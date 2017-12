Týždeň vo vede

(30. 10. – 5. 11. 2003)

6. nov 2003 o 0:00 ZDENĚK URBAN

* Haibo Liu zo Stanford University s kolegami zvýšil štruktúrnu stabilitu špirálovej molekuly DNA zavedením benzénových prstencov do dvoch genetických „písmen“, adenínu a tymínu.

* Andrew Shepherd z University College London s kolegami potvrdil, že dva bloky Larsenovho ľadovcového šelfu v Antarktíde sa v poslednej dekáde odštiepili kvôli otepľovaniu okolitého oceánu vyvolaného klimatickou zmenou. Do sto rokov by ich mal nasledovať aj zvyšný blok.

* Curtis Marshall z Colorado State University s kolegami si myslí, že častejší výskyt dlhých mrazov na južnej Floride a následné veľké škody na plodinách spôsobila nadmerná premena mokradí na poľnohospodársku pôdu. Tamojšie mokrade totiž fungovali ako zásobník tepla.

* Americký pavúk Loxosceles reclusa (na snímke), jedna z najnepríjemnejších domácich „pliag“ v USA (ľudia po jeho uštipnutí často potrebujú lekársku pomoc), je podľa pozorovaní Jamela Sandidgea z University of Kansas na rozdiel od iných pavúkov mrchožrút, vďaka čomu je taký hojný.

* Suzanne Dufourová a Horst Felbeck zo Scripps Institution of Oceanography zistili, že mušle z čeľade Thyasiridae „ako baníci ťažia“ pre svoje symbiotické baktérie sírovodík z morského dna cez mäsitú nohu, až 30-krát dlhšiu ako sama mušľa, len aby nasýtili ich apetít po síre.

* Kohúty kury divej (Gallus gallus) podľa tímu Tommasa Pizzariho zo Swedish University of Agricultural Sciences v Skare „investujú“ viac spermií do nových slepačích partneriek, potom do tých, ktoré majú mohutnejší hrebeň a napokon do tých, ktoré sa už predtým párili.

* Paul Changelian z firmy Pfizer s kolegami vyvinul liek, ktorý u myší a opíc potláča imunitnú reakciu po transplantáciách a nie je toxický ako iné podobné prípravky.

* Jennifer Westová z Rice University s kolegami vyskúšala v ľudskej kultúre a na myšiach kremíkové nanoguľôčky so zlatým poťahom. Tzv. blízkym infračerveným žiarením sa zohrejú a „pália“ výlučne rakovinové bunky. Nové východisko v prípadoch, keď sa tumor už nedá operovať?

* Ako zistil Robert Smith z University of Kent s kolegami, krajiny s najbohatšou biodiverzitou, trpiace jej rýchlym úbytkom, spravidla majú – podľa tzv. korup-čného indexu, ktorý zostavuje Transparency International – aj najhoršie vlády.