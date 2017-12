Dva pohľady na N-Gage - megarecenzia z pohľadu telefonistu a hráča

Prinášame vám pohľad fanúšika hier, ktorý si rád zatelefonuje a druhý pohľad na ňu poskytne fanúšik mobilných telefónov, ktorý sa rád zahrá.

4. nov 2003 o 15:55 Časť I. - Marián Pavel, časť II. - Juraj Chrappa

• Pohľad fanúšika mobilov, ktorý sa rád zahrá

• Pohľad fanúšika hier, ktorý si občas zatelefonuje

Časť I.

Nokia začala pred mesiacom predávať svoju prvú hernú konzolu. My sme si počkali, kým prejde prvý ošiaľ a bez stresu sme si ju otestovali. Ako teda Nokia zvládla vstup na pole herných konzol?

Telefón hneď od začiatku vyvolal veľmi kontroverzné reakcie. Dôvody sú dva – veľmi netradičný dizajn a fakt, že sa výrobca mobilných telefónov rozhodol predávať hernú konzolu.

Nokia zatiaľ podobné ambície nemala, takže ide o premiéru. Podľa toho, čo tento fínsky výrobca tento rok predstavil však možno ľahko usúdiť, že sa Nokia snaží hľadať nové možnosti trhu. Zatiaľ čo ostatní výrobcovia sa kŕčovito držia vymedzených hraníc tradičného dizajnu mobilných telefónov a k výraznejším zmenám pristupujú až po tom, čo ich trh akceptuje, Nokia sa stavia do úlohy akéhosi inovátora. Spomeňte si napríklad na ideového predchodcu N-Gage, model 5510. Po ňom nasledovala 3300, ktorá je na prvý pohľad N-Gage veľmi podobná, spomenúť môžeme aj modely 3650 a 3660. Veľmi netradičný prístup zvolil tento výrobca aj pri uvedení svojho prvého véčka 7200 (http://mobil.sme.sk/clanok.asp?cl=1148132) alebo nového konceptu komunikátora 7700 (http://mobil.sme.sk/clanok.asp?cl=1148076), ktorý sa na trh dostane v druhej polovici roka 2004.

Hry sa stávajú čoraz obľúbenejšou softvérovou výbavou mobilných telefónov a preto Nokia logicky siahla do piesočku predajcom herných konzol. Nezvolila si však cestu spolupráce, ale priamej konkurencie a hry pre N-Gage vyvíja na vlastnej platforme. A práve na tomto rozhodnutí si tento výrobca môže „zlomiť krk“.

Spojiť hernú konzolu s mobilným telefónom nie je vôbec jednoduché a obe funkcie sa navzájom obmedzujú. Konečným výsledkom je tak hybrid, ktorý buď milujete, alebo nenávidíte.

Dizajn a klávesnica

Dizajn je na mobil inovatívny – telefón má tvar kolísky, kde displej umiestnený v strede obkolesujú z oboch strán klávesy. Vpravo je číselná časť, vľavo je masívne päťsmerové tlačidlo a funkčné klávesy.

Vpravo na boku je tlačidlo pre zapnutie/vypnutie, vľavo USB konektor a napájanie. V spodnej časti konzoly je reproduktor s masívnym tunelom a konektory pre slúchadlá a hands-free. Vo vrchnej časti je iba reproduktor.

Netradičný dizajn vyvoláva netradičné potreby – napríklad telefonovať krokolomným spôsobom s telefónom priloženým k uchu práve vrchnou hranou. Absurdnosť tohto veľmi ťažkopádneho a nešikovného spôsobu veľmi vtipne vystihuje stránka http://www.sidetalkin.com. Nájdete na nej fotografie telefonovania s N-Gage, ktoré asi autora myšlienky telefonovať okrajom mobilu nenadchnú.

Klávesnica je maximálne prispôsobená ovládaniu dvomi palcami, pričom ostatnými prstami musíte držať telefón, aby vám nevypadol. Klávesy sú príjemne vystúpené a ovládajú sa výborne. Kvôli hrám sú dokonca klávesy 5 a 7 bacuľatejšie ako ostatné.

