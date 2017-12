Hidden & Dangerous 2 - taktická akcia od autorov Mafie

Pokračovanie jednej z prvých vojnových taktických akcií sa robilo dlhých päť rokov. Autori hry medzitým stihli vydať obrovský hit Mafia a zaujímavú strieľačku Vietcong. Hidden & Dangerous 2 je však konečne tu a my sme ho podrobili dôkladnej analýze. Repor

5. nov 2003 o 18:01 Cave Troll

Tím Illusion Softworks si počas svojho pôsobenia na hernom trhu vypestoval image spoločnosti kladúcej dôraz na hrateľnosť svojich hier, čím zmazal pomyslenú bariéru medzi hrami z východnej Európy a zvyškom sveta. Druhé pokračovanie ich úspešnej prvotiny Hidden & Dangerous patrilo preto medzi najočakávanejšie hry nie len v blízkych luhoch a hájoch, ale i v šírom svete. Pokým v USA sa z neho hráči už môžu nejaký ten piatok tešiť, Európa musí počkať. Nie však na jeho recenziu! Vďaka kontaktu za oceánom máme tú česť vám priniesť detailný pohľad na zúbky tejto horúcej novinky.

Hidden & Dangerous 2 sa honosí lákavým označením "taktická akcia" - sľubuje tak aj potrápenie hráčskych závitov pri plánovaní taktiky vedúcej k úspešnému a hladkému dosiahnutiu cieľa. Hráč dostáva do rúk velenie štyroch členov elitného britského komanda SAS, s ktorým sa bude snažiť prekaziť plány nacistického Nemecka. O ich schopnostiach má možnosť presvedčiť sa už v úvodnej animácii, ktorá nemá rozprávačskú hodnotu, ale slúži skôr na nastolenie atmosféry hry. Zohrané komando SAS v nej elegantne zdecimuje jednotku nemeckých vojakov a úspešne unikne tunelom vykopaným v strede dvora, ktorý napriek trojmetrovému priemeru otvoru podporné sily SS prehliadnu ;). Po intre na hráča vykukne séria mierne prekombinovaných, ale vkusných menu. Väčšina šťastných majiteľov hry si iste najprv zvolí položku Single Player. Z nej je možné pustiť sa do kampane s tímom i bez neho, plniť už skompletizované misie alebo hrať úrovne s nutnosťou zlikvidovať všetkých nepriateľov. Nasleduje výber členov tímu zo štyridsiatich vojakov v zálohe, pričom RPG pozitívnych hráčov príjemne prekvapí prítomnosť atribútov ako Zdravie, Výdrž, Streľba, Nenápadnosť, Prvá pomoc a Páčenie zámok. Radosť je však predčasná, pretože tieto atribúty nemajú praktický dopad na hrateľnosť a niektoré vlastnosti (Prvá pomoc, Páčenie zámok) dostávajú pri triezvom štýle hrania minimálny priestor. Nasleduje nahrávacia obrazovka v klasickom duchu vojenských hier (t.j. koláž v štýle "kapitánovi sa vysypal ruksak s dokumentami a náradím" :) a konečne hra sama.

Hidden & Dangerous 2 na rozdiel od svojho predchodcu ponúka relatívne tvrdý tutoriál, v ktorom môžu byť slabšie nátury vyľakané a miestami i znechutené hrozbou hlášky "Mission Failed" za nesplnenie úloh. Praví mazáci však iste vydržia a zoznámia sa s užívateľským prostredím, ktoré prekonalo od prvého dielu radikálnu úpravu. Po zvládnutí ovládania prichádza vkusný renderovaný brífing a prvá zo série veľmi atmosférických misií, v ktorých hráč zisťuje, že možnosti hry sú podstatne väčšie, ako prezentoval úvodný tréning. Systém príkazov, ktorý je možné zadať vojakom, je skutočne prepracovaný: umožňuje nastaviť parametre ich chovania (agresívne, neutrálne, pasívne), rýchlosť a spôsob pohybu (plazenie, prikrčenie, beh, šprint), rozdeliť im ciele, akcie a podobne. Nastavovanie ešte nie je celkom to pravé orechové, pretože po prepnutí do taktického módu sa z hry trochu vytráca napätie a dynamickosť, avšak jedná sa o jednoznačný pokrok oproti prvému dielu.

