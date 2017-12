Command & Conquer Generals: Zero Hour - návod (3. časť)

V tretej a poslednej časti našeho návodu na prvý datadisk ku Command & Conquer Generals: Zero Hour sa dozvieme, ako prejsť kampaň za Čínu a nejaké tie tipy o Skirmish móde.

1. nov 2003 o 20:59 Martin Fraňo

Čína

1. misia

Vašim hlavným cieľom je zničiť zvyšky GLA armády v americkom tábore. Napravo od základne si môžete obsadiť výrobňu amerických vojakov a tankov. Potom si vyrobte vojsko, a ničte smerom na sever všetko, čo sa hýbe.

2. misia

Vašim cieľom je ubrániť zničenú jadrovú elektráreň a nakoniec zničiť nepriateľa. Na začiatok naplňte bunkre raketníkmi a ku každému dajte Dračí tank, Gatling a Nuke kanón. Nepriateľské jednotky pôjdu zo všetkých strán, tak si dávajte veľký pozor na to, čo kde máte. Najväčší pozor dajte na techniku. Po desiatich minútach priletia Helixovia a dovezú aj dva buldozéry. Jeden dajte do Helixu s gatlingom a druhý nechajte pri elektrárni. S Helixom v ktorom je buldozér preleťte úplne na sever nad základňu, nič by tam nemalo byť len kopec a potom doprava do nepriateľskej základne. Tu buldozér vyložte a postavte War Factory. Vyrobte Batllemastery a základňu zničte. Pri sklade postavte Supply Centrum a zarábajte. Ja som základňu úplne nezničil ale väčšinu som premenil a neskôr som postavil SCUD silá. Postupne ničte jednotlivé základne napríklad Miginami a odhaľujte radarové veže, až kým nevyhráte.

3. misia

V tejto misii musíte ničiť sochy so symbolom GLA po celom meste a tým ho vyčistiť od nepriateľa. V pravom dolnom rohu vám ubúda z "času", za ktorý musíte zničiť sochy. Za každú zničenú sochu máte nejaký ten čas navyše. V okolí sôch sa nachádzajú neviditeľné odpaľovače rakiet Stinger. Ja som si na začiatok urobil dobrú obranu základne a potom som vyrábal vojsko a posielal do útoku po štyri Battlemastery a dva Gatling tanky. Keď zničíte všetky sochy, vyhráte.

4. misia

Jedna z najťažších misií v tejto hre. Vašou úlohou je zničiť skupiny nepriateľa predtým, než prejde cez mapu. Ak aj len jeden kúsok techniky prejde, misia je neúspešná. Prvý útok bude z ľavej strany kúsok od vašej základne. Ostatné už pôjdu len zo spodku. Odporúčam postaviť letiská a robiť skupinky Migov, ktoré budete mať nastavené na klávesové skratky (Pozn. klávesová skratka sa zadá tak, že sa označia jednotky, ktoré pod tým číslom chcete mať a potom stlačíte napr. CTRL+1 na číselnej klávesnici nad písmenami). Odporúčam vyrobiť aj skupinky Helixov tak po šesť v jednej (2x Propagačná veža, 4x Gatling). Helixov neodvolávajte, až kým vám nenapíše že je koniec x-tej vlny. Útočných vĺn bolo celkovo šesť, ale nie som si istý, či to nezáleží od úrovne. Pri posledných dvoch vlnách sa už nedozviete kadiaľ pôjdu. Prvá by mala ísť zo stredu dolnej časti mapy (medzi kopcami), a ďaľšiu som si všimol až takmer pri mojej základni. Zopár tankov možno ešte pôjde zo spodku, tak to tam strážte stíhačkami. Keď to takto spravíte, môžete sa tešiť na poslednú misiu v hre.

