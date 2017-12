NOVINKY V INTERNETOVÝCH OBCHODOCH

Širokouhlý elegán pre profesionálov

4. nov 2003 o 23:54

Širokouhlý elegán pre profesionálov

Spoločnosť Hewlett Packard uviedla na trh notebook, ktorý je skutočnou multimediálnou lahôdkou i pre tých najnáročnejších. Ide o výkonný systém postavený na technológii Intel Centrino Mobile Technology, ktorý je vybavený širokouhlým LCD panelom s uhlopriečkou 15,4“, grafickým akcelerátorom ATI Mobility Radeon 9200 a reproduktorovou súpravou JBL Pro. Odvážna konštrukcia, ktorá vyniká tenkosťou a nízkou hmotnosťou, zjednodušuje prácu s rozsiahlymi tabuľkami, viacerými súčasne zobrazenými aplikáciami a grafikou. Vďaka prítomnosti DVD kombo mechaniky a televízneho výstupu si môže majiteľ vychutnať aj veľkorozmerné prehrávanie filmových multimédií. Nová generácia batérií zabezpečuje až päťapolhodinovú prevádzku na jedno nabitie.

Orientačná cena: 83-tisíc bez DPH

h40111.www4.hp.com/produkty/notebooky/sub_index.asp?id=233

Modulárny počítač MMC

Americká spoločnosť Antelope Technologies začne v piatok predávať unikátny modulárny počítač, ktorý by mohol do budúcnosti poslúžiť ako vzor pre budovanie všestranných systémov. Ide o výpočtový systém s rozmermi necelých 8 x 13 centimetrov, hrubý len dva centrimetre a vážiaci štvrť kilogramu. V jeho útrobách sa ukrýva gigahertzový procesor TransMeta Crusoe, 256 megabajtov operačnej pamäte a 15-gigabajtový pevný disk, s operačným systémom Microsoft Windows XP. Unikátnosť riešenia spočíva v tom, že jednoduchým zasunutím výpočtového modulu do prenosného boxu s LCD displejom možno získať prenosný počítač a pripojením k rozhraniu s monitorom a klávesnicou skutočný stolový systém. Nízke rozmery umožňujú dokonca i jeho použitie ako „nositeľného počítača“.

www.antelopetech.com (gig)