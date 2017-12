Max Payne 2: The Fall of Max Payne - smrtonosná love story

Druhý diel slávneho Maxa Payna je tu, nenápadne a bez veľkých ovácií vtrhol adept na akčnú hru roka na naše monitory a urobil na nich poriadny vietor. Osud hry je nám už teraz jasný a v našej recenzii to prezradíme aj vám.

3. nov 2003 o 17:35 Vladan Hamřík

Oslavovaná hra fínskeho týmu Remedy (a tým myslím samozrejme starého dobrého Max Payna) sa po niekoľkých predlhých rokoch dočkala konečne svojho pokračovania. Dalo sa to čakať, nakoľko prvý diel zožal neskutočný úspech nielen vďaka svojmu výbornému technickému spracovaniu, komplexnému príbehu a skvelej hrateľnosti, ale hlavne kvôli preslávenému Bullet Time, spomaľujúceho čas protivníkov. To všetko nájdeme aj v pokračovaní, preto v mysli okamžite povstane otázka, či môže ešte niekoho nové dobrodružstvo tohto tvrdého chlapíka zaujať. Ak si uvedomíme fakt, že všetky parametre boli minimálne zachované a autori sa zamerali hlavne na vizuálnu stránku hry, potom sa odpoveď priam ponúka sama. A že je kladná, snáď nemusím nikomu pripomínať. Remedy za výdatnej pomoci Rockstar Games a 3D Realms rozpútali na našich obrazovkách hotový technologický koncert, pripravujúci hráčov na časy budúce. Havok engine, ktorého fyzikálny model hra využíva, totiž dokáže s fyzikou všetkých predmetov hotové zázraky a jeho klady si môžete vychutnať naplno už v tejto hre. Niet pochýb, že sa má každý fanúšik akčných žánrov na čo tešiť – Max Payne 2: The Fall of Max Payne je totiž skutočne famózy. Jediná jeho slabá stránka je opäť v pomerne krátkom hracom čase, aj keď pre nás autori opäť pripravili tri druhy obtiažností a niekoľko bonusových minihier. Poďme sa ale na to všetko pozrieť trocha bližšie.

GRAFIKA 10 / 10

Už po prvých sekundách hrania si uvedomíte, že grafický engine na vás robí obrovský dojem. Jemnosť s akou je prostredie vykreslené si nezadá s ničím, čo ste mohli doteraz vidieť. Obrovské priestory nabité desiatkami objektov pokrytých skoro reálnymi textúrami ma naplňovali úžasom rovnako, ako pred dávnymi časmi prvé renderované animácie na CD alebo prvé vyhladené hry bežiace na báze technológie firmy 3Dfx. Naviac sa všetko plynulo hýbe, aj keď hranicu minimálnej konfigurácie by som sa neodvažoval ani len odhadnúť. Naviac je tu precízne prepracovaná hra svetla a tieňov, ktoré počítač preratáva v reálnom čase, čím vytvára obrovské možnosti vnemov na poli vizuálnom. Priam monumentálne scény z osvetlených nádvorí zaplavovaných vtieravým dažďom sa tak stávajú vďaka výborne zvládnutým efektom rýdzo kultovou záležitosťou, na ktorú asi nikdy nezabudnete. Preto možno raz budete rozprávať vnúčencom pri zapálenom kozube, že ste boli „pri tom“ keď sa lámali historické míľniky na poli počítačových hier.

Ako som už spomínal, kvalita textúr je skutočne na úrovni. To platí nielen pre predmety, ale samozrejme aj pre samotných aktérov. Ak opomeniem skutočne špičkový motion-capture dodávaný širokými možnosťami Rockstar Games, potom sa musíme zamerať osobitne a priamo na stvárnenie postáv. Dva druhy detailov je rozumná alternatíva aj pre dnešné počítače. V praxi to znamená graficky vypiplané hlavné charaktery spracované niekde tesne pod úrovňou technologického dema Half-Life 2 a potom vedľajšie postavy s trocha okresanými textúrami aj menším množstvom polygónov. Táto zmes mala za úlohu zaťažiť procesor čo najmenej, čo sa programátorom na počudovanie aj podarilo. Hra preto trhá len v jedinom leveli, čo je myslím viacej než skvelé, hlavne ak si uvedomíme s akými efektmi sa v tejto úrovni stretneme.

Po grafickej stránke dosahuje nový Max Payne naozaj na najvyššie méty, a momentálne sa mu nevyrovná nijaká iná hra. Je to zaujímavé, nakoľko vývojový tým nepatrí medzi tie najväčšie, no grafická show s akou vtrhli do našich domovov sa bude každému páčiť. Preto si myslím, že plný počet hviezdičiek je na mieste. Čo ale ostatné parametre? Spĺňajú aj tie vysoké nároky dnešného hráča? Uvidíme.

