Lula a jej obrázky

12. sep 2003 o 11:35 Ján Kordoš

Lula 3D začína byť pomaly, ale iste značne očakávaným titulom na hernom trhu. Je každému jasné, že to je kôli sexu, ktorý sa v gameske vyskytuje na každom rohu, no to ešte neznamená, že to musí byť zaručene béčková hra. Už prvý diel dokázal, že stratégia z pornopriemyslu dokáže byť zábavná. Dnes vám ponúkame 6 obrázkov, na ktorých si môžete pozrieť hlavne prostredie hry, v ktorom sa budeme pohybovať. Naša galéria však určite stojí za pozretie (už len kôli 3D Lule).