Jak 2: Renegade - Jak is Back!

Jedno z najočakávanejších pokračovaní roka je tu. Jak 2: Renegade. Normálne sa pri sequeloch jedná len o kozmetické zmeny. V tomto prípade to malo byť konečne inak. Ako to nakoniec dopadlo, sa dozviete, keď si prečítate našu megarecenziu na tento e

16. okt 2003 o 11:12 Richard Frida

Jak is Back! Tento krátky slogan iste nepotrebuje žiaden komentár. Najznámejšia dvojica z Playstation 2 sa konečne dočkala dôstojného pokračovania svojich dobrodružstiev. Ľudia z Naughty Dog sľubovali viac než len obyčajné pokračovanie. Hovorili o kompletnom prekopaní žánru a doslovnom redefinovaní slova pokračovanie. Normálne sa pri sequeloch totiž jedná len o kozmetické zmeny - pridá sa nový príbeh, zväčšia sa levely a zmenia lokality. V tomto prípade to malo byť konečne inak. Ako to nakoniec dopadlo, sa dozviete, keď si prečítate našu megarecenziu na tento exkluzívny titul pre PS2.

Len pre osvieženie pamäte v krátkosti pripomeniem zopár faktov. Pôvodný titul z roku 2001 sa dočkal nadšených ovácií na každom vtedajšom hernom veľtrhu a výrazne podporil počiatočný predaj PS2 v USA a Európe. Dokonca aj v Japonsku, kde majú celé tony rôznych Sonicov a podobných postavičiek, si dokázala táto hra získať veľký rešpekt. Ako prvá ponúkala rozsiahle prepojené levely, skvelú 3D grafiku, úžasnú hrateľnosť a vtipný príbeh doprevádzajúci dvoch zvláštnych hrdinov z čarovného sveta plného ušatých tvorov. Jak bol obyčajný mladík, ktorý sa zo zvedavosti vybral na zakázaný ostrov spolu so svojim značne dementným priateľom Daxterom. Nakoľko bol Daxter nielen pablb, ale aj úplne nemehlo, tak sa mu podarilo padnúť do studne plnej temnej matérie nazývanej Dark Eco. Normálny človek by taký pád určite neprežil, ale keďže Daxter nie je vôbec normálny, tak sa „len“ premenil na hysterickú oranžovú fretku. No a o ostatnom ste už iste počuli. Záchrana sveta a také tie bežné hrdinské činnosti. Toľko teda krátka rekapitulácia. Teraz sa už konečne vrhnime na jedno z najočakávanejších pokračovaní v hernom svete.

V prvých momentoch hry sa stretávame s našimi hrdinami práve na konci ich predchádzajúceho dobrodružstva. Jakovi sa podarí otvoriť interdimenzionálny teleport podobný Hviezdnej bráne, z ktorého sa začnú valiť hordy okrídlených kreatúr. Na poslednú chvíľu sa im podarí uniknúť pred istou záhubou práve pomocou tejto brány, ale v hyperpriestore sa stratia priateľom, ktorých brána tiež vtiahla. Po tvrdom páde na dlažbu neznámeho mesta je Jak nekompromisne odvlečený do väzenia a Daxter zbabelo prchá s výkrikom, že Jaka oslobodí, len čo okom mrkne. Dej pokračuje o dva roky, keď je Jak ešte stále za mrežami a jeho väznitelia na ňom vykonávajú drastické pokusy za účelom vytvorenia bojového monštra. Daxter, ako ste iste pochopili, ešte stále mešká s oslobodením...

Ak sa vám zdá, že toto nie je práve klasický plošinovkový príbeh, tak máte pravdu. Jak 2: Renegade je dosť odlišná hra vo všetkých aspektoch. V prvom rade je odporúčaná až pre deti od 12 rokov. Na obale má nové piktogramy zavedené firmou SCEI upozorňujúce na prítomnosť násilia a neslušných slov. Samozrejme, o to atraktívnejšia je táto hra pre dospelé publikum. V druhom rade celkové vyznenie hry je dosť blízke depresívnej nálade známej z filmov Blade Runner alebo Brazil. Svet v ktorom sa hrdinovia ocitnú je postapokalyptická vízia ich vlastnej budúcnosti. Mesto obohnané vysokými múrmi, v ktorom sú väzňami aj bežní obyvatelia, je plné vojenskej polície ochotnej popraviť všetkých vzbúrencov hneď na ulici. Hlavný zloduch Barón Praxis je mix Dr. Mengeleho a Veľkého Brata z Orwelovho románu 1984. Okrem neho stretnete celú škáru bojovníkov z podzemného odboja, priekupníkov so zbraňami a krásnych žien. Tie sú aj hlavným zdrojom mnohých neslušných slov, nakoľko zamindrákovaný macho Daxter má neustále sklony k nemiestnym sexistickým vtipom a poznámkam. Niektoré sú fakt zábavné a niektoré trápne, ale o to zábavnejšie. Zvláštne je, že práve v týchto momentoch nadobúdajú postavy napriek svojej komiksovej podstate takmer ľudský charakter. Humorné situácie, vlezlý Daxter a jeho prehnané emócie alebo len obyčajné zúfalstvo robia hrdinov zatiaľ najplastickejšími v celých dejinách tohto žánru. No vráťme sa k príbehu.

