Rozhovor s tímom Cauldron - autormi slovenského Chasera

„CONANA vyvíjame súčasne na štyri platformy,“ hovorí Marián Holler z Cauldronu – čítajte exkluzívny rozhovor o úspešnej slovenskej hernej spoločnosti a jej projektoch.

19. nov 2003 o 17:30 Marián Kluvanec

Kým v Čechách herný priemysel prežíva svoj rozkvet, na Slovensku vychádza podarených titulov pomenej. Jednou z firiem, ktoré sa snažia dostať do povedomia širšej svetovej verejnosti je CAULDRON, ktorého Public Relations manažér - Marián Holler - mi odpovedal na niekoľko otázok, týkajúcich sa aj očakávanej hry Conan: The Dark Axe...

Vašou poslednou hrou je Chaser, akčná FPS z futuristického prostredia. Nakoľko sa hru „podarilo dokončiť,“ resp., je niečo, čo ste plánovali pridať, no z časových (alebo iných) dôvodov to nebolo možné?

Hra je dokončená na 100% ale tak ako každý vývojár, aj my by sme dokázali na Chaserovi povylepšovať a hlavne pridať ešte mnoho vecí. Vždy vám ostanú nápady, ktoré ste chceli, ale nemohli pridať či už kvôli hardvérovým alebo softvérovým obmedzeniam a tiež čas hraje dôležitú úlohu, keďže termín vydania je záväzný. Preto aj v Chaserovi muselo prísť k istým kompromisom a to hlavne v oblasti príbehu a počtu animácií.

Ako ste spokojný s úspechmi Chasera? Po Battle Isle je to tuším prvý vážnejší slovenský projekt s veľkými ambíciami. Môžeme čakať ďalšie pokračovanie, prípadne datadisk?

S ohlasom od fanúšikov sme veľmi spokojní, máme prevažne pozitívne reakcie. Ohľadom predajnosti stále čakáme informácie od nášho publishera, bohužiaľ nemáme žiadne. Pravdepodobnosť pokračovania, alebo nejakého add-onu ku hre je priamo závislá od úspešnosti hry. Ak bude Chaser úspešný, je veľká pravdepodobnosť, že niečo také vznikne, ale ešte je predčasné záväzne se k tejto téme vyjadriť.

Prečo nevyšla k hre aj lokalizovaná verzia? Sú na vine – už klasicky - financie? A nedalo by sa jednoducho vziať pár študentov VŠMU, ktorých hlasy by možno pridali do atmosféry originalitu? Nehovoriac o honorároch, na ktorých by sa týmto pekne ušetrilo...

Tvorba iných jazykových mutacií závisí predovšetkým od distribútora a jeho distribučnej politiky. Čo sa týka Chasera, veľmi radi by sme vytvorili akýsi malý preklad herných textov pre našich fanúšikov v Čechách a na Slovensku, zatiaľ je to v štádiu prejednávania.

Z futuristickej FPS na historickú 3rd person action - nie je to trochu radikálny skok? Síce vraj na Conan: The Dark Axe robí okolo 30 ľudí, čo by mohlo byť zárukou, že hra sa bude radiť k tým lepším.

Nebol to žiaden dramatický prechod, keďže nápad urobiť fantasy action advanture sme mali už počas vývoja Chasera, vlastne už dávno predtým. V tíme momentálne pracuje 30 ľudí a spolu s voice artom asi 60. Skúsenosti máme z predchádzajúcich projektov ako boli Quadrax, Spellcros, Battle Isle a Chaser a to hovorí samo za seba, podľa mňa sú to všetko veľmi kvalitné hry a Conan sa k nim bezpochyby zaradí.

Nakoľko vás pri tvorbe hry ovplyvňovali obdobné projekty ako Blade of Darkness, či Rune? A keď už je reč o 3rd person action adventúrach, boli pre vás do istej miery inšpiráciou aj dobrodružstvá Lary Croft?