Cestovná kancelária SAS ponúka svojim členom ako protivýmenu za splnenie určitých úloh širokú škálu výletov. Tím neohrozených dobrodruhov podnikne výlet na Arktídu, do Afriky, Nórska, Barmy, Rakúska, či Čiech celkovo v takmer dvoch tuctoch pestrých misií, ktoré však žiaľ nespája hlavná postava ani pevná príbehová línia, čo je daňou za úvodnú slobodu výberu z množstva vojakov. Tento fakt sa odrazil na určitej neosobnosti, ktorou hra trpí - postavy sa neoslovujú menom, zápisy z misií pôsobia len opisne a neosobne. Tieto neduhy sa však úspešne strácajú v neuveriteľne pestrom a kvalitnom dizajne úrovní, ktorý patrí k tomu najlepšiemu, čo v poslednom čase navštívilo naše osobné počítače. Špeciálny tím sa bude potápať za účelom sabotáže nemeckých krížnikov a mínoloviek, unášať nemeckých potentátov, navštívi nepriateľskú ponorku, v lietadle Junkers bude unikať pred prenasledovateľmi, infiltruje pevnosť v srdci nepriateľského územia a podobne. Ako sa tieto inovatívne misie hrajú? Priblížme si jednotlivé vlastnosti hry v bližšom detaile.

GRAFIKA 7 / 10

Grafická stránka hry je pomerne rozporuplná. LS3D engine, ktorý dobre poslúžil v Mafii, má predsa len nejaký ten rôčik za sebou a má čo robiť, aby jeho možnosti pôsobili aspoň priemerne. Jeho dýchavičnosť sa prejavuje najmä pri časticových efektoch a vodnej hladine, ktorá napríklad v tréningovom tábore výzorom úspešne "konkuruje" linoleu. Nereálne deformácie zasiahnutých nepriateľov pôsobia niekedy rovnako tragikomicky, ako situácie, keď sa prevráti vozidlo s vojakmi a oni v ňom sedia ako prilepení. Na druhej strane vizuálny dojem zlepšujú textúry, ktoré napriek chabému rozlíšeniu a šlendriánskemu mapovaniu pôsobia vieryhodne. Kvalitné sú i filmové animácie, ktoré síce vynechávajú najzaujímavejšie akčné momenty v deji (napr. zobrazenie vykoľajenia vlaku), avšak príjemne obohacujú dianie na obrazovke. Aspekt, v ktorom Hidden & Dangerous 2 však vyniká najviac, je jednoznačne variabilita úrovní. Levely sú situované do originálnych lokácií, ktorých prostredie je veľmi pestré. Nedosahujú síce detailnosť druhého dielu Maxa Payna, avšak hra to plne kompenzuje možnosťou boja v exteriéroch a nízkymi hardwarovými nárokmi.

INTERFACE 7 / 10

Na užívateľskom prostredí vidno snahu o dôkladné rozmiestnenie, niektoré ovládacie prvky by si však zaslúžili dotiahnuť - chýba tu dôraz na funkčnosť, ktorý ponúka napríklad konkurenčný Rainbow Six: Raven Shield.

Herné menu sú zbytočne komplikované, ovládanie hry ponúka nepotrebné klávesy, naopak niektoré užitočné príkazy z prvého dielu absentujú úplne alebo ich je možné definovať len v súvislosti s waypointami. Nepochopiteľná je absencia kurzoru pri používaní protipancierovej päste, alebo odmlka pri hádzaní granátu (Vojak ho neodisťuje po stlačení akčnej klávesy, ale až po určení sily hodu, čím sa strácajú kľúčové milisekundy.). Zamrzí tiež nepoužiteľný uhol po prepnutí kamery do taktického módu, ktorý treba zväčša dodatočne manuálne upraviť. Maximálna výška kamery je pomerne limitovaná; výhľad na väčšiu časť mapy by bol efektívnejší, než nutnosť jej posúvania. S taktickým módom je spojená aj zbytočná nutnosť opätovne kliknúť na niektorého z vojakov, hoci by bolo intuitívnejšie, keby bol automaticky aktívny posledne ovládaný člen tímu. Naopak treba vyzdvihnúť spojenie taktického módu s akčnou stránkou hry, ovládanie rýchlosti pohybu vojaka kolieskom myši po vzore Splinter Cell a ponuku príkazov, ktoré poskytuje hráčovi výborné kombinačné schopnosti. Tiež odpadlo nelogické obmedzenie prvého dielu Hidden & Dangerous, kde nebolo možné naraz bežať a strieľať.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Pri hodnotení hrateľnosti mi nedá povzdychnúť si nad tým, aký potenciál hra má a ako ho dokáže prevedenie stiahnuť nadol. Hrateľnosť Hidden & Dangerous 2 ide ruka v ruke s možnosťami umelej inteligencie. Tá je spolu s množstvom zbytočných chýb natoľko frustrujúca, že pri nej zaniká samotný koncept a variabilita úrovní, pretože hráč je výrazne demotivovaný od používania taktiky a nenápadného postupovania. Záblesky výbornej zábavy sú permanentne prerušované chybami, nezmyselnými limitáciami (nemožnosťou streľby z ťažkých zbraní z inej polohy ako poležiačky, alebo nemožnosťou vziať nemeckú uniformu mŕtvemu vojakovi - treba ho zajať živého), ako aj nedoladenými levelmi (keď hráč padne do priehlbiny, odkiaľ niet úniku). Skutočne prvotriednu rozmanitosť máp a atraktívny level dizajn dokážu oceniť len tí najotrlejší a najtrpezlivejší.

