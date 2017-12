Na druhej strane, keby boli ostatné spotrebiče ako počítače…

…keby boli ako práčky, váš pevný disk by bol vždy naplnený na prasknutie a pri spracúvaní náročnejších úloh by sa začal počítač triasť a poskakovať po stole.

10. sep 2003 o 22:34

…keby boli ako videoprehrávače, po vypnutí by na nich začalo blikať 12:00 a z času na čas by požuvali vaše diskety, ktoré by ste museli z mechaniky dolovať skrutkovačom.

…keby boli ako mrazničky, fungovali by spoľahlivo dlhé roky, ale keby ste raz zabudli zasunúť dvierka na CD-ROM, prehriali by sa a všetky dáta by boli stratené.