Nie je ľahké odpovedať na túto otázku, pretože sme tiež hráči a ako v každom, aj v nás nechali svoje dojmy, ťažko budeme hovoriť o inšpirácii z konkrétnej hry. Našou hlavnou inšpiráciou sú knihy R.E. Howarda, na ich základe sme vytvorili príbeh a vkladali atmosféru Hyborského sveta. Ďalším zdrojom boli komiksy, ktoré nám pomohli vytvoriť dizajn miest, postáv, zbraní a nepriateľov. Prvý film o Conanovi nám pomohol pri vytvorení atmosféry bojov. Celkový štýl hry a samotný “gameplay” je pravdepodobne najbližší hre Severance: Blade of Darkness. V Conanovi došlo k hlbšej integrácii adventure elementov (lúštenie puzzlov, vyhýbanie sa pasciam,...) a RPG elementov (vývoj Conana a jeho schopností, NPC postavy,...)

V čom bude Conan novší, originálnejší, lepší, než podobné hry tohto žánru?

Myslím si že môžeme ponúknuť veľa vecí, ako multiplayer, pútavý príbeh, jednoduchý a adrenalínom naplnený systém comb, RPG elementy, skvelú hudbu... (budete môcť počuť 2 melódie zo soundtracku z filmu od Basila Poledourisa)

Už spomínaný Rune mal jednu – podľa mňa - zásadnú chybu: hrdina bojoval vždy rovnako. T.j. celé umenie boja stredovekými zbraňami spočívalo v zbesilom klikaní ľavého tlačidla myši, pričom o nejakých zložitejších úderoch a kombách nemohlo byť ani reči. Bude Conan v tomto smere iný? A dostane sa k slovu aj nejaká tá mágia?

V Conanovi máš k dispozícii okolo 50 comb, 35 z týchto útokov je určených pre obojručný meč a 15 pre bojovú sekeru a palcát. Jednotlivé kombá bude môcť hráč skladať kombináciami jednotlivých útokov. Keď zabiješ nepriateľa získaš, experience points za ktoré si budeš môcť vylepšiť stávajúce útoky alebo kúpiť nové. Keďže sme sa striktne držali pôvodného Conana, mágiu budú používať iba Conanovi nepriatelia.

Aké zbrane sa nám počas hrania dostanú do rúk? Bude možné ich aj kombinovať (ľavá ruka - dýka, pravá ruka - sekera...)?

Ako Conan si budeš môcť zabojovať s rôznymi druhmi sekier, mečov, palcátov... dohromady ich je okolo 20, ale kedže tieto zbrane sú skutočne hodné barbarského bojovníka, budú to mohutné, obojručné zbrane. To znamená, že môžeš bojovať len s jednou zbraňou.

Adventúrová časť má tvoriť 30% hry. Ako to bude vyzerať v praxi? Tradičné „nájdi kľúč a vypadni,“ alebo aj šedivá kôra mozgová dostane trochu zapracovať? Na ktorú oblasť teda bude kladený v hre hlavný dôraz?

Týchto 30% tvoria rôzne puzzle, pasce, atď., nebude to teda len bezhlavé zabíjanie a behanie po leveli, alebo „nájdi klúč a vypadni“, keď budeš chcieť uspieť, budeš musieť zapojiť aj mozog a trošku porozmýšľať. Zvyšných 70% hry je adrenalínom nabitá akcia.

O čo sa má hra Conan: The Dark Axe opierať predovšetkým? Bude to grafika, ozvučenie (Chaser obsahoval výnimočný soundtrack), hrateľnosť, príbeh...?

Ani jednu z týchto vecí sme nezanedbali, snažíme sme sa o dokonalé zladenie všetkých elementov. Conan má veľmi zaujímavý príbeh, ktrorý sa odohráva v legendárnom hyborskom svete. Ako som už spomínal, budete môcť počuť dve skladby z prvého filmu. Ovládanie je intuitívne a systém comb jednoduchý.

