Zvládnete počítač v nákupnom vozíku?

5. nov 2003 o 0:00

Počítač v nákupnom vozíku vám pomôže s výberom potravín aj orientáciou v supermarkete.

FOTO – WWW.FUTURE-STORE.ORG

Prekážajú vám otravné predavačky, ktoré vám predvádzajú, bez čoho sa vraj vaša domácnosť nemôže zaobísť? Počkajte, keď vás začne v supermarkete otravovať ešte aj nákupný vozík. Taká je aspoň predstava obchodov budúcnosti podľa firmy IBM a jej partnerov, ktorí testujú vzorový obchod využívajúci najnovšie technológie. „Počas najbližších piatich rokov uvidíte v obchodoch viac zmien, ako za posledné dve desaťročia,“ povedal pre agentúru AP manažér z IBM Dan Hopping.

Podľa predstáv vývojárov by mal byť každý nákupný vozík v obchode budúcnosti vybavený malou dotykovou LCD obrazovkou a čítačkou čiarových kódov. Po príchode do obchodu prejde zákazník čítačkou najskôr svoju zákaznícku kartu, vďaka čomu ho bude môcť vozík upozorniť napríklad na to, že práve prebieha zľava na tovar, ktorý často kupuje, alebo trebárs že už uplynul viac ako polrok odkedy si naposledy kúpil zubnú kefku.

Počas nakupovania zákazník každý tovar pred vložením do vozíka naskenuje čítačkou a na displeji sa tak bude neustále zobrazovať aktuálna výška nákupu. Zároveň si môže do minipočítača vložiť aj vlastný zoznam tovaru, ktorý chce nakúpiť, a vozík ho bude navigovať medzi regálmi k miestu, kde ho nájde. Pochopiteľne, cieľom počítača bude najmä presvedčiť zákazníka ku kúpe toho, čo pôvodne vôbec nepotreboval. Po vložení vína tak môže napríklad upozorniť, že práve k tomuto druhu by sa skvele hodil francúzsky syr, ktorý je práve zlacnený, alebo že ak si vyberie ešte dva kusy, dostane ich so zľavou.

Predpokladá sa, že pôvodný systém čiarových kódov by mohli postupne nahradiť miniatúrne rádiové kódy zabudované v tovare – v tom prípade by nebolo treba tovar skenovať, ale stačilo by jednoducho ho vložiť do vozíka. Vysielačmi by zároveň mohli byť vybavené aj regály, čo by umožnilo zobrazovať na displeji ponuku tovaru, okolo ktorého človek práve prechádza.

Užitočnou novinkou testovanou vývojármi môže byť váha so zabudovanou kamerou pozerajúcou zhora na vážiacu plochu. Počítač vo váhe dokáže vďaka databáze fotografií rozoznať všetky druhy ovocia a zeleniny a okamžite vypočítať cenu tovaru. Výhodou je, že na váhu možno vložiť aj rôzne druhy ovocia súčasne.

Súčasťou moderných obchodov by mali byť aj informačné kiosky, kde zákazník načíta kód tovaru a na obrazovke sa mu zobrazia podrobné informácie o ňom. Pri pokladni zákazník na svojom počítači len stlačí tlačidlo Platiť a zoznam tovaru vo vozíku sa automaticky prenesie do počítača pokladníka, ktorý zinkasuje peniaze.

Navrhovaný systém určite vyvolá debaty o ochrane súkromia zákazníkov, o ktorých budú obchody získavať podrobné informácie. Jeho tvorcovia sú však presvedčení, že tak ako doteraz vždy v histórii, väčšina zákazníkov ľahko vymení kus svojho súkromia za väčšie pohodlie.

Podľa analytičky Forrester Research Kate Delhagenovej v súčasnosti prichádza v Spojených štátoch obdobie veľkého experimentovania s novými technológiami pri nakupovaní, keďže počítače sa už stali bežnou súčasťou života a ľudia sú zvyknutí komunikovať s nimi. (tb)