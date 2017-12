Hodnotenie hier - ako to je

Hodnotenie čohokoľvek je dosť ošemetná záležitosť. Každý z nás má svoj obľúbený film, svoju obľúbenú hudbu, na ktorú nedá dopustiť a bude ju brániť zubami nechtami. Navyše recenzia je subjektívny názor autora na hodnotený objekt. Vždy sa však objaví hlas

12. sep 2003 o 11:01 Ján Kordoš

z národu, ktorý s verdiktom nebude súhlasiť.

Hry sa hodnotia ešte ťažšie, lebo publikum, ktoré číta recenzie, patrí medzi mladšie (tým nemyslím len 14-ročných inteligentov, ktorí dokážu len nadávať, ale ľudí okolo dvadsiatky), teda aj prchkejšie. Skúsim vám preto v tomto krátkom článku vysvetliť, že ak sa vaše hodnotenie nezhoduje s tým našim, nie sme ešte automaticky banda arogantných tupcov, ktorí rozumejú hrám ako Jadranka normálnej hudbe.

Predovšetkým ako som už vyššie povedal, recenzia je subjektívny názor niekoho na niečo, v našom prípade recenzenta na hru. Týmto by som chcel pozdraviť svoju bývalú triednu učiteľku a zaďakovať jej za 3 za recenziu na, podľa nej, výborný film Ostro sledované vlaky :-). Aby sa minimalizovali problémy s hodnotením hier, mal by recenzent dostať hru, ktorá ho osloví aspoň žánrom alebo tematikou. Bola by dobrá blbosť dať človeku, ktorý nemá rád Star Trek, recenzovať Elite Force II. Jednak by recenzia nebola popísaná z hľadiska prostredia, ktoré ju tvorí a boli by jej zbytočne vyčítané veci, ktoré sa dajú prehliadnuť. U nás to je robené systémom voľný výber a každý si vezme hru, na ktorú má chuť. Nemôže sa preto stať (ako v nemenovanom českom časopise), že závodnú hru recenzuje redaktor, ktorý daný žáner nemá v láske.

V našom malom štáte občas (aspoň podľa autora článku – nie celej redakcie) stáva, že hodnotenie hier je ovplyvnené aj vonkajšími silami – distribútorom hier. Všade funguje princíp exkluzivity a mnoho čitateľov naláka možnosť prečítaodnotenie hier je ovplyvnené aj vonkajšími silami – distribútorom hier. Všade funguje princíp exkluzivity a mnoho čitateľov naláka možnosť prečítať si recenziu skôr, ak mu ju distribútor aj skôr ponúkne. Niečo za niečo. Lenže ak ten niekto aj financuje (a tým pádom riadi) dané médium, je jasné, že hru, ktorú on pracne dovezie na územie Slovenska, chce mať mierne nadhodnotenú. Stáva sa aj to. Ja osobne som zo strany našeho distribútora – Cenegy – žiadny tlak na korigovanie hodnotenie nepostrehol.

Hodnotenie môže korigovať ešte aj „Najvyšší“, v našom prípade šéfredaktor, ale ešte som sa NIKDY nestretol s tým, že by sa zmenilo hodnotenie hry, lebo je to šéfova srdcovka.

Nižšie hodnotenie môže vzniknúť aj blbou náladou. Ráno zaspíte, na raňajky si dáte veľké nič, lebo sa v chladničke nachádza maximálne veľká kosa, pri ceste do práce/školy vás ošpliechá voda z kaluže, lebo ten veľký frajer v aute na vás viditeľne nehľadel. Už keď konečne sedíte a myslíte si, že sa vám nič nemôže stať, zavolá vám holka a dá vám kopačky a na to si otvoríte pokazený jogurt, ktorý si vychutnáte na WC a to všetko len preto, aby ste sa dozvedeli, že ste nespravili skúšku z dôležitého predmetu. V tejto bojovej nálade vám zavolá šefredaktor, že by bodla recenzia na hru XYZ... najlepšie do dvoch hodín. Hmmm, znie to dosť blbo, ale v takejto nálade sa môže stať, že výsledné skóre sa zmenší asi o pol hviezdičky. Nemusíte mať teda strach, že by Half Life 2 dostal 1 a pol hviezdičky s dodatkom, že to bolo o prsia japonskej gymnastky.

Pravý opak tvorí eufória z niečoho špecifického. Teda napríklad pravý opak toho, čo vidíte vyššie. Vtedy sa vám zdá všetko nádherne ružové, že aj takú blbosť ako simulátor lovenia zvierat ohodnotíte ako výbornú hru.

Možno sa vám teraz zdá, že hodnotenie veštíme z raňajšej kávy a násobime to bližšie nešpecifikovaným koeficientom. Nie, nie je to tak. Vyššie uvedené prípady sa stávajú minimálne, no občas sa to pritrafí. Teraz som však skončil z hádzaním špiny na naše tričká, lebo začíname vyzerať ako pekní vypatlanci :-). V prvom rade, každý redaktor hodnotí hru aj vzhľadom na to, že konečný verdikt vysloví z priahladnutím na to, že by si tú hru reálne kúpil a zacvakal za ňu. Je mi jedno, že niekto si hru napáli, cédečko ho výjde na 10 korún a ak to bude krátka hra – nevadí, príde ďalšia, veď cd sa dá kúpiť a tých blbých 10 korún nestojí ani za pol piva. Preto vážení hráči, skúste veľkohubo prehlasovať, že hra je výborná až vtedy, keď ju budete mať doma na stole ako originálku.

Nemám sklerózu, ale zopakujem to ešte raz. Recenzia je subjektívny názor recenzenta. Vždy, keď niekto napíše, že ten *****, čo písal tu recenziu je totálny *****, veď tá hra si zaslúži o pol hviezdičky (prípadne viac) viacej, mám chuť ho priviazať na stoličku, vyholiť mu hlavu a nechať pomaly kvapkať vodu...kvap...kvap. No, nikdy to nespravím :-), vždy radšej danému mudrcovi napíšem, že niekto ma na to možno iný názor a hneď som už aj ja ten najväčší ignorant. Nemôžeme, respektíve nemali by sme urážať našich čitateľov za to, čo nám napíšu. Vy to robiť môžete (a aj robíte, no musím priznať, že niekedy oprávnene). Preto, ak budete aj pod tento článok písať príspevok (a tých teda bude), skúste sa zamyslieť nad tým, čo som napísal vyššie a rozumne vyjadriť váš názor.

Pomaly by som aj mohol svoje rozprávanie ukončiť a aj sa tak stane. Každý autor hodnotí podľa vlastných kritérií, ale každý z nás to robí len a len pre vás. Bez vás by to nemalo zmysel.