5. misia

Podľa môjho názoru je táto misia ľahšia ako predchádzajúca. Hlavným cieľom je zničiť zvyšky GLA armády v jej najsilnejšom mieste. Na začiatku sa poriadne opevnite z ľavej strany, odkiaľ budú prichádzať americké jednotky. Odporúčam striedať kombináciu Bunker s piatimi raketníkmi, Gatling, Nuke kanón a nad hlavami zopár Migov a Helixa s Propagačnou vežou. Najprv postavte Internetové centrum a dajte špionáž, aby ste videli Command centrá nepriateľa. Potom môžete postaviť zopár atómových rakiet, lebo nepriateľ bude tiež používať superzbrane. Dolnú základňu by ste mali dobyť Helixom s napalmovými bombami a vystavať tam Supply centrá. Pozor na kanóny, ktoré po vás budú páliť. Potom vyrobte zo 20 Overlordov, na každý štvrtý dajte Propagačnú vežu a na ostatné dajte Gatling. Odporúčam využívať všetky upgrady na tanky. S nimi dobyte a vyhlaďte GLA na spodnej strane mapy a potom sa mostom presuňte do USA základne, ktorú takisto zničte. V tomto momente by ste mali vydýchnuť a tešiť sa z toho, že vás celý svet oslavuje pre (dočasné) vyčistenie Zeme od GLA.

Skirmish

Posledná možnosť hrania je skirmish. Na výber máte okrem klasických troch veľmocí aj ďalších deväť nových. Sú to ale iba na tri časti rozdelené mocnosti, ktoré majú svoje výhody ale aj nevýhody. Pri vytváraní hry pribudla aj nová možnosť limitovať superzbrane na jednu pre každého hráča. Taktiež si môžete vybrať výšku vašich prostriedkov. Na výber pribudlo aj zopár nových máp.

USA pribudli tieto novinky: medzi hviezdami - Leaflet Drop a Spectre Gunship, obidve za 5 hviezdičiek. V kasárňach nie je nové nič, ale vo War Factory sú novinky ako Avenger - džíp používajúci laser na ničenie lietadiel a mín, Sentry Drone odhaľuje skryté jednotky a Microwave Tank - silný proti obrane základni. Na letisku nájdeme upgrady: Counter Measures a Bunker Busters. V Strategickom centre nájdeme upgrade Chemical Suits - silnejšia ochrana pechoty voči toxínom, Mother of all Bombs - potrebuje povýšenie generála a Supply Lines. V menu stavieb pribudla obrana s názvom Fire Base - delo s bunkrom. Zobrazenie všetkých jednotiek sa dáva v Command centre funkcia Intelligence.

Číne pribudlo medzi hviezdami Carpet bomb a Frenzy - pridá silu vašim jednotkám na čas podľa počtu hviezd jemu pridelených. Medzi budovami pribudlo Internetové centrum vhodné na špionáž. Môže pojmúť 8 hekerov. Na letisku pribudol Helix. Vo War Factory - Listening Outpost - vozido odhaľujúce skryté jednotky a ECM tank vyraďujúci nepriateľove vozidlá. Nuke kanón môže strieľať neutrónové strely zabíjajúce vodičov ťažkej techniky.

GLA pribudlo pri hviezdach: GPS Scrambler a Sneack Attack. Nové budovy: päť falošných budov, ktoré sa dajú kedykoľvek odpáliť alebo zmeniť na ozajstné. Vo War Factory sú nové Combat Cycles - motorky ktoré dokážu behať po kopcoch a ešte Battle Bus, autobus pre osem vojakov. V kasárňach pribudol sabotér - vyraďuje nepriateľove budovy. Je maskovaný. Ďalej môžete kúpiť rebelom bomby. V paláci upgrade Fortied Structure - pevnejšie budovy a v Black markete pribudlo Worker Shoes. Tunely a Odpaľovače rakiet Stinger môžu byť neviditeľné.

Toto boli tri základné mocnosti. Ďalšie z nich som nevypisoval pretože sa odlišujú len maličkosťami. A to by bolo asi tak všetko. Možno pri ďalšej verzii hry. Chcel by som ešte touto cestou pozdraviť môjho kamaráta Jána Hanesa, s ktorým hrávame túto skvelú hru po sieti...