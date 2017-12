Meranie inteligencie je skôr hra

6. nov 2003 o 0:00

Televízne meranie IQ národa vyvolalo všeobecnú pozornosť. Naznačuje to, že Slováci sú národom, ktorý má zmysel pre súťaživosť a pre hru, čo je určite sympatické. Na druhej strane by však nebolo dobré túto veľkú show preceňovať a trápiť sa napríklad nad tým, že Česi dosiahli celkovo lepšie skóre, alebo že niekto zostal pod priemerom. S tým IQ je to zložitejšie. Doteraz napríklad nie je známe, čo vlastne inteligencia je a ako (a či vôbec) by sme ju mali merať a vyvodzovať z toho nejaké závery pre praktický život.

Definícií inteligencie nájdeme v odbornej literatúre kopu. Rôzni vedci ju v rôznych časoch definovali napríklad ako vrodenú všeobecne poznávaciu schopnosť; ako zásadnú schopnosť, ktorá je na prvom mieste v hierarchii intelektuálnych schopností; ako všeobecnú logickú schopnosť, užitočnú pri najrozmanitejších činnostiach, ktoré zahŕňajú riešenie problémov; ako duševnú schopnosť vhodne sa správať v oblastiach, ktoré obsahujú reakciu na nový jav; ako schopnosť v chaose vidieť poriadok a v poriadku chaos…

Harvardský psychológ Howard Gardner rozoznáva až deväť druhov inteligencie vrátane pohybovej a hudobnej (pochopiteľne, tieto schopnosti nemožno testovať cez televíznu obrazovku a SMS). A ako otestovať emocionálne, manažérske a sociálne schopnosti, ktoré sú v živote také dôležité?

Mali by sme teda brať testy IQ skôr ako spoločenskú hru, ako spestrenie nášho pohľadu na život, ale určite nie ako kritérium múdrosti, hlúposti alebo úspešnosti či charakteru človeka.

(ač)