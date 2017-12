Majiteľ Novy Petr Kellner má záujem o český Telecom a Eurotel

5. nov 2003 o 11:22 TASR

Praha 5. novembra (TASR) - Český finančný magnát Petr Kellner objavil nové pole svojho záujmu: telekomunikácie. Jeho PPF začal skúmať možnosť investície do Českého Telecomu.

"Skupina PPF ako finančný investor vyhľadáva nové investičné príležitosti na českom trhu," povedal hovorca PPF Ivan Lackovič s tým, že práve Telecom považujú za jednu zo zaujímavých investícií.

Takmer tretinový vlastník Telecomu, strategické konzorcium TelSource, teraz predáva svoj podiel na burze. Štát uvažuje, že by na budúci rok rozbehol predaj svojho 51-% podielu v Telecome. "Už som tiež niečo o záujme PPF počul, ale s nami o tom nikto nerokoval," povedal zdroj zo štátneho Fondu národného majetku ČR. O plánoch PPF vie tiež český minister informatiky Vladimír Mlynář, uviedol zdroj blízky jednému z ministrov.

PPF by mohol kúpiť aj časť balíku TelSource. Ten sa však bude ponúkať investorom z radov investičných fondov. "Bude to veľmi roztrieštené do balíčkov po pol až jednom percente, možno o málo viac," povedal zdroj z investičnej banky, ktorá sa podieľa na ponuke na burze. PPF by mal šancu kúpiť väčší balík akcií Telecomu iba vtedy, ak by sa neobjavil žiadny záujemca, čo je nepravdepodobné. Druhou možnosťou je následné skupovanie akcií od fondov.

PPF si však ťažko trúfne na celý Telecom. Cena za jeho majoritu potom, čo tento mesiac plne ovládne českú mobilnú jednotku Eurotel, asi významne presiahne takmer 2 miliardy USD (v prepočte 71,005 miliardy SKK), ktoré ponúkali kupci vlani.

Okrem Českej poisťovne a TV Nova sa PPF zaujímal o možnosť odkúpiť dlhy najväčšej českej cestovnej kancelárie Fischer, čo sa nakoniec neuskutočnilo. Uchádzal sa tiež o kúpu Severomoravských vodovodov a kanalizácií. Čakala sa tiež účasť PPF v prebiehajúcej privatizácii hnedouhoľných spoločností, firma sa v nej nakoniec neobjavila.

Informoval o tom český denník Mladá fronta Dnes.

(1 USD = 36,111 SKK)