MULTIPLAYER 7 / 10

Hra viacerých hráčov patrila medzi najsilnejšie stránky prvého dielu a tvorcovia si tento fakt dobre uvedomili. Kolektívnemu berserku môže prepadnúť maximálne 32 hráčov v celej hrsti nových módov: boj o vlajku, súboj jednotlivcov aj tímov, ale i plnenie úloh. Škoda len absencie populárneho kooperatívneho módu a opäť zbytočných technických chýb počas hry.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Ako je u Illusion Softworks chvályhodným štandardom, dabing postáv je na vysokej úrovni. Príjemne poteší zachovanie ich národnosti, v hre je možno počuť okrem čistej britskej angličtiny napríklad obligátnu nemčinu, ale i ruský alebo český jazyk. Kľúčové dialógy sú doplnené titulkami, takže hráč neostáva ochudobnený o význam príležitostných rozhovorov medzi nepriateľskými vojakmi podobne ako v sérii No One Lives Forever, čo dodáva hre príjemnú autentickosť. Zvuky zbraní a okolité ruchy pôsobia veľmi vieryhodne, ich príležitostné vypadávanie snáď vyrieši najbližší patch.

HUDBA 9 / 10

Hudobný sprievod ku hre nahral Brnenský symfonický orchester a právom ho možno zaradiť medzi skutočnú špičku v hrách. Výborne podfarbuje dianie na obrazovke a je len škoda, že skladieb nie je viac a v niektorých úrovniach sa opakujú.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 4 / 10

Pre taktickú hru, ktorej cieľom je napredovať v misiách ako tím, je umelá inteligencia počítačom ovládaných spoluhráčov kritická. Napriek mojej veľkej snahe o trpezlivosť a zhovievavosť musím s veľkou ľútosťou vyjadriť sklamanie nad výsledkom, ktorý bráni uskutočneniu taktizovania v praxi a výrazne strháva hrateľnosť hry smerom nadol.

Členovia vlastného tímu reagujú na rozkazy veľmi laxne, zasekávajú sa o okolité predmety, v stiesnenejších priestoroch majú tendenciu zavadzať pri pohybe, nedodržovať formáciu, padať z rebríkov, túlať sa a postrádať pud sebazáchovy. Načasovanie a hladký beh naplánovanej akcie je pravidelne marený ich neuveriteľnou demenciou a ústi do opätovného nahrávania levelu spojeného s hlbokou frustráciou. Pochváliť ich treba aspoň za usilovné hlásenie, keď zbadajú nepriateľa (Občas by sa zišlo i hlásenie ich aktuálneho waypointu nastaveného v taktickom móde, možno sa ho však dočkáme v H&D 3). Problémom sa nevyhli ani spojenecké postavy - napríklad zostrelený britský pilot, na ktorého počesť bola zorganizovaná záchranná akcia, sa pri úniku z nepriateľského územia zasekol o kamión, konvertoval na nemecký jazyk a za výkrikov "Was ist Los?" predvádzal variáciu na známe kroky "Moonwalking" od Michaela Jacksona.

Oponentov občas tvoria hluchoslepí vojaci ignorujúci nepriateľa v tesnej blízkosti, inokedy zasa supermani schopní vytušiť prítomnosť hráča na stámetrovú vzdialenosť napriek úplne tichému postupu. Ich česť háji aspoň fakt, že kým nepríde k jednej zo spomínaných chýb, chovajú sa pomerne realisticky a vieryhodne.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Hidden and Dangerous 2 je ako lákavý sladký koláč, ktorý bol (Ak sa to dá po piatich rokoch vývoja povedať.) daný na pult priskoro. Čakaním vyhladovaný maškrtník je po zahryznutí zbytočne sklamaný z jeho nedo"patch"enosti: nedotiahnuté užívateľské prostredie ale predovšetkým tragicky nefunkčná umelá inteligencia spoluhráčov sú najvýraznejšími faktormi, bránicimi hráčovi v taktizovaní. Hru je síce možné vyhrať aj bez taktiky, avšak ako strieľačka z pohľadu tretej osoby je neporovnateľne zábavnejšie čerstvé pokračovanie hitu Max Payne, ako stealth akcia zasa s prehľadom víťazí ktorýkoľvek diel série Hitman. Je to škoda, pretože bez týchto výrazných chýb, ktoré sa dali vyriešiť dôkladnejším betatestovaním, by Hidden & Dangerous 2 mohol ašpirovať na výrazne vyššie hodnotenie a predstavovať jednu z najlepších hier roka.

PS: Technické problémy hry viedli tvorcov k vypusteniu opravnej záplaty, s ktorou by mala byť hra v našich končinách predávaná. Preto sa trochu netradične v budúcnosti vrátime k dojmom z tejto verzie hry, ktorá je tiež kompletne preložená do češtiny.