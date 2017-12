Hollow - zaujímavá FPS zo Slovinska

17. sep 2003 o 8:45 Ján Kordoš

Zoot Fly už nie sú na hernej scéne úplnými nováčikmi. Pripravili pre nás väčšinou adventúrky (Faust, Ring 2, Jerusalem, Hitchcock), ale ich posledná gameska sa rozhodla zabrdnúť aj na pole RPG - Mistmare, no bol to nepodarený pokus. Teraz chcú vyskúšať znovu niečo iné, konkrétne o 3D FPS Hollow. Akčné hry z vlastného pohľadu sú dostatočne obľúbené a podľa trailererov to nevyzerá až tak zle.

Hlavný hrdina, Tyler Kilmore nemal zrovna dobrý deň. Uniesli mu snúbenicu a tento chlapík sa ju vybral hľadať... so zbraňou v ruke. Navštívi štvoricu svetov, ale väčšinou sa budete pohybovať v interiéroch. Samotná grafika vyzerá celkom dobre a podľa obázkov sa dočkáme aj prepracovanej architektúry levelov. Lenže toto sú tradičné kecy a preto sa slovinskí chlapci rozhodli vytvoriť aj zopár noviniek. Tak v prvom rade budeme môcť používať HoloSnoop, čo je vlastne holografický obraz Tylera a môžeme si prezrieť vopred herné lokácie, lebo obraz bude nezničiteľný. Chronofreeze je ďalšia zaujímavá funkcia, ktorá vám umožní zmraziť čas (teda nie spomaliť, ale úplne zastaviť), ale to neplatí pre vás a môžete sa ďalej pohybovať. Poslednou novinkou je Montage of Attractions, čo by som mohol prirovnať k filmovému štúdiu. Znamená to, že po úspešnom skončení misie si môžete zostrihať a editovať najefektívnejšie momenty odhrané v úrovni.

Takže teraz už Hollow nevyzerá až tak tuctovo ako to vyznelo na začiatku. Hry by sme sa mali dočkať do konca roku pre PC a Xbox.