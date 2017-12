Zem napadli mimozemšťania! - rozhovor s ALTAR Interactive (1. časť)

4. nov 2003 o 7:54 Marián Kluvanec

Rozhovor s Jiřím Rýdlom, public relations managerom firmy ALTAR Interactive (Fish Fillets, Original War, UFO: Aftermath).

Zdravím, možno by si na úvod mohol povedať pár slov o sebe - kto si, odkedy a čo robíš pre ALTAR, čo je zmyslom tvojho života, ...

Jiří Rýdl: Jsem normální hráč, kterému se splnil jeho sen. V ALTAR Interactive pracuju dva roky jako člověk zodpovědný za „vztahy s veřejností“. V praxi to znamená, že odpovídám na otázky novinářů, sleduji internetová fóra, starám se o prezentaci společnosti, zadávám reklamu apod. Je toho spousta, rozhodně si jenom nehraju :-).

Smyslem mého života jsou především rozmluvy s přáteli do rozbřesku nad sklenicí PepsiMAX.

Máte za sebou už niekoľko úspešných projektov. Všetko však začalo s projektom „Dračí doupě.“ Prečo sa firma „prekonvertovala“ na počítačové hry? A aké boli začiatky ALTARu ako hernej spoločnosti? Bolo ťažké preraziť do prvej ligy?

Pri spomínaných Fish Fillets - logickom rýchliku „pre dve rybičky a jeden mozog“ sa mnohí sťažovali na prehnanú obtiažnosť v neskorších leveloch. Podnikli ste v tomto smere nejaké kroky pri ostatných hrách? Nakoľko je pre vás dôležitá mienka hráčov?

JR: Začnu od konce. Názory hráčů jsou pro nás samozřejmě velmi důležité a nápady některých jsme do her dokonce implementovali. Ať už mluvíme o Dračím doupěti, Fish Fillets, Original War, UFO: Aftermath nebo SMS hře Legendy Dračího doupěte, v každé najdete něco, co se zrodilo jako reakce na požadavky hráčů.

Samozřejmě některé požadavky jsou čistě subjektivní, jako zmiňovaná obtížnost. Zatímco někteří si stěžovali na vysokou obtížnost Fish Fillets, mnozí, a není jich tak málo, se dožadují dalšího dílu, případně editoru, aby mohli ve hraní pokračovat.

Na stránke www.altarinteractive.com ponúkate v rubrike pracovné miesta okrem iného aj post herného dizajnéra. Znamená to hádam, že sa vám míňajú nápady?

Aké kritériá musím spĺňať, ak sa chcem na ponúknuté miesto prihlásiť? Stačí odoslať životopis, fotku a presťahovať sa do Brna? Alebo sú tam ako podmienka stanovené aj nejaké ďalšie predpoklady?

JR: Fotka je potřeba pouze v případě kandidátů ženského pohlaví. Stačí torzo :-]. Ani životopis není moc důležitý, snad jen ta podmínka přestěhování do Brna. Práce herního designéra je řehole, je třeba být každý den ve styku s desítkami lidí, organizovat projekt, jednat s vydavatelem, připravovat propagační materiály, dělat herní rozhodnutí a naslouchat hráčům. Je to práce na celý život, nikoliv na 8 hodin s přestávkou na oběd. Z toho vyplývá, že poznat herního designera musíme především osobně s tím, že tu může začít třeba jako level designer nebo grafik. Jak říkám, není to práce pro každého, ale zkusit to můžeš.

Prejdime na zatiaľ posledný projekt Altaru - UFO: Aftermath. Pokiaľ viem, hra sa má predávať aj v češtine a odozvy /Level/ sú zatiaľ veľmi pozitívne (pozri recenziu na HRY.SME.sk - by chrupi)!

JR: Hra se už prodává i na Slovensku, kde jí distribuuje Cenega Slovakia. První ohlasy na hru jsou převážně pozitivní, snad jen recenze zarytých fanoušků hry X-COM, kteří se nechtějí smířit s tím, že UFO: Aftermath nikdy nemělo být pokračování této série, si stěžovali na věci, které ve hře oproti X-COMu „chybí“. Nicméně hráči, kteří mají rádi taktické strategie si hru pochvalují, ostatně odkazy na recenze i fórum s reakcemi hráčů najdete na stránkách www.ufo-aftermath.com.

Mohol by si pre UFO neznalých /ako som ja:-)/ stručne vysvetliť, o čom hra vlastne je?

JR: Země je napadena mimozemskou lodí a téměř vše živé na povrchu planety je zničeno. Úkolem hráče je zjistit, co se vlastně stalo a kdo za útokem stojí.

JR: Rozhodně nejde o navázání na projekt UFO: Enemy Unknown, nýbrž na projekt Freedom Ridge: Dreamland Chronicles, původně vyvíjený společností Mythos Games pro Virgin Interactive. Nový vlastník Virginu – francouzská společnost Titus - projekt Mythosu odebral a nabídl nám jej k dokončení. Jakmile jsme zjistili, že projekt nelze dodělat bez značné investice do enginů jiných společností, veškeré původní materiály, kterých tedy moc nebylo, jsme museli zahodit, projekt jsme přejmenovali a vydali se vlastní cestou.

Po neslávnom zakončení série X-COM, ktorá viac- menej nadväzovala na prvé UFO, boli u hráčskej verejnosti značné obavy, keď sa ohlásil nový –kvázi – pokračovateľ. Bolo to pre vás motiváciou a záväzkom, alebo ste neúspechy posledných X-COM ignorovali a hľadeli si vlastnej cesty?

JR: Závazek to jistě do jisté míry byl, ale protože jsme si všechno dělali po svém, bylo jasné, že hráči původního X-COMu budou mít ke hře výhrady, ať už bude hra jakákoliv. Díky hráčským ohlasům na dokončenou hru je myslím možné říct, že UFO: Aftermath je úspěch, ať už (ne)navazuje na cokoliv.

