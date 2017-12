Prečo sa môj počítač neustále kazí?

Všetci raz budeme vnúčatám rozprávať neuveriteľné historky o počítačoch, ktoré uprostred našej práce náhle zamrzli a prestali reagovať na akékoľvek príkazy, alebo vypisovali nepochopiteľné chybové hlásenia.

10. sep 2003 o 22:35 TOMÁŠ BELLAPETER VALACH

Prvé osobné počítače sa objavili takmer pred tridsiatimi rokmi, napriek tomu však ich vývoj ešte zďaleka nedošiel do štádia, v akom sú napríklad automobily, telefóny alebo chladničky. Tie totiž môžeme jednoducho používať bez toho, aby sme sa museli obávať, že autu sa náhle uprostred cesty zablokuje riadenie, alebo že chladnička prestane fungovať, keď do nej vložíme priveľa vecí naraz.

Šéf Microsoftu Bill Gates nedávno informoval, že päť percent všetkých počítačov s operačným systémom Windows sa zrúti viac ako dvakrát za deň. Podľa štúdie amerického inštitútu pre štandardy a technológie stoja takéto chyby v softvéri len americkú ekonomiku 60 miliárd dolárov ročne. Polovicu týchto nákladov pritom znášajú jeho používatelia, ktorí sa namiesto vlastnej práce musia zaoberať ich riešením.

Prečo sa počítače kazia

Ako príčina sa najčastejšie uvádza nízky vek počítačov, ktoré ešte nestihli prejsť dostatočným vývojom. V skutočnosti sú ešte dôležitejšie dva iné faktory: komplikovanosť počítačových systémov a stále sa zvyšujúce požiadavky na ich funkcie.

Aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá, počítač je mimoriadne komplikovaný prístroj, a to najmä po softvérovej stránke. Počítač s niekoľkými aplikáciami vykonáva také množstvo operácií, že napríklad auto je oproti nemu veľmi jednoduché zariadenie.

Navyše, väčšina bežných výrobkov musí počítať iba s relatívne malým množstvom vonkajších vplyvov a tie sú často obmedzené priamo v návode. V prípade softvéru je také niečo menej neprijateľné – používatelia nemajú radi, keď nájdu obmedzenia ako „je nutné mať nainštalovaný softvér X1“, „softvér X2 musí byť vo verzii Y“ alebo „počas behu tohto programu nesmie súčasne bežať program X3“.

Množstvo vonkajších vplyvov – napríklad množstvo kombinácií rôznych súčiastok v počítači alebo iných spustených programov – je také obrovské, že nie je možné počítať úplne so všetkými. Preto aj keď je program od základu navrhnutý bezchybne, vždy sa napokon ukážu nejaké problémy v jeho správaní v konkrétnej situácii. Jediný spôsob, ako dosiahnuť vyššiu spoľahlivosť, je postupne ho odlaďovať a neustále testovať vo všetkých možných podmienkach.

Veľká kopa pýta viac

Dlhodobé odlaďovanie je však náročné na čas aj peniaze (náklady na hľadanie a opravu chýb tvoria až 80 percent všetkých nákladov na vývoj softvéru) a najmä je v rozpore s druhou požiadavkou – neustálym pridávaním ďalších možností programu. Takmer v žiadnej oblasti nie sú požiadavky na nové funkcie také časté, ako pri počítačových programoch. Firmy často pridávajú do svojich produktov aj „zbytočné“ funkcie, len aby na niečo nalákali kupujúcich – ak by nová verzia mala len opravené chyby z tej predchádzajúcej, nikto by ju nekúpil. Každá nová funkcia však znamená nový kód a úpravy v starom kóde, čo automaticky znamená aj nové chyby. Keď sa k tomu pridá nutnosť vydať program čo najskôr, nemožno sa vysokej chybovosti čudovať. Používatelia však nie sú ochotní čakať a programy vyberajú podľa funkcií, nie podľa stability – takto sa už neraz presadil v konkurencii menej kvalitný produkt len vďaka tomu, že prišiel na trh skôr.

Hoci sa techniky tvorby programov neustále zlepšujú, väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že vytvoriť bezchybný program je prakticky nemožné. K stabilite sa dá dopracovať len postupným upravovaním a testovaním, každá nová funkcia ju znižuje. „Mrznutia“ a „padania“ programov sa preto asi tak skoro nezbavíme.