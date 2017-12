Informačné linky ST k návšteve pápeža

Slovenské telekomunikácie sa rozhodli prispieť k príprave nadchádzajúcej návštevy Svätého Otca na Slovensku a ponúknuť pomocnú ruku všetkým tým, ktorí sa na tejto mimoriadnej udalosti priamo zúčastnia.

10. sep 2003 o 14:08

Na základe dohody s excelenciou Mons. Rudolfom Balážom, diecéznym biskupom v Banskej Bystrici navrhli a pomohli uviesť do života projekt Informačných liniek, na ktorých bohoslovci poskytujú veriacim informácie o nadchádzajúcej návšteve Svätého Otca. Telefonické Informačné centrum na číslach 0850 123 123 a 0850 123 111 tak poskytuje všetkým záujemcom podrobné a presné informácie o návšteve Svätého Otca a plní tak svoj cieľ – prispieva k pokojnému a dôstojnému priebehu tejto slávnostnej udalosti.

Na infolinke, ktorá bola vytvorená v Banskej Bystrici, poskytujú občanom informácie študenti bohosloveckej fakulty. Okrem sieťovej infraštruktúry využívajú aj potrebné kancelárske vybavenie umožňujúce faxovú a mailovú komunikáciu, ktoré im poskytli Slovenské telekomunikácie. Hlavným koordinátorom projektu v Banskej Bystrici je bohoslovec Marek Iskra, študent piateho ročníka Kňazského seminára Sv. Františka Xaverského. „Fungujeme od 4. augusta 2003 od 8.00 hodiny. Každý deň poskytujeme informácie od 8.00 do 16.00 hod. večer a takmer každý deň i od 18.00 do 21.00 hodiny. Celkový počet telefonátov neevidujeme, ale pre ilustráciu za deň 7. 9. 2003 telefonovalo celkovo 93 ľudí. Mailov, ktoré prichádzajú každý deň, je priemerne okolo 15. To znamená, že od 4. augusta ich bolo približne 350 a na každý mail sme aj odpovedali. Počas augusta si farnosti predovšetkým objednávali lístky, ktoré sú bezplatné, na slávnostnú svätú omšu. Veriaci sa informovali na rozdelenie do sektorov, na potrebu mať lístok a na prístupovú cestu k jednotlivým sektorom. V týchto obdobiach, v blízkom očakávaní návštevy Svätého Otca, sa predovšetkým informujú o možnostiach parkovania a záchytných miestach do ktorých by mohli prísť autobusmi, alebo autami. V našom infocentre sme pripravovali materiály pre oficiálnu stránku návštevy Sv. Otca na Slovensku v časti o Banskej Bystrici, odpovedali sme na faxy a otázky z jednotlivých farností. Infolinku som väčšinou obsluhoval sám, ale pri práci v infocentre mi pomáhajú viacerí pomocníci. Striedajú sa pri mne niekoľkí študenti, najmä študent prvého ročníka Ján Országh, ktorý je v tejto službe môj najvernejší priateľ a pomocník.“, popísal svoje skúsenosti Marek Iskra.

Telefónne čísla 0850 123 123 a 0850 123 111 sú tzv. zdieľané čísla. Znamená to, že ak sa ktokoľvek z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku dovolá na tieto linky, jeho hovor je účtovaný minimálnou sadzbou, teda ako miestny hovor.