Ako prebiehal vývoj Chasera a Conana? Odkiaľ ste čerpali nápady pre spracovanie a dejové linky? Má Cauldron level dizajnérov, alebo sa riešenia len tak „vybrainstormujú“?

Nápady sme čerpali z rôznych zdrojov, hlavne kníh a samozrejme že sme videli aj filmy, prečítali komiksy... Máme aj level dizajnérov, prebieha to tak, že si spolu sadneme a rozprávame sa o veciach, ktoré by sme tam chceli mať, a chceli tam dať. Potom to ešte preberieme po programátorskej stránke a hra je hotová :).

Dobrodružstvo chladnej ocele a rýchlo chladnúcich tiel nepriateľov asi nebude určené pre všetky vekové kategórie. Aký „gore level“ má Conan dosahovať? Bude tam krvi naozaj dosť, alebo majú fanúšikovia tuhej „sekanice“ ostať radšej pri Postal 2?

Conan je určený pre všetkých tých, ktorí chcú zažiť jeho dobrodružstvá a spoznať Hyborský svet. Conan nie je brutálny, čo však neznamená že nie je krvavý :).

Nadviažem na predošlú otázku, ale trochu všeobecnejšie: čo si myslíš o násilí v hrách? Bezpodmienečne tam patrí a je v určitom zmysle slova zábavné, alebo ho treba postupne eliminovať a prejsť na tvorbu hier, v ktorých s včeličkou opeľujeme kvety a med musíme schovať pred hladným medveďom?

Ja si myslím, že hry sú hlavne relax, každý si tam môže niečo nájsť. Treba poznať hranice medzi hrou a realitou a to je hlavný problém, hra ťa dokáže v priebehu niekoľkých minút s tvojej izby preniesť do úplne iného sveta a niektorí môžu mať problém vrátiť sa späť. Vypustením násilia z hier sa nič nevyrieši.

Mnohé firmy sa vážne začínajú zaoberať myšlienkou konverzií svojich produktov na hracie konzoly, dokonca vývojom čisto pre platformy mimo PC. Uvažuje sa o podobnom kacírstve aj v sídle Cauldronu, alebo môžu hráči ešte nejaký čas pokojne spávať?

Každý má svoju oblúbenú platformu. My sme začali vyvíjať prvé hry pre ZX Spectrum. Conana vyvíjame súčastne na 4 platformy PC, GC, PS2, Xbox. Hry sa snažíme prispôsobiť tak, aby boli hrateľné aj na PC so slabším hardverovými parametrami. PC forever.

Rastie predajnosť konzolí a hier pre ne vplyvom počítačového pirátstva, alebo je už PC hranie zastaralé a nedokáže prísť s ničím novým?

Ja si myslím, že je to o špecializácií. Tiež si nekúpiš dodávku pre 10 ľudí, len preto, že niekedy v budúcnosti by si ju mohol potrebovať. Mladí ľudia, ktorých zaujíma len hranie sú zameraní viac na konzoly, ktoré za rozumnú cenu dokážu uspokojiť ich nároky.

Chcel by si na záver niečo odkázať hráčom? Napríklad ohľadom pripravovaného Conana?

Vytvorením Conana sme chceli vzdať hold jednému z najväčších fantasy autorov Robertovi Erwinovi Howardovi. Nájdeš tu všetky črty jeho nesmrtelnej fantázie: na ceste cez Hyboreu prekonáš zasnežené kopce Cimmerie, nebezpečné ľadové jaskyne, cez lesy pictskej divočiny, budeš sa môcť poprechádzať po uliciach kráľovského mesta Kordavy (perly západného pobrežia). Spoznáš hustú Darfarskú džungľu a smrteľne nebezpečnú Stygijskú púšť, celkovo to bude 6 rôznych prostredí a okolo 70 hrateľných levelov.