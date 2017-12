Keby boli autá ako počítače

10. sep 2003 o 22:34

Problémy ľudí s osobnými počítačmi sú zhrnuté v legende, podľa ktorej Bill Gates vyhlásil, že keby sa automobilový priemysel vyvíjal rovnako rýchlo ako počítačový, „mali by sme už dnes autá za 25 dolárov, ktoré by prešli tisíc míľ na galón benzínu“. Na to vraj zareagoval šéf automobilky General Motors zoznamom ďalších vlastností, ktoré by autá mali, keby sa podobali počítačom:

1. Auto by z neznámych príčin dvakrát denne havarovalo.

2. Po každom premaľovaní čiar na ceste by ste si museli kúpiť nové auto.

3. Z času na čas by určitý manéver, napríklad prudké otočenie volantom doľava, spôsobilo zastavenie auta a keby ste chceli pokračovať v jazde, museli by ste vystúpiť a znova nastúpiť.

4. Airbagy by sa vás pred nafúknutím opýtali: „Naozaj chcete nafúknuť airbagy?“

5. Každé auto by smel používať iba jeden vodič a požičanie auta príbuznému by sa považovalo za porušenie licenčnej dohody.

6. Diódy indikujúce nedostatok oleja, teplotu vody a stav benzínu by nahradila jediná dióda „kritickej chyby auta“.

7. Firma Apple by vyrábala autá poháňané solárnou energiou, spoľahlivejšie, päťkrát rýchlejšie a s jednoduchším ovládaním ako autá od Microsoftu, ale fungovali by len na piatich percentách ciest.

8. Z času na čas by sa auto bez zjavnej príčiny zamklo a odomknúť by sa dalo iba trojchmatom, keď by ste museli stlačiť kľučku na dverách, otočiť kľúčikom v zapaľovaní a zároveň podržať anténu rádia.

9. Všetci majitelia auta by si museli odkúpiť aj luxusnú sadu cestných máp, ktoré vydáva dcérska spoločnosť automobilky, bez ohľadu na to, či ich potrebujú alebo nie. Keby boli mapy z auta vybraté, prudko by sa znížil jeho výkon.

10. Keby ste chceli vypnúť motor, museli by ste stlačiť„Štart“.