Zem napadli mimozemšťania 2! - rozhovor s ALTAR Interactive (2. časť - dokončenie)

V dokončení našeho rozhovoru s vývojármi najnovšej českej stratégie UFO: Aftermath, sa okrem iného dozviete niečo viac o hre samotnej, o plánoch spoločnosti vývoja hier pre konzoly, ako aj zmienku o ich budúcom projekte.

5. nov 2003 o 19:15 Marián Kluvanec

Po neslávnom zakončení série X-COM, ktorá viac-menej nadväzovala na prvé UFO, boli u hráčskej verejnosti značné obavy, keď sa ohlásil nový –kvázi – pokračovateľ. Bolo to pre vás motiváciou a záväzkom, alebo ste neúspechy posledných X-COM ignorovali a hľadeli si vlastnej cesty?

JR: Závazek to jistě do jisté míry byl, ale protože jsme si všechno dělali po svém, bylo jasné, že hráči původního X-COMu budou mít ke hře výhrady, ať už bude hra jakákoliv. Díky hráčským ohlasům na dokončenou hru je myslím možné říct, že UFO: Aftermath je úspěch, ať už (ne)navazuje na cokoliv.

Podarilo sa UFO: Aftermath tak, ako ste si to predsavzali? Alebo ti tam osobne niečo chýba...

JR: Bohužel se nám nepodařilo do hry dostat pár detailů, které by hru zásadně nezměnily, ale v očích hráčů by jí přidaly, jako třeba životopisy vojáků, kteří se hlásí do elitní jednotky. Bylo by jistě prima vědět, že můj nejlepší medik byl před útokem mimozemšťanů učitelem chemie na střední škole a můj ostrostřelec se zabýval vyřizováním půjček v bance.

Teraz jedna úplne prozaická: prečo sa UFO: Aftermath oplatí hrať?

JR: Protože ve hře najdete chytlavý příběh, ponurou atmosféru a vychytralé nepřátele.

Prináša UFO na pole PC hier aj niečo nové, neopozerané, revolučné? Nepočítajme teraz 3D grafiku, tú už má väčšina podobných a dobrých hier.

JR: No, ono to ale zrovna revoluční je :-), protože ty mise se generují náhodně! Další zajímavostí je specifický tahový systém s tahy v reálném čase, který spojuje výhody obou klasických systémů do jednoho. Rozhodně stojí za vyzkoušení aspoň v demu.

Ako by si UFO charakterizoval žánrovo? Takticko-strategicko-futuristicko, akčná RPG, ťahová stratégia? Uff...

JR: UFO: Aftermath je taktická strategie s RPG prvky a netradičním tahovým systémem. Pravda, jednoduše to popsat moc nejde :-).

Mňa by veľmi zaujímalo, či možno v Aftermath emzákov aj skúmať. Teda pekne Rosvellovsky, vedecky, na lekárskom stolíku, so skalpelom v ruke... Prípadne, ako inak sa ešte môže X-Files pozitívny jedinec v hre do sýta vyšantiť?

JR: Pokud nechceš ten skalpel držet přímo ty, tak ufony i mutanty samozřejmě zkoumat můžeš a dokonce ti to v mnohém prospěje, protože tak získáš cenné informace o jejich slabinách.

Pred vydaním hry bola avízovaná 75%-ná taktická časť hry. Ako je to u finálneho produktu? Dominuje taktika, stratégia, alebo akcia? A nehrozí po dlhšom hraní nástup monotónnosti, opakovanie oblastí, situácií, jednotiek?

JR: Ten poměr podle mě odpovídá, dominují tedy taktické mise, ale na druhou stranu rozhodnutí ve strategické části jsou dlouhodobější z hlediska herního času a také mají velký vliv na hru právě v taktických misích.Co se týká opakování, tak toho se nebojím, taktické mise se liší podle geografické polohy, také bojujete v základnách a později v samotných UFO, získáváte nové zbraně, zkoumáte nové technologie, nemluvě o jednom překvapení přibližně v polovině hry, prostě se pořád něco děje.

Aký stupeň brutality a násilia dosahuje Aftermath? Nakoľko je násilie v hrách dôležité? Znamená pre ALTAR zakomponovanie násilia do hry nevyhnutnosť?

JR: Pokud je zabíjení zmutovaných potvor násilí, pak je ve hře opravdu hodně násilí. Vzhledem k tomu, že ufoni si také neberou servítky, je násilí nevyhnutelné, ale z herního hlediska pochopitelně nevyhnutelné není. Abych nemusel pro příklad daleko, vezmi si třeba naše Fish Fillets. Jestli to je násilná hra, tak pak už nevím :-).

V rebríčkoch predajnosti vedú hry na konzoly /PS2/. Pritom konzoloidný giganti plánujú ďalšiu ofenzívu so všelijakými novými "stejšnmi" a podobne. Ako to ovplyvní vývoj hier u vás? Plánujete robiť konverzie (napr. Mafia od Illusion Softworks má vyjsť aj na PS2), alebo /nebodaj/ aj „čisté“ PS hry?

JR: Zamýšlíme se nad tím, jaký z našich nápadů by se nejlépe hodil na platformu některé konzole, hrajeme konzolové hry, abychom viděli rozdíly v přístupu k ovládání a vůbec celému příběhu a sledujeme aktivity ostatních herních studií, takže se v podstatě připravujeme na to, že jednou pro konzole budeme hry vyvíjet. Ale zatím nemáme žádné konkrétní plány.

Do budúcna sa hovorí o istom utajovanom RPG projekte. Hoci všetky informácie z vášho firemného trezoru som si nedávno skopíroval, nemienim to zneužiť a tak nebudem nič prezrádzať. ZATIAĽ! :-). Zato ty ako oficiálny zástupca by si mohol utrúsiť aspoň omrvinku hladujúcim herným zúfalcom, fanúšikom Altaru...

JR: Nemohl, budeš to muset prozradit ty :-).

Zhováral sa