Dizajnu telefónu možno vyčítať aj to, že použitím plastu vyzerá telefón ako lacný bakeliťák. Nedajte však na prvý dojem - skutočnosti je na tom N-Gage podstatne lepšie a použitý plast je kvalitne spracovaný.

Ovládanie

Ovládanie telefónu je opäť maximálne prispôsobené na dva palce. Klávesy na prijatie alebo ukončenie hovoru sú prezieravo umiestnené vo vrchnej časti telefónu a neprekážajú tak pri hraní. V spodnej časti telefónu sú zas umiestnené štyri funkčné klávesy.

Vľavo nájdete ďalšie tri funkčné klávesy – na spustenie MP3 prehrávača, rádia a menu telefónu.

Joystick je masívne tvarovaný, s priehlbňami v tvare štvorlístka.

Menu telefónu

V telefóne je operačný systém Symbian Series 60, ktorý dôverne poznáme z modelov 7650, 3650, či 3660. OS Symbian sme popisovali v iných recenziách, preto sa menu telefónu budeme venovať len okrajovo. V N-Gage je väčšina funkcií schovaná v adresároch, ktoré sa zmestia na zobrazenú plochu jedného displeja.

Funkcie

Ak funkcie telefónu vychádzajú zo štandardných možností Series 60. S telefónom môžete esemeskovať, ememeskovať, podporuje aj posielanie e-mailov. Medzi predinštalovanými aplikáciami nájdete Real One player, Screenshot na fotenie obrazovky a jednoduchý prehrávač MP3. Ďalšie funkcie sú štandardné: kalendár s mesačným, týždenným a denným zobrazením, poznámky, budík, organizér, kalkulačku, konvertor meny. Mnohých poteší aj FM rádio.

N-Gage ponúka pokročilé komunikačné funkcie – napríklad prostredníctvom Bluetoothu môžete nielen pripojiť kompatibilné zariadenia, ale aj hrať multiplayerové hry.

Na internet sa dostanete cez GPRS a xHTML browser.

Zariadenie si môžete personalizovať tapetami, veľkým logom operátora, potešia aj podarené polyfonické zvonenia. Okrem polyfonických zvukov môžete použiť na zvonenie aj súbory vo formátoch MP3, AAC a WAV.

V N-Gage je štandardne 4 MB dynamickej pamäte na multimédiá, správy a kontakty. Ďalšiu pamäť získate po vložení pamäťovej karty MMC.

Najdôležitejšie sú, samozrejme, hry.

Nokia ich dodáva na pamäťových kartách MMC – jedna karta, jedna hra. Karty sú blokované, t.j. ak vás hra omrzí, kartu nebudete môcť naformátovať a používať ju napríklad ako skladisko hudby v MP3.

V nami testovanom telefóne bola hra MotoGP, ktorá mala premiéru v konkurenčnej Motorole T720 začiatkom tohto roka.

Vo verzii pre Nokiu N-Gage má Moto GP oveľa bohatšiu grafiku, je doplnená kvalitným zvukom. Pri jazde motorkou toho veľa nevymyslíte – hra je po grafickej i zvukovej stránke zaujímavo riešená. Recenzie ďalších hier vám prinesieme hneď po tom, ako ich Nokia uvoľní.

Škoda len, že Nokia zvolila displej so zobrazením 4096 farieb, pri niektorých hrách to môže byť obmedzujúci faktor.

Batéria

Pri bežnom používaní vám batéria vydrží približne 2 – 3 dni. Časté spúšťanie hier, non-stop zapnuté rádio alebo počúvanie MP3 výrazne vplýva na výdrž, takže interval nabíjania môže byť aj výrazne kratší.

Celkové hodnotenie

Nokia sa vydala na cestu po tenkom ľade. Kvalitný hardvér a Symbian so širokými možnosťami rozšírenia o ďalšie aplikácie je stabilný základ na budovanie pozície, no dostať sa medzi hernú elitu nebude jednoduché. N-Gage má aj svoje muchy – bez slúchadiel radšej netelefonujte – hlúpejší spôsob, ako držať telefón sme ešte nevideli. Takisto cenová politika výrobcu a dodávateľov hier nie je nič pre našinca, nadôvažok, ani len tie pamäťové karty s hrami sa neskôr nedajú nijak využiť.