Jak je nakoniec Daxterom predsa len oslobodený, ale medzičasom sa z neho vďaka drastickým pokusom stáva rozpoltená osobnosť. Napriek snahe Praxisa o vytvorenie dokonalého vraždomatického bojovníka sa Jak zdanlivo nezmenil. Na jednej strane je to stále mladík s tichou povahou túžiaci po domove, ale na druhej v ňom drieme deštruktívne monštrum podobné krížencovi zombie a Hulka. Túto jeho novú vlastnosť budete hojne využívať hlavne v bojových častiach hry. Po úteku z väzenia je jedinou možnosťou našich hrdinov spojiť sa s členmi odboja, ktorí si ich však najprv chcú otestovať a vysielajú ich na rôzne misie. Postupne sa zoznámite s postavami ako vystrihnutými napríklad zo Star Wars alebo Hviezdnej pechoty. Príbeh skrýva v sebe množstvo humoru, ale aj zrady a prekvapení, ktoré však neprezradím. A môžete sa tešiť okrem záchrany sveta aj na priazeň krásnych žien! Vaše snaženie musí smerovať k záchrane sveta (to už poznáme) a k návratu domov (to tiež poznáme). Príjemnou zmenou sú však prepracovanejšie vedľajšie postavy a masívne zázemie príbehu, ktoré budete odhaľovať až v neskorších fázach. Hra ponúka okolo 22 hodín čistého hracieho času, ktorý je znásobený množstvom vedľajších úloh, ktorých splnenie nie je nutné na dokončenie príbehu. To považujem za viac ako uspokojivé.

Na hre pracoval okrem štúdia Naughty Dog aj jeden z najznámejších japonských plošinovkových guru - HIROKAZU YASUHARA. Je jedným z tvorcov dobrodružstiev legendárneho Sonica, ktorého konečne budeme môcť budúci rok spoznať aj na PS2. Práve nový hyperkynetický Sonic je podľa mňa jedným z dvoch možných pokoriteľov tejto hry. Druhým môže byť chystaný Mario 128 na GameCube. Ako sa Hirokazu vyjadril, sám považoval za česť na tomto projekte pracovať. Mimochodom, sú dve hry, vďaka ktorým súhlasil so spoluprácou. Jednou z nich je ICO, ktorá sa stala v týchto dňoch čerstvým nositeľom titulu “Najnedocenenejšia hra sveta” a prvý diel Jak and Daxter. To je, myslím, reklama, ktorá nepotrebuje komentár. Okrem toho spoločnosť Naughty Dog vydala množstvo tlačových materiálov k hre a jedným z nich je aj fiktívny rozhovor s Daxterom, v ktorom sa skromne prirovnáva k Han Solovi :-).

Jak 2: Renegade vtrhol na scénu ako tornádo už teraz, ale myslím si, že tento rok nemá žiadna iná podobná hra veľké šance, vrátane najväčšieho konkurenta, hry Ratchet and Clank 2. Na záverečný verdikt k tejto hre si však počkajte ešte mesiac, ale osobne si myslím, že nikto iný nemá šancu.

Grafika: 10 / 10

Úvodný level slúžiaci aj ako tutorial nijako neohúri, ale dlho sľubované prekvapenia nedajú na seba dlho čakať. Ihneď po úteku z väzenia sa ocitnete na ulici a ten pohľad stojí za to. Sľuby tvorcov našťastie nepatrili do kategórie "Romero and his Amazing Daikatana". Mesto je totálne zaplnené nezávisle sa pohybujúcimi postavami a dopravnými prostriedkami, ktoré dokonca dodržiavajú elementárne dopravné predpisy. Môj dojem z mesta balansuje niekde medzi Hongkongom a Langovým Metropolisom. Obrovské množstvo kľukatých uličiek plné budov a blikajúcich neónových reklám vyzerá naozaj fascinujúco a výhľad do diaľky netvorí len obyčajná tapeta. Ku každej budove ktorú uvidíte na obzore sa nakoniec môžete dostať a prezrieť si ju zblízka. Naozaj treba uznať, že toto je už aj za hranicami Playstation2. Ten výraz som použil naschvál. Bohužiaľ, si kvantum vysokodetailných objektov vyžiadalo svoju daň. Pri rýchlom pohybe do strán sa niekedy obraz neotáča plynulo. Horná časť ide o stotinu sekundy rýchlejšie ako spodná. Spočiatku to síce trochu ruší, ale keď zistíte, že framerate ani raz nezaváha a drží sa na konštantných 60fps, tak musíte uznať, že takéto niečo na PS2 ešte nebolo. Pravdu povediac ani na inej konzole a dokonca ani na PC som takýto štýl hry v podobnej kvalite nezaznamenal.

