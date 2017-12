Jazvy po operácii nie sú nevyhnutné

Po vydarenej operácii sú lekári spokojní, veď zachránili pacientovo zdravie alebo dokonca život. Skalpel však môže na pokožke zanechať jazvu. Ak ju vidieť a je nepekná, môže ovplyvniť psychiku človeka.

„Jazva je problém, ktorý pociťujú intenzívnejšie pacienti ako lekári,“ povedal Mark Ferguson z univerzity v Manchesteri pre časopis New Scientist. Ferguson a jeho tím preto skúšajú liek, ktorý hojí rany rýchlejšie a hlavne zmenšuje stopy, ktoré po sebe zanechávajú.

Zázračné sily embrya

Pri zranení embryí cicavcov sa rana hojí bez toho, aby po sebe zanechala jazvu. Ferguson zistil, že pri tom hrá dôležitú rolu takzvaný transformačný rastový faktor beta 3. Veľké množstvo jeho molekúl sa vytvára v plode ihneď po zranení.

Britskí vedci si myslia, že rastový faktor povzbudzuje kožné bunky, aby sa rýchlejšie presunuli do poškodeného miesta a vytvorili tam novú pokožku.

Po narodení sa však už cicavcom pri hojení vytvára oveľa menej tejto látky. Prečo? Ak už organizmus nie je v maternici, musí sa po zranení brániť najmä bakteriálnej nákaze. Táto nevyhnutná imunitná reakcia však spomaľuje hojenie a zanecháva po sebe poškodené tkanivo, ktoré potom utvorí jazvu.

Fergusonov tím predpokladal, že dodanie faktoru beta 3 do rany by malo hojenie urýchliť a zabrániť vzniku jazvy.

Uzdravenie už po dvoch dňoch

Na klinických skúškach lieku sa zúčastnili viac ako tri stovky dobrovoľníkov. Výskumníci im na paži spôsobili dve drobné zranenia. Do jedného vstrekli rastový faktor. Uzdravovanie sa skutočne urýchlilo; niektoré rany sa po ošetrení novým liekom zahojili už za dva dni, zatiaľ čo bez neho až o sedem dní. Jazvám sa síce nepodarilo vždy zabrániť, boli však menšie.

Napodiv najlepšie sa rany ošetrené novým preparátom hojili ľuďom, ktorí mali viac ako 60 rokov. Niektoré zmizli tak, že ich lekári nedokázali nájsť.

Britský alebo japonský liek?

Pokusy budú samozrejme prebiehať ešte dlho. Vedci dúfajú, že sa im podarí z rastového faktoru beta 3 pripraviť liek, ktorý vstreknú do krvi alebo vnesú do rany v podobe masti. Medikament podaný krátko po zranení by podľa predpokladov mal zmenšiť jazvy alebo im zabrániť úplne.

Ferguson založil spoločnosť Renovo, ktorá sa už zaoberá praktickými možnosťami výroby lieku. Podstatné je, či sa podarí nájsť dostatočne účinný a priemyselne použiteľný spôsob získavania rastového faktoru z laboratórne pestovaných tkanivových kultúr.

Tím japonských vedcov z univerzity Keio pred niekoľkými mesiacmi oznámil objav odlišného rastového faktoru, ktorý tiež prispieva k rýchlemu hojeniu rán. Japonskí vedci sa však zatiaľ nedostali ďalej ako k základným pokusom na laboratórnych potkanoch.

Britský preparát preto v tejto chvíli vyzerá oveľa sľubnejšie. Jeho zavedenie do lekárskej praxe však potrvá ešte veľa rokov. Musí sa zistiť, či liek nemá nejaké zatiaľ nepredpokladané vedľajšie účinky.

