačidlo.

V spodnej časti telefónu je konektor Pop-port a nabíjanie, na ľavom boku infraport a tri funkčné tlačidlá. Navrchu sú tlačidlá dve – zapínanie/vypínanie/zmena profilov a spúštanie fotoaparátu.

Vzadu je vypulené oko fotoaparátu.

K batérii a SIM karte sa dostanete netradične – odstránením snímacieho krytu na celej ľavej a spodnej časti telefónu uvoľníte zadný plastový kryt batérie. SIM karta sa vkladá opäť netradične – zasunutím do štrbinky na boku šachty.

Ovládanie

Päťsmerový joystick sa Nokii nevydaril. Je veľmi citlivý a nepresný, pri ovládaní menu telefónu neustále klikáte inam, ako ste pôvodne chceli.

Nešťastne je vyriešené aj zapustenie klávesnice – po hmate sa ťažko ovláda, o funkčných tlačidlách nehovoriac.

Berieme však do úvahy fakt, že sme mali v našom teste skutočne jednu z prvých testovacích verzií telefónu a že si tieto obťažujúce nedostatky vývojári včas všimnú a odstránia ho.

Displej

Displej vás neprekvapí. V porovnaní s modelovým radom 2003 však nájdete dva zásadné rozdiely – zobrazenie 65000 farieb a rozlíšenie 128 x 160 bodov. V pohotovostnom stave je takmer nečitateľný, no po zapnutí je, naopak, jasný a výborne podsvietený bez duchov a farebných tieňov.

Menu

Po zapnutí telefónu zistíte, že k žiadnym prevratným zmenám Nokia okrem dizajnu neprístupila. Novinka využíva známe užívateľské prostredie Series 40, aké nájdete napríklad v modeloch 3100 či 3200. Je, samozrejme, mierne upravené vzhľadom k iným rozmerom displeju a novým funkciám.

Menu telefónu môžete rovnako ako v modeli 3200 prepínať v dvoch zobrazeniach – ikonky vedľa seba, alebo zoznam pod sebou. Tentoraz sa vďaka bohatším funkciám telefónu nezmestia všetky ikony na jeden displej a musíte si ich posúvať vo vertikálnej osi.

Grafické spracovanie je už tradične na vysokej úrovni, logické radenie funkcií prepracované a praktické. Bohužiaľ, ani v tomto modeli si nemôžete meniť poradie ikoniek a personalizovať si tak menu podľa vlastného gusta.

Funkcie

Medzi takzvané kľúčové funkcie telefónu patrí podpora sietí tretej generácie.

MP3 prehrávač, xHTML browser, multimediálny prehrávač, bluetooth, infrared a USB (v telefóne priamo nie je USB konektor), MP3 ako zvonenie, VGA fotoaparát s podporou videa, to je dnes slušná výbava.

Trochu nedomyslená je však pamäť. V telefóne síce je k dispozícii 29 MB dynamickej pamäte, čo rozhodne v telefónoch tejto triedy bežné nie je, no na prehrávanie MP3 a AAC skladieb je to veľmi málo. Nehovoriac o tom, že 29 MB je určených nielen na hudobné súbory, ale aj na SMS, MMS, video, obrázky a ďalší obsah. Problém nie je ani tak v internej pamäti, ako v tom, že telefón s takouto výbavou si vyslovene žiada externú pamäťovú kartu.

Funkcie ako SMS a MMS sú na štandardnej úrovni. V telefóne je integrovaný aj e-mailový klient s podporou všetkých používaných štandardov.

Zmien sa dočkali vyzváňacie profily – prepínať ich môžete rovnako ako doteraz, no pribudla nová funkcia: môžete si nastaviť čas ich prepínania. Inými slovami, telefón vám večer automaticky prepne profil na tichý a ráno zasa zapne hlasný, nastavenie je ľubovoľné počas celého dňa.

Naopak, žiadne zmeny nenájdete v manažérskych funkciách – budík sa nedá inteligentne nastaviť, kalendár je štandardne prehľadný a jednoduchý, rovnako Poznámky a eWallet na ukladanie citlivých informácií.

V položke Extras je kalkulačka, stopky a aplikácia hlasové príkazy na ovládanie telefónu (hlasom môžete aktivovať aj vytáčanie kontaktov v adresári).

Komunikačné funkcie predstavujú štandard: GPRS triedy 10, WAP 2.0 a xHTML browser.

Hry sú v telefóne len dve: Puzzle a Backgammon, ďalšie si možno stiahnuť v Jave.

Fotoaparát a video

V Nokii 7600 je štandardný VGA fotoaparát s rozlíšením 640 x 480 bodov. V prototype bol bez akýchkoľvek doplnkových funkcií, ak nerátame tri rôzne formáty (normal, portrait a night mode). Kvalita fotografií bola skôr podpriemerná.

Vo videomóde nasnímate maximálne 15-sekundový spot so zvukom vo formáte 3GPP. Kvalita snímky je štandardná.

Batéria

V prototype bola batéria Li-Ion 850 mAh. Výdrž telefónu vzhľadom k testovacej verzii nehodnotíme.

Zhrnutie

Nokia 7600 je bezpochyby „ultraštýlový“ telefón určený extravagantným užvateľom s vlastným názorom na to, ako by mali vyzerať veci okolo nich. Tomu je podriadené všetko – aj to, že sa telefón takéhoto tvaru drží pri telefonovaní veľmi nepohodlne, že si rukou zakrývate mikrofón, alebo že sa nedá doslova vydolovať z vrecka, keď zvoní.

Na druhej strane, poskytuje dostatok funkcií, ktoré cieľovej skupine spohodlnia používanie telefónu.

V každom prípade, keď sa začne Nokia 7600 predávať, vyvolá veľmi vyhranené diskusie. Vyskúšať sme si to mohli už počas testovania...