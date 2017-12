Castle Strike - stredovek 3D

Stredovek ma fascinoval hlavne nedobytnými - no ako kedy - pevnosťami, teda hradmi. Obrovské múry obkolesujúce mohutnú stavbu dávala ľuďom pocit bezpečia a ak ste sa o svoje panstvo starali, zachovalo sa dokonca až dodnes. Asi už tušíte, o čom bude hra i

11. sep 2003 o 5:10 Ján Kordoš

ma no ako teda a ak sa o panstvo sa až Je to menší paradox, keď v dnešnej dobe máme množstvo lepšieho materiálu, ale naše "pevnosti" nevydržia až tak dlho. už o čom bude hra Castle Strike. Áno, celé sa to točí okolo hradov.

Stavbe hradu sme sa mohli venovať v hre Stronghold (naposledy v jej stand alone datadisku Crusaders). Ak by som bol veľký lenivec (čo neznamená, že nie som), zhrnul by som to celé ako Stronghold 3D, ale Castle Strike si to nezaslúži. Hrad si budete môcť vybudovať už podľa prednastaveného návrhu alebo si vybudujete vlastné a originálne . K dispozícii budeme mať 25 budov, množstvo hradieb, ale to poznáte z iných stavacích hier. Ak sa nám podarí vybudovať vlastný d, príde nepriateľ, ktorý sa túto krásu pokúsi zničiť. Útočiť sa bude klasickými stredovekými zbraňami: katapult, prak alebo klasický pešiaci, či lučistníci a do bojov zasiahnu aj samotní rytieri. Dokonca sa vraví aj o aplikácii primitívnych strelných zbraní, ktoré by mali tvoriť vrchol efektívnosti zbraní na vjšiu dobu.

Pri súbojoch ešte chvíľku zostaneme. Zaujala ma možnosť najať ako lacnú vojenskú silu aj klasických člobrdov. Ak me ť v panstve nedostatok vojenských jednotiek, vrazíme zbrane do rúk civilom, ktorí síce nebudú až tak efektívny, ale aj tak niečo. V iných hrách sa nechali len tupo zabiť, takže treba hodnotiť ako klad. V hre vyskytnú 3 národy (klasika v podaní Angličanov, Francúzov a Nemcov), pri každá strana má 18 jednotiek. Pre kdú stranu budú iné jednotky, tže nám teraz vychádza dosť vysoké čislo bojovníkov. Uvidíme tento strategický počin od Related Design dopadne, mož dčkáme miléh prekvapeni.