Grafika sa však nevylepšila len pri exteriéroch. Postavy sú tvorené trojnásobným počtom polygónov oproti prvému dielu a boli pridané rôzne úžasné efekty. To však stále nie je všetko. Teraz niekoľko údajov z oficiálnych zdrojov: tvorcovia mali k dispozícii cez 2500 skíc, v hre je 22 primárnych postáv, 23 odlišných dopravných prostriedkov, 46 prostredí, 50 rôznych druhov nepriateľov a 70 minút FMV, čo hraničí s normálnym animovaným filmom. Samozrejmosťou je striedanie dňa a noci a pribudli aj menšie zmeny počasia. Celkový dizajn je takmer dokonalý a ani raz sa vám nebude chcieť danú lokalitu hry bez hlbšieho preskúmania opustiť. Našťastie sa do nich vrátite aj kvôli iným úlohám, takže si všetko obzriete naozaj podrobne. Každá časť mesta ako aj samotné levely kde plníte misie sú dostatočne odlišné a nikdy nebudete mať pocit, že tvorcovia danú lokalitu jednoducho okopírovali od inej. Kamera pracuje na 95% dobre, len v úzkych priestoroch (stoky, fabriky) sa z neznámej príčiny nedá otočiť okolo postavy. Inakšie všetko funguje ako dobre namazaný stroj a po vzhliadnutí Jak 2: Renegade vám aj prvý Ratchet and Clank bude pripadať ako chudobnejší príbuzný. Z grafického hľadiska je táto hra podľa mňa rovnako zásadná ako chystané Gran Turismo 4.

Interface: 9 / 10



Hrateľnosť: 10 / 10

Spočiatku budete len tak blúdiť mestom a hľadať správne postavy, od ktorých dostanete nejakú úlohu. Našťastie dosť rýchlo sa jednoduchá štruktúra typu choď tam a urob toto zmení na voľný výber úloh roztrúsených po celom meste. Je ich tak veľa, že ani neviem, kde mám začať. Táto prílišná voľnosť a nejednoznačnosť môže niekoho odradiť, ale je to presne to, po čom hráči tak veľmi túžia a absenciu čoho tak nahlas vyčítali prvému dielu. Preto to nepovažujem za chybu.

Už samotné cestovanie po meste sa môže zmeniť na rýchly a zbesilý boj o život. Môžete ísť peši, čo vám pri mamutej rozlohe mesta neodporúčam alebo si ukradnúť nejaké vznášadlo. Pokiaľ ho vezmete policajtom alebo svojou jazdou niekoho ohrozíte, tak sa vás pokúsia ozbrojené jednotky zabiť. Dokonca si na vás zavolajú posily z celého mesta, takže z bežnej plošinovky sa razom stane plnohodnotný klon Grand Theft Auto 3. Ich inteligenciu a silu nemožno podceňovať (ale ani preceňovať – sú to iba policajti) a hlavne, zo začiatku budete dosť často opakovať daný úsek. Všetky ulice sú odlišné a tak neustále musíte sledovať mapu s ikonami misií, aby ste trafili k osobe, ktorá vám zadá ďalšiu úlohu. Misie sú rôzne a čo je potešujúce, už to nie je „len“ hopkanie a jeho varianty. Dostanete napríklad za úlohu pomocou upgradovateľných zbraní odprásknuť agresívne monštrá, ktoré ohrozujú mladú bojovníčku alebo sprevádzať starého harcovníka na trestnej výprave a ochraňovať ho. Tieto misie mi dosť pripomínajú Dino Crisis 2. Obsahujú veľké množstvo rôznorodých a mnohokrát silných nepriateľov so slušnou A.I. Nemusíte sa však obávať, lebo vaše zbrane sú dostatočne účinné v spojení s dobrou taktikou. V iných misiách budete musieť napríklad závodiť a úž len samotný presun mestom, na ktorý máte 3 minúty a funguje ako kvalifikácia, je adrenalínový zážitok. Samotné závody vás tiež len tak neomrzia a patria medzi silné stránky hry.

