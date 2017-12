Greyhawk: Temple of Elemental Evil - nástupca Baldur´s Gate?

10. sep 2003 o 8:46 Ján Kordoš

Kde sú tie staré časy, keď sa do roka objavilo zopár kvalitných RPGčok. Dnes sa to všetko zvrháva k akčnosti a naposledy sme tu mali dungeon Arx Fatalis, ktorý skoro pokoril Morrowind. Zabúda sa však na klasické izomterické RPGčka, kde už hodne dlhú dobu kraľuje Baldur´s Gate II a tiež ďalšie pokračovanie Icewind Dale II?

Po dlhšej dobre pribudne do tejto skupinky ďalší kandidát na post nového kráľa. Greyhawk má k tomu dosť veľké predpoklady – už len vďaka neexistencie novšej konkurencie. O vývoj sa stará firmička Troika Games a môžete mi veriť, že sú to odborníci na slovo vzatí a vsadím svoj ľavý palec na nohe, že Greyhawk bude kvalitná hra. Stačí ak si spomeniete, akú jedinú hru zatiaľ maníci vytvorili (Arcanum – vynikajúce izometrické RPG) a akú hru pripravujú (Vampire The Masquerade – Bloodlines, čo je first person RPG) a to hovorí za všetko.

Príbeh síce nezíska asi žiadne ocenenie za originalitu, ale aspoň uvedie do deja. Začínate v dedinke Hommlet, ktorá nevyzerá nijak dôležito, ale všetko sa mení. Farmári si začínajú robiť starosti, lebo ich pokľudný život začínajú vyrušovať príšery a podivní ľudia, prichádzajúci z okolia. Po čase ľudia zistia, že všetci návštevníci patria do spoločenstva Nulb. Zatiaľ nič zlé, ale ak zistíte, že ide o spoločenstvo zlých bohov, ktorí holdujú skaze, nenávisti a strachu, je všetko nad najtemnejšiu tmu jasnejšie – treba zničiť Chrám Zla (Temple of Elemental Evil), aby sa všetko na dobré obrátilo a na konci hry mohol zazvoniť zvonec a všetkému zlu bude koniec. Títo hrdinovia sa našli a Chrám zničili. Lenže aká je potom vaša úloha v hre? Po niekoľkých rokoch sa znovu začínajú objavovať podivné stvorenia, strácajú sa ľudia, takže svet čaká na 5-člennú skupinku hrdinov, ktorú povedite vy a znovu nastolíte poriadok.

Nič prekvapujúce, ale ako som už vyššie spomínal, celkom to stačí, aby ste mali dôvod bojovať. Putovanie po svete Greyhawk bude dlhé a nebudete obmedzený len na samotný Chrám Zla, k dispozícii máte aj okolie, takže klaustrofobici sa nemusia báť len dungeonov a úzkych podzemných chodieb. V krajine narazíte na množstvo NPC, s ktorými môžete pokecať a dozviete sa nové informácie, dostanete nové úlohy – ako v každom inom izometrickom RPGčku. Dôležitou informáciou je použitie pravidiel D&D verzie 3.5. Každá postava, ktorú prijmete do svojej skupinky (hehe, nemýľte si to s premiérovou skupinkou:) začína pekne od prvého levelu a strop tvorí desiaty level. Možno sa vám to bude zdať málo, ale ak si spomeniete na BG2, kde sme mohli doiahnúť tušim maximálne 8.levelu, tak to je celkom veľký pokrok. Greyhawk: Temple of Elemental Evil totiž nekladie dôraz na akčnosť a neustále zvyšovanie levelov ako napríklad v hre Diablo, ale budeme pekne takticky bojovať a občas vylepšíme svoju postavičku.

Na jednej strane to je výhoda, aspoň si premyslíme, do akých vlastností vložíme ťažko získaný bodík, ale ak vylepšíme nesprávnu vlastnosť, bude sa nám hrať ďalej ťažšie. Preto rozum do hrsti a nie len klik-sem a klik-tam. Čo sa týka mágie, tak tu tiež máte striktne určený stupeň zoslaných kúziel, ktorý sa zastavil na čísle 5. Nemusíte sa obávať nedostatku kúziel, takisto aj zbraní. Boje budú ťahové a budú vychádzať z vyššie uvedenej verzie pravidiel D&D.

Rozsiahlosť. Toto slovo ma napadne, ak si prezriem, čo všetko bude Greyhawk: Temple of Elemental Evil obsahovať. Množstvo questov a subquestov, kopec sekundárnych schopností (len vyjednávanie obsahuje množstvo podschopností), obrovská krajina určená k preskúmaniu a kopec zbraní, kúziel a s tým súvisiacich súbojov. Celková doba hrania sa odhaduje na 40 hodín, ale ak sa budete venovať aj postranným úlohám, doba hrania sa môže aj zdvojnásobiť. Spracovanie je viditeľné už zo samotných screenov. Nádherné prostredie doplnené detailnými postavami a prekrásnymi efektami kúziel. Mne sa zdá, že takéto grafické spracovanie sa pre RPG hodí viac ako realistická krajina Morrowindu.

Výsledok práce sa objaví čo nevidieť a ja len dúfam, že budem mať všetky prsty na nohách a všetci budeme oslavovať nového RPG kráľa, na ktorého čakáme hrozne dlho.