Časť II.

Keď Nokia minulý rok oznámila svoj záujem vstúpiť na trh prenosných herných konzol, správa nevzbudila nijaký veľký rozruch. O podobný prienik na lukratívny trh, kde vyše jednej dekády kraľuje GameBoy od Nintenda, sa pokúšali mnohí. Neúspešne. Nokia sa však hneď od začiatku bránila porovnávaniu s GameBoyom. Jej cieľom bolo vytvoriť úplne novú kategóriou, produkt ktorý by uspkojoval všetky potreby človeka 21. storočia.

Na tomto koncepte vznikol N-Gage. Herná konzola s telefónom, MP3 prehrávačom a rádiom v jednom. Všetko moderné funkcie poslednej doby v jednom hybridnom výrobku. Hry sa dodávajú na pamäťových MMC kartách, rovnako aj na prehrávanie hudby v MP3 formáte sa používajú tieto karty. Záleží teda iba na vás, akú veľkú pamäťovú kartu si k N-Gage dokúpite a koľko hodín hudby si na ňu nahráte. V balení sa štandardne nachádza USB kábel na prepojenie s PC a jednoduchý software na nahrávanie súborov. K dispozícii je tiež sada handsfree. Hry sa na karty samozrejme nahrávať nedajú, musíte si ich zakúpiť v obchodoch podobne ako hry na iné herné konzoly.

Nokia svoj nový počin prezentuje ako hernú konzolu s možnosťou telefonovať a počúvať hudbu. V recenzii sa preto zamerám najmä na jej hernú časť, kolega vám zase povie niečo viac o telefonovaní. Či sa to Nokii páči alebo nie, v článku sa nevyhnem porovnávaniu GameBoya Advance a N-Gage, pretože hlavným využitím obidvoch zariadení má byť najmä hranie hier.

Hardware poháňajúci konzolu momentálne nemá konkurenciu medzi prenosnými hernými zariadeniami. Dokáže zobrazovať 3D grafiku na úrovni približne PlayStation One. Na tak malé zariadenie je to kvalitný výkon. Väčším problémom sú samotné herné tituly, ktoré sú aj napriek výkonnému hardwaru častokrát trhané. Pri teste sme mali k dispozícii iba jednu 3D hru, konkrétne konverziu PSX titulu Moto GP, v ktorej grafika jednoznačne nestíhala. Tento problém sa pravdepodobne podarí vyriešiť vývojárom časom.

Úspech každej hernej konzoly závisí od kvality a množstva ponúkaných titulov. N-Gage nie je výnimka a treba uznať, že Nokii sa podarilo presvedčiť najväčšie spoločnosti herného biznisu (Electronic Arts, Activision, Ubisoft atď.) k podpore svojho zariadenia. Pri uvedení na trh by malo byť k dispozícii okolo 12 titulov. Do konca roka má pribudnúť ďalších minimálne 20 hier. Nájdete tu klasiky ako Tomb Raider, Tony Hawk’s Pro Skater, Sonic N, Super Monkey Ball alebo Red Faction. K hrám sa vrátime neskôr v samostatných článkoch, keď ich budeme mať k dispozícii na recenziu.

Obrovským plusom pre túto hybridnú hernú konzolu je bezdrôtové sieťové hranie. Žiadne otravné, večne domotané káble, ale technológia Bluetooth vám umožní pohodlnú hru viacerých hráčov. Teraz si už iba stačí počkať na nejaké sieťové hry ;)

S hrami súvisí cenová politika Nokie. Tá je, musím použiť trdší výraz, nehorázna, pretože vôbec neberie do úvahy konkurenciu. Len samotná konzola stojí 15 000 Sk, pričom každa hra stojí neuveriteľných 2300 Sk! Za túto cenu si kúpite PlayStation 2 aj s tromi-štyrmi hrami alebo Nintendo GameCube spolu s GameBoyom Advance. Keď si Nokia myslí, že výrobok s takouto cenou im pôjde na dračku, hlboko sa mýli. Koniec koncov katastrofálny predaj v herných obchodoch vo svete za prvý týždeň to dokazuje – 6 000 kusov v USA a 500 kusov vo Veľkej Británii. Pre porovnanie, GameBoya Advance sa v ten istý týždeň predalo vyše 150 000 kusov.



N-Gage vyzerá naozaj cool, a design nie je samoúčelný. Oblé strany s inteligentne rozloženými ovládacími prvkami umožňujú pohodlné ovládanie hier. Na výšku postavený displej nepatrí medzi najmenšie, ale taktiež svojou veľkosťou nikoho neoslní a pri 3D tituloch je podľa môjho názoru nedostatočný. Najväčším problémom je fakt, že je postavený na výšku. Väčšina hier využíva skôr šírku obrazu, pretože sa postavičky zväčša pohybujú zľava doprava. Badateľné je to najmä pri skákačkách portovaných z GameBoy Advance, kde je obraz podivne zkreslený zmenou pomerov strán. Na druhej strane je displej omnoho kvalitnejší a dokáže zobraziť viac farieb ako GameBoy Advance.

Vtesnať tri odlišné funkcie do jedného produktu muselo byť pre vývojárov Nokie veľmi namáhavé. Treba im vzdať hold, že sa im to vôbec podarilo. To však nič nemení na fakte, že ako prenosná herná konzola je N-Gage navrhnutý s viacerými závažnými chybami. Keď chcete vymeniť hru, musíte prístroj najprv vypnúť, otvoriť kryt, vybrať baterku, vybrať pôvodnú kartu s hrou a vložiť novú. Potom nastáva tá istá procedúra ale opačným smerom. Teraz si to porovnajte napríklad s GameBoyom, v ktorom hry vymeníte v priebehu troch sekúnd. Ďalším nedostatkom sú chýbajúce L a R tlačítka pre obidva ukazováky, v hrách veľmi obľúbené. Veľmi závažnou chybou je tiež nemožnosť nastavenia úrovne hlasitosti v hrách, pričom pri prehrávaní MP3 alebo rádia, to nie je problém. V hrách si môžete nastaviť vypnutie zvukov, ale to nerieši problém.

Ku koncu som si nechal jednu zábavnú perličku. Čo myslíte, ako sa z N-Gage telefonuje? Tiež mi chvíľu trvalo, kým som na to prišiel – telefonuje sa bokom! Hneď ako tento fakt vyšiel najavo, N-Gage dostávala od novinárov nie veľmi lichotivé prezývky ako „Slonie ucho“ či „Frisbee v hlave“. Museli by ste byť veľký „imidžák“, aby ste bez kúska obáv začali telefonovať v centre mesta.

Nokia N-Gage by mohla byť zaujímavým produktom so svetlou budúcnosťou nebyť viacerých nedostatkov prameniacich, podľa môjho názoru, z nulových skúseností fínskej Nokie na poli herných konzol. Bolestivo dlhá výmena hier, podivne orientovaný displej, chýbajúca možnosť nastavovania hlasitosti v hrách (alebo je naozaj dobre schovaná) sú chybami, ktoré by skúsená herná spoločnosť nikdy neurobila. K tomu si pridajte premrštenú cenu konzoly a hier a dostanete nielen na Slovensku ťažko predajný produkt. Napriek tomu, že marketingové oddelenie Nokie aj u nás pracuje na plné obrátky, iba ako hernú konzolu by som N-Gage určite nekupoval. Snáď N-Gage 2 s opravenými chybami.

Na druhej strane, ak chcete kvalitný telefón s MP3 prehrávačom a rádiom, s možnosťou hrať hry po sieti (nie je to však vaša priorita), jedná sa o kvalitný produkt. Keď to beriete z tejto strany, nevadí vám prílišná veľkosť (na telefón) a exotický spôsob telefonovania, môžete sa stať majiteľom imidžového zariadenia s mnohými funkciami.