Aj jediná cigareta môže zmeniť život

17. sep 2003 o 22:30 Michal Ač

Na svete je dnes viac ako miliarda fajčiarov, každoročne päť miliónov z nich zaplatí svoj zlozvyk životom. Experti Svetovej zdravotníckej organizácie odhadujú, že do roku 2030 sa počet obetí fajčenia minimálne zdvojnásobí, aj preto, že začínajú čoraz viac fajčiť ženy.

Ročne zomrie na následky fajčenia viac ako päť miliónov ľudí, z ktorých je asi 85 percent mužov. Do roku 2030 sa predpokladá zdvojnásobenie obetí fajčenia, lebo začínajú čoraz viac fajčiť aj ženy. Ako vlastne vzniká závislosť od nikotínu? Hovorí sa, že človek potrebuje dva až tri roky na to, aby sa postupne stal náruživým fajčiarom. Vedecké výskumy však tento rozšírený predpoklad vyvrátili. Ich výsledky hovoria o tom, že už doslova jedna vyfajčená cigareta (najmä v mladosti) sa môže stať prvým klinčekom do nikotínovej rakvy.

Ukázal to výskum tímu kanadskej epidemiologičky Jennifer O‘Loughlinovej z McGill University v Montreale. Vedci sledovali štyri roky 1200 mladých ľudí vo veku 12-13 rokov, rozdelených do niekoľkých skupín. V prvej boli tí, ktorí to ešte iba skúšali, v druhej príležitostní fajčiari (od jednej cigarety za mesiac k jednej za dva týždne), v tretej tí, ktorí vyfajčili desať cigariet za týždeň; členovia poslednej skupiny fajčili v priemere päť a pol cigarety denne.

Výsledkom rozsiahleho výskumu bolo zistenie, že dve tretiny denných fajčiarov je závislých od tabaku ešte predtým, ako dosiahnu 18 rokov. A približne tri percentá mladých ľudí sú tí, ktorým kvôli zdedenému „nastaveniu“ ich psychiky zmení život doslova jedno potiahnutie.

O‘Loughlinová hovorí, že v tomto alarmujúcom vývoji nemožno ignorovať sociálne vplyvy rodičov alebo vrstovníkov, pretože fajčenie je naučené správanie: robím, čo vidím. Mechanizmom, ktorý tento zlozvyk upevňuje, je však podľa kanadskej vedkyne genetická náchylnosť: fajčím, keď fajčia rodičia alebo kamaráti, a keď mi to zachutí, začnem fajčiť tak často, že sa bez toho už nemôžem zaobísť.

Výskum tímu Edwarda Levina z Duke University Medical Center v Durhame (Severná Karolína) zas ukázal, že čím skôr sa mozog potkanov s nikotínom stretol, tým väčšiu závislosť si naň vytvoril. Vedci vystavili pôsobeniu nikotínu samičky potkanov vo veku okolo 40 dní (čo u človeka znamená približne 14 rokov), a porovnali ich správanie s tými, ktoré dostali nikotín až vo veku 70 dní. Potkany si mohli vďaka dômyselnému zariadeniu samy „ordinovať“ nikotín.

„Adolescenti si pýtali dvakrát viac nikotínu v prepočte na kilogram váhy ako dospelí jedinci,“ povedal Levin pre New Scientist. Znamená to, že skoré vystavenie mozgu pôsobeniu nikotínu v jeho „hardwéru“ zanecháva dlhdodobé následky.

Nemalo by nás pomýliť, že ide o potkany, pretože ľudský mozog reaguje na nikotín rovnako. Levinov výskum je veľmi znepokojujúci, pretože vo svete začína väčšina ľudí fajčiť pred dosiahnutím dospelosti (v USA skúsilo cigaretu 88 percent mladých ľudí pred osemnástym rokom).

Oba uvedené výskumy však prinášajú aj dobré správy. Ak sa človek rozhodne skoncovať s fajčením, lekári by mohli využiť rozdielne stratégie pôsobenia na jeho mozog podľa toho, či si jeho majiteľ vybudoval závislosť od nikotínu v mladosti alebo až v dospelosti. Ako ukázal Levin, prvý prípad je oveľa horší, vyžaduje teda tvrdší postup.