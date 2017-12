The Sims: Superstar - staňte sa celebritou

Ďalší datadisk? Ani neviem, aké to je číslo datadisku, viem však určite, že to je veľké číslo, ale v sérii The Sims počet datadiskov nehrá hlavnú úlohu. Dôležitý je obsah týchto prídavkov a ten sa postupne zvyšuje, až mi začína byť ľúto toho, že sa

12. sep 2003 o 11:18 Ján Kordoš

Ďalší datadisk? Ani neviem, aké to je číslo datadisku, viem však určite, že to je veľké číslo, ale v sérii The Sims počet datadiskov nehrá hlavnú úlohu. Dôležitý je obsah týchto prídavkov a ten sa postupne zvyšuje, až mi začína byť ľúto toho, že sa chystá druhý diel a budeme musieť zanechať starých dobrých Simsov tak a vrhnúť sa do náruče novým Simákom.

Bez dlhých rečí si vysvetlíme, čo je nové v tomto datadisku. Tak za prvé – už samotný názov hry každému napovedá niečo o úžasnom dobrodružstve, ktoré budeme môcť prežiť s našou postavičkou. Veď kto by sa nechcel stať hviezdou. Každé ráno vstávate kedy chcete, raňajky až do postele, ľudia všade vo svete vás zbožňujú a za váš autogram by venovali slovenskej vláde finančnú výpomoc za darcovstvo svojich orgánov. Život hviezdy je sladký ako med a dá sa povedať, že si žijú ako prasce v žite a to len vďaka tomu, že ich niečo zbožňuje. Mno, hviezdou sa môžete stať, ak začnete písať pre hry.sme.sk :-) alebo si zahráte Superstar.

Princíp The Sims musí byť jasný už každému, takže preskočím zložité vysvetlovačky princípu hrania. Na mape sa vám objaví nové mestečko, s prozaickým názvom Studio Town. Tu si môžete nájsť prácu, ale všetko má svoj čas. Budovanie hviezdnej kariéry je totiž trošku ťažšie ako sa na prvý pohľad zdá. Hviezdičky, podľa ktorých je hodnotená úspešnosť vašej kariéry a teda aj postup v nej, stúpajú hrozne pomaly, až si začnete myslieť, že stať s superhviezdou je náročná vec. Prvoradé je zvyšovanie charizmy (napr. klasicky pred zrkadlom) a potom budete môcť predstúpiť aj pred divákov, prípadne si zanôtite v bare. Začiatky však budú ťažké a diváci, respektíve poslucháči vás budú vypiskovať a nebudú s vašim výkonom spokojný. Na všetko treba čas a aj vy sa postupne vyšvihnete do hviezdneho neba a na záver ukáže všetkým tým pubertálnym skupinám, že môžu ťahať do hája, lebo sú obyčajné nuly.

A to je len jeden príklad za všetky. Nič vám nebráni v tom, aby ste sa stali populárnym hercom. Je len na vás akú profesiu si zvolíte a budete sa v nej zdokonaľovať. Toto považuje za výrazný klad hry. Konečne sa zaoberáte zamestnaním vašeho Simáka viac do hĺbky a nie je to len klasické, že práve odišiel na 8 hodín makať a potom sa o neho starať. Prdlajz, vy priamo určujete, čo bude váš Simák robiť.

Ďalším dôležitým prvkom sú samotné superhviezdy. Môžete ich stretnúť vo vyššie uvedenom mestečku, ale nemyslite si, že sa ihneď spriatelíte s Christinou Aguilerou a útok medzi smotánku bude zaručený. Omyl vážení páni a dámy, hviezdy väčších formátov na vás jednoducho hodia bobka a nebudú s vami komunikovať. Pôsobí to potom, že najvplyvnejšie osoby sú nenormálne nafúkané, ale na druhú stranu to zvyšuje motiváciu v hraní. Postupne budete stúpať po rebríčku slávy a fanúšikovia sa začnú zastavovať aj pri vás a začnú si pýtať autogram. To je výborný pocit.

Samozrejme nesmú chýbať ani nové objekty. Nebudem vám tu vymenovávať všetky nové veci – pripadá mi to ako veľká zbytočnosť. Všetky predmety si však dokážete predstaviť, ak si v hlave vybavíte drahé predmety (pozlátené objekty... ) alebo extravagantné výstrelky hodné hviezd. Niektoré predmety sú ako vystrihnuté z filmového alebo hudobného priemyslu. Nechýbajú ani nové skiny postáv, ale to sa všetko nachádza v každom z predchádzajúcich datadiskov.

Grafika: 7 / 10

Na grafiku nepoviem ani jedno zlé slovo, ale predsa nemá výrazné hodnotenie. Izometrický pohľad na vec Simom hrozne svedčí. Základom všetkého je obrovská prehľadnosť prostredia. Jedinou chybičkou krásy je občas pomalý engine a pathfinding postáv, ale toho sme sa dočkali v každom z datadiskov, tak to nebudem hodnotiť ako obrovskú chybu. Teda v skratke – je to zlaté, ale menšia zmena by neuškodila

Interface: 9 / 10

Od vydania pôvodných The Sims sa interface vôbec, ale vôbec nezmenil, no nestratil nič zo svojej krásy a efektivity. Ovládanie je jednoduché, všetko nájdete na tom najsprávnejšom mieste a menu hry je nevrhnuté ergonomicky i esteticky vhodne. Žiadna zmena už pár rokov, ale vďaka za to.

Hrateľnosť: 9 / 10

Už som to spomínal vyššie, ale nedá mi, nespomenúť to ešte raz. Prvé datadisky pripomínali skôr cédečka s novými objektmi a skinmi postáv. Postupne sa príchodom Hot Date-u, Unleashed-u, či iných vydarených kúskov hrateľnosť zlepšovala, lebo každý prídavok ponúkal hráčom nový spôsob hrania, nové možnosