EuroTel: veľká vianočná akcia

Spoločnosť EuroTel Bratislava vyhlásila, že pripravila pre nových zákazníkov doteraz najlepšiu vianočnú ponuku.

4. nov 2003 o 16:23

Ide o špeciálne vianočné programy - 20+20Viac, 55Viac, 100Viac a 200Viac. Každý zákazník, ktorý si zakúpi akciový mobilný telefón a k nemu si aktivuje jeden z vianočných programov, až 52 víkendov za telefonovanie, SMS a MMS správy v sieti EuroTel neplatí! Navyše, každý zákazník získa darček od EuroTelu – vestu Reebok.

Táto ponuka platí aj pre zákazníkov, ktorým sa končí dvojročná lehota viazanosti a aj pre tých, ktorý sa rozhodnú prejsť z predplatenej karty EASY na jeden zo špeciálnych vianočných programov.

Vianočné mesačné programy zahŕňajú voľné minúty do všetkých sietí, 20 voľných SMS správ do siete EuroTel a od programu 55Viac a vyššie aj víkendové voľné minúty.

Vianočná ponuka EuroTelu platí pri zakúpení akciového mobilného telefónu a aktivácii jedného z vianočných programov do 31. decembra 2003. Ponuka na bezplatné telefonovanie, posielanie SMS a MMS správ platí počas víkendov a štátnych sviatkov. Ponuka platí počas 12 mesiacov odo dňa podpisu dodatku k Zmluve o pripojení na 24 mesiacov, prevolaní voľných minút a minutí voľných SMS správ v čase od 6.00 do 18.00 hod. Ponuka na darček od EuroTelu platí do vypredania zásob.

Vestu Reebok dostane každý nový EASY zákazník, ktorý si do 31. decembra 2003 zakúpi EASY kartu s programom EASY TEAM s telefónom alebo špeciálnu EASY kartu s 1000-korunovým kreditom za 1 499 Sk. EuroTel teraz ponúka svojim EASY zákazníkom až trinásť mobilných telefónov už od 2 490 Sk.