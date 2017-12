Aký bude nový Windows Longhorn

Microsoft minulý týždeň zverejnil náčrt funkcií nového operačného systému Windows Longhorn. Ten bude predstavovať najvýznamnejšiu zmenu koncepcie operačných systémov od uvedenia Windows 95 pred ôsmimi rokmi. Vývoj nového systému bude podľa Gatesa stáť ...

5. nov 2003 o 0:01 Tomáš Bella

Microsoft minulý týždeň zverejnil náčrt funkcií nového operačného systému Windows Longhorn. Ten bude predstavovať najvýznamnejšiu zmenu koncepcie operačných systémov od uvedenia Windows 95 pred ôsmimi rokmi. Vývoj nového systému bude podľa Gatesa stáť približne toľko, koľko zaplatila americká vláda za let na Mesiac. Prvá testovacia verzia Longhornu bude zverejnená v lete budúceho roka, predávať sa však začne zrejme až začiatkom roku 2006.

Vyhľadávanie ako na webe

Najväčším prínosom nového systému pre bežného používateľa by mal byť úplne nový systém ukladania dát. Ten umožní jednotné vyhľadávanie údajov v počítači bez ohľadu na to, v ktorom programe boli vytvorené – či sa nachádzajú v dokumente z Wordu, alebo napríklad v prijatej e-mailovej správe. Takisto bude možné dáta triediť napríklad podľa toho, kto dokumenty vytvoril, alebo akého projektu sa týkajú. Vďaka databázovému systému prístupu a metadátam (slovným popisom obsahu dokumentov) by malo byť možné hľadať napríklad fotografie nielen podľa dátumu, kedy boli vytvorené, ale aj podľa toho, kto sa na nich nachádza.

Podľa Billa Gatesa to bude mimoriadne dôležité, pretože v čase uvedenia systému budeme už všetci zaplavení „oceánmi informácií“ vo vlastnom počítači, v ktorých budeme potrebovať vyhľadávať rovnako, ako dnes v miliardách dokumentov na webe.

Pribudne informačná lišta

Longhorn je pomenovaný podľa krčmy Všetky programy od Microsoftu dostávajú už na začiatku vývoja svoje kódové označenie – napríklad Windows 95 bol pôvodne nazvaný Chicago, Windows 98 zasa Memphis, Windows NT 3,5 ako Daytona a aktuálny Windows XP ako Whistler (po ňom mal nasledovať Blackcomb, projekt však bol zrušený). Pri posledných dvoch názvoch sa vývojári inšpirovali názvami kopcov v obľúbenej kanadskej horskej rekreačnej oblasti blízko amerického sídla Microsoftu. Po nich nasledujúci Longhorn bol zasa pomenovaný podľa krčmy v tejto oblasti, ktorá je zrejme medzi programátormi Microsoftu mimoriadne obľúbená.

Je však nepravdepodobné, že sa Longhorn začne o dva roky pod týmto názvom aj predávať. Microsoft doteraz iba jediný raz použil kódové označenie aj pre finálnu podobu výrobku (pri Windows ME – Millenium), v ostatných prípadoch sa zväčša rozhodol pre oveľa nudnejšie oficiálne názvy. Aj Longhorn (doslova „dlhý roh“) sa teda zrejme v obchodoch objaví skôr pod nudnou nálepkou typu „Windows 2006“.

Microsoft ponúkol aj náčrt možného vzhľadu nového systému, novinárom však neumožnil, aby si ho odfotili. Najväčšou novinkou má byť zvislý panel na pravej strane pracovnej plochy, na ktorom sa budú zobrazovať informácie z rôznych programov v závislosti od činnosti, ktorú používateľ vykonáva. Môžu to byť napríklad najbližšie schôdzky z kalendára, ikony z chatovacieho programu signalizujúce prítomnosť priateľov na internete, najnovšie správy z internetových spravodajských serverov či odkazy na obľúbené webové stránky.

Microsoft počíta s tým, že o dva roky budú osobné počítače podstatne výkonnejšie ako dnes a nové Windows preto vďaka úplne novému zobrazovaciemu systému ponúknu oveľa lepší vzhľad a množstvo grafických efektov, ktoré by dnešné počítače ešte nezvládali. Jednotlivé okná sa napríklad pri presunutí na bok obrazovky stanú priehľadnými, čo umožní ich vrstvenie na seba, a ich presun či maximalizácia budú plne animované. Počíta sa aj s vylepšenými možnosťami náhľadu dokumentov vrátane videí.

Bezpečnosť konečne prioritou

Longhorn bude prvým novým operačným systémom vytvoreným po ohlásení zámeru Microsoftu sústrediť sa viac na bezpečnosť svojich produktov. Jeho používatelia by preto už nemali byť takými ľahkými terčami hackerských útokov a prienikov počítačových vírusov. Microsoft takisto sľubuje, že Longhorn nebude treba už tak často reštartovať, ako dnešné Windows, a programy by sa mali spúšťať rýchlejšie. Vylepšená bude aj podpora rozoznávania hlasu, pribudne možnosť priamo z operačného systému telefonovať cez internet. Jednoduchšie bude inštalovanie programov z internetu, pri ktorom by malo používateľovi stačiť jediné kliknutie.

V novom systéme sa objaví aj možnosť spolupráce viacerých ľudí na jednom dokumente v rovnakom čase či možnosť prezerať na viacerých počítačoch naraz video spustené na jednom z nich.

Kľúčovou zmenou v „útrobách“ systému bude zasa priama integrácia webových služieb – programov pracujúcich cez internet. Pre bežných používateľov sa tak postupne bude stierať rozdiel vo výzore obyčajných programov nainštalovaných na počítači a aplikácií, ktoré budú fungovať v okne internetového prehliadača.