Postupne pribudnú aj iné misie - budete musieť v zamorenej zóne pustiť čerpadlá s vodou pre obyvateľov, ktorým ju odpojili, likvidovať nepriateľov pomocou hoveboardu, uvoľňovať pašerácke cesty alebo sprevádzať dôležité osoby ako ich ochranca. Stretnete sa s Orákulom, poodhalíte náboženské pozadie príbehu a sem–tam vás prekvapí nečakaný odkaz na iné hry. Každá z misií priamo súvisí s príbehom, takže si treba dobre pozrieť aj sprievodnú animáciu.

Dizajn prostredí je takmer vždy nadpriemerne originálny a každú lokalitu budete vedieť z hlavy zaradiť do mapy mesta. Mojou najobľúbenejšou zábavkou však bola zmena Jaka na vraždiace monštrum. Po nazbieraní dostatočného množstva energie zo zabitých nepriateľov sa Jak môže zmeniť a jeho sila sa znásobí. Sršia z neho elektrické výboje, môže zaútočiť na nepriateľov mohutnými drápmi a energetickým útokom. V Matrixovskej spomaľovačke uvidíte explodovať desiatku tiel a v takých momentoch vás iste napadne ľubovoľná bojová hra od Capcomu alebo Namca. Úloh je naozaj neúrekom a garantujem vám, že hru nebudete chcieť len tak dobrovoľne vypnúť.

Takáto masívna hrateľnosť je pre mňa ešte väčším prekvapením ako toľko vopred ospevovaná grafika. Pokiaľ ste teda dobre sledovali, tak vám z toho musel zákonite vyjsť veľký mix rôznych žánrov. Hlavné však je, že tvorcovia naozaj kompletne prekopali pôvodnú hru a len málo titulov bude schopných tento rok nejakej slušnejšej konkurencie.

Zvukové efekty: 10 / 10

Postavy sú profesionálne nahovorené a každá má svoj nezameniteľný prejav. Najúžasnejšie je nahovorený, už tradične, Daxter. Chcel by som niekedy vidieť človeka, čo ho daboval. Myslím, že nie je úplne v poriadku. Tento dabing je hodný hollywoodskeho veľkofilmu a preto dostáva aj najvyššie hodnotenie. Samotné zvuky v hre sú štandardné a ničím bohužiaľ neprekvapia. Ale našťastie ani nenaštvú klasickým plošinovkovým pípaním a bzučaním podobným melódiám z telefónov.

Hudba: 7 / 10

Hudba sa z tuctovej kopy verklíkových podmazov presunula do triedy „takmer“ soundtrackov. Z času na čas konečne začujete výraznejšiu melódiu vyčnievajúcu nad bežnou omáčkou. Škoda, lebo hra tohto formátu by si zaslúžila soundtrack podobný projektom ICO, Silent Hill alebo Final Fantasy. Snáď to na tretí pokus bude konečne super.

Multiplayer

Hra neobsahuje možnosť hrania viacerých hráčov a preto táto kategória nebude hodnotená.

Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

V hre je veľká škála rôznorodých nepriateľov, ktorí sú takmer od začiatku ťažší, ako je zvykom. Ťažší hlavne kvôli lepšej umelej inteligencii ako je bežné pri podobných hrách. Policajti vám dajú pri najmenšom priestupku poriadne zabrať a monštrá v leveloch neskolíte len tak jedným výstrelom. Sú to mrštné a zákerné beštie. Našťastie sa budete môcť v streľbe zlepšovať na automatických streľniciach. A to som vám ešte nepovedal o... ale nie. To neprezradím. Skúste si to na vlastnej koži.

Záverečné hodnotenie: 10 / 10

Zatiaľ najkvalitnejšia, najzábavnejšia, najdrsnejšia, najvtipnejšia, najkrajšia a hlavne najchytľavejšia akčná plošinovka, ktorej sa podarilo prekonať samú seba. Ak si myslíte, že v hodnotení preháňam, tak si ju skúste zahrať a uvidíte, že som hre skôr ubral na hodnotení ako niečo vylepšil. Nie je určená pre každého, ale milovníkov žánru privedie do stavu blaženého slintania a fanúšikom iných žánrov ukáže správnu cestu. Zamrzia malé chyby v práci kamery a občasné problémy s obrazom, ale je to daň za kúsok, ktorý by sme čakali skôr na PlayStation 3. Neváhajte a kúpte! Do vianoc prídu ešte viaceré nadpriemerné plošinovky, ale aj tak si k nim nakoniec pravdepodobne zaobstaráte túto hru. Na to dám krk. Takže čakáte posledné slová? Naughty Dog splnili viac ako sľúbili. A mnohé veci nám až dodnes tajili. Vďaka im za túto perlu.