INTERFACE 8 / 10

Široké menu voliteľných možností a výborná ovládateľnosť postavy sú hlavnými piliermi poriadnej hry. Max Payne 2 má obidve na úrovni, ktorú by mohol závidieť každý konkurenčný produkt. Úvodné menu pre grafické karty sa odohráva ešte pred spustením hry a je užívateľský veľmi príjemné. Rýdzo automatické nastavenia môžeme prepnúť aj do manuálneho režimu, ale to asi nebude nijako výnimočné. Nie je, no chcem tým len demonštrovať zodpovedný prístup Remedy ku každej jednej položke ich nového dieťaťa. Samotná hra obsahuje široké možnosti a síce nijako nevybočuje zo zaužívaných kritérií, ale plne uspokojuje každého, kto o to stojí. Niektoré položky v hlavnom menu sa vysvietia až po kompletnom pokorení hry a jedná sa hlavne o vyššie spomínané minihry s názvami Dead Man Walking, New York Minute alebo Jump to Chapter.

Nastavenie ovládacích prvkov vašej hernej postavy si môžete navoliť samozrejme tiež, ale samotný Remedy to zvládli na jednotku. Preto môžete kľudne zostať v defaultnom režime. Ovládanie postavy je trocha vylepšené, aj keď základ zostal nezmenený. Inovácia sa udiala na poli Bullet Time, pri ktorého aktivácii môžeme za akýchkoľvek podmienok Maxa navigovať do všetkých smerov pomocou myši. A to platí hlavne pre samotné skoky v tomto spomalenom režime. Vďaka tomu sa nepriatelia zameriavajú oveľa lepšie a trafiť ich nie je vôbec problém.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Staronový ovládací systém ponúka hráčovi opäť ten najvyšší možný komfort a zážitok. Klasické prestrelky ostali úplne identické, ale úroveň ich prezentácie sa ohromne zlepšila. Akcie dostávajú miestami taký spád, že sa musíte krotiť, aby výkriky nadšenia nezobudili vášho spiaceho psa. Starý známy arzenál zbraní plnohodnotne umorí akékoľvek požiadavky paľby dychtivého účastníka tohoto príbehu – Desert Eagle, 9 mm Pistol, Pump-Action Shotgun, Ingram, Kalashnikov a Dragunov sú len holým základom. Autori ponúkajú aj granáty a zápalné fľaše, použitie ktorých hru značne dramatizuje. Mimochodom efekty pri vzbĺknutí dopadnúceho Molotovho koktailu patria medzi tie najlepšie, aké môžete svojím zrakom uvidieť.

Kvality tejto položky umocňuje aj možnosť hrať za iný charakter ako za Maxa. V talóne máme totiž aj jeho "súdružku" v boji aj v súkromí – Monu Sax. Tá pôsobí síce krehkým dojmom, ale zopár slušných záberov a akcií s ňou si po prejdení hry určite vybavíte. Levely kde sa nachádza, sú väčšinou doplňujúce, nie však podradné. Aj v nich si dobre zastrieľate. Jej obľúbenou značkou zbrane je totiž Dragunov, pričom je jasné, že pôjde o úrovne v ktorých využite práve túto výbornú odstrelovačku. Ako celok sa hrateľnosť vyšplhala do závratných výšok, vďaka výborne navrhnutej stavbe jednotlivých úrovní, ich vzájomnej previazanosti, logickej postupnosti, širokej ponuke zbraní, rozmanitosti prostredí, pôsobivým medzianimáciam a kope iných súčastí, ktorých symbióza tvorí naozaj dobrý pocit z hry samotnej.

MULTIPLAYER

Hra multiplayer neobsahuje.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Tak ako grafika, aj zvukové efekty patria medzi absolútnu špičku. Reálne výstrely, výkriky zranených alebo dopady dažďových kvapiek sú len špičkou ľadovca, ktorú si ledva uvedomíte. Ich nevtieravá podoba a kvalitné prevedenie vás nijako neodvádzajú od príbehovej línie, no ak si ich prítomnosť uvedomíte, budete mať o čom rozmýšľať. Kapitolou samou o sebe sú zvuky v Bullet Time móde, vytvárajúce pocity hraničiace s rozkošou. Ak chcete demonštráciu tak si spomaľte gramofón, do toho namixujte zvuky dopadajúcich nábojníc, cvakanie vyletujúcich zásobníkov a máte približne 10 percentnú predstavu o tom ako to vyzerá v skutočnej hre...

HUDBA 10 / 10

Záverečný song zakomponovaný do tejto hry sa priraďuje svojimi kvalitami opäť na popredné miesta. Čisté ozvučenie, hlboké basy a spev z neho robia horúceho kandidáta na pomyslenú cenu za najlepšiu pôvodnú hudbu k hre. Rovnakú kvalitu nájdeme aj v úvode a vôbec nevadí, že sa v ňom stretneme s chronický známym motívom osamelého čela, tragicky pobrukujúceho ťahavú melódiu. Ja osobne mám naozaj vyvinutý čuch na dobrú hudbu a podľa môjho skromného názoru je Max Payne 2 momentálne v tejto oblasti číslo jedna.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 8 / 10

Automatická voľba obtiažnosti nebýva zrovna vecou, nad ktorou by som sa rozplýval, no v prípade Maxa Payna 2 sa jedná o účelovú záležitosť, na ktorú si asi budeme musieť zvyknúť. Tri stupne obtiažnosti, ktoré sa nám postupne otvárajú, sa stávajú akýmsi koloritom tejto série a je len vecou názoru, ako sa na danú problematiku pozeráme. Pri relatívnej krátkosti dielka sa tomuto spôsobu príliš nečudujem a je asi najlepšou alternatívou, na akú programátori prišli. Na najnižší stupeň hru prefičíte akoby ste sledovali hraný film a to bude asi zámerom Až vyššie obtiažnosti dávajú hráčovi pocítiť hustotu atmosféry, akou táto hra disponuje. Protivníci svojím taktizovaním opäť prevyšujú tých konkurenčných o celé koňské dĺžky. Schovávanie sa za prekážky je pritom len tým minimom, ktoré od nich môžeme očakávať. Obyčajne majú výbornú mušku a cit pre taktizovanie, takže ich likvidáciu doprevádza váš pocit z dobre vykonanej práce. Takže rutinná záležitosť to určite nebude.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

K dokonalej hre má Max len povestný krôčik. Jeho hlavným záporom je, že vlastne neprichádza s ničím novým. Je to jednoducho normálne pokračovanie úspešného predchodcu bez znakov o nejakú viditeľnú koncepčnú zmenu. O triedu lepšia grafika, výborná ovládateľnosť, zmysluplný príbeh a skvelá hudba sú myslím dostatočne pádne dôvody, prečo sa tejto hre venovať. Niektoré úrovne sú až neuveriteľne spracované a prechádzať ich je pravým pôžitkom. Rovnako vypiplaná je aj úroveň detailov. Jemne prepracované interiéry hýriace vkusom a zmyslom pre realitu nám miestami otvárajú sánku do nebývalých polôh. Nič sa nevyrovná pohľadu na prepychovú miestnosť alebo sklad osvetlený prenosnými halogénkami. Snáď len lokality vytvorené Maxovým podvedomím, obsahujúce vlniace sa múry či priestorové deformácie, doháňajúce hráča do stavu blízkym eufórii. Max Payne 2 nie je síce dokonalý, ale má k tomu veľmi blízko. Preto si myslím, že ho nemať vo svojej zbierke, by bolo viac než nerozumné. Pravda, v hodnotení sa objavuje síce len môj subjektívny názor ale v tomto prípade som presvedčený o svojej pravde... Hrať túto hru je skvelý zážitok, ktorý by vám nemal pokaziť ani spomínaný fakt, že sa vlastne jedná o vylepšené pokračovanie, takže s určitého uhľa pohľadu by sa mohlo jednať aj o akýsi datadisk. Samozrejme na podstatne vyššej úrovni.

Druhá strana mince - (by Juraj Chrappa)

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Mne nezostáva nič iné, ako súhlasiť s Vladanom, ktorý vo svojej recenzii plne vystihol podstatu tejto úžasnej hry. Snáď by som len doplnil ďalší z obrovských kladov tejto hry, a tým je fantastická atmosféra noir thrilleru. Autorom sa ju podarilo navodiť vďaka filmovému príbehu, v ktorom Maxa stretáva len nešťastie a smrť. Príbeh je prezentovaný rovnako originálne ako v jednotke, výbornými komixovými vsuvkami medzi levelmi a večne upršaným a temným okolitým prostredím. Neviem si predstaviť sugestívnejší spôsob prerozprávania. Niet sa veru čo čudovať Maxovým depresívnym monológom a bezvýchodiskovému uvažovaniu po tom, čo prežil. Čím hlbšie sa dostávate do príbehu, tým smutnejší sa vám zdá Maxov svet (a veľakrát aj ten váš) a privádza vás do stavu filozofického uvažovania o zmysle života. Stačí sa len nechať vtiahnuť do príbehu, ani nebudete vedieť ako a Max Payne vás pohltí celého. To že je hra krátka, mi vôbec neprekážalo, v takom tempe a napätí by ju vývojári asi len ťažko vedeli udržať o mnoho dlhšie. Ako sa hovorí: "v najlepšom treba prestať", a presne to aj Max Payne robí. Opúšťa vás na vrchole, kde vás však nechá ešte dlhú chvíľu po dohratí. Po zhliadnutí záverečných tituliek sa rozplynú všetky obavy, pretože viete, že Max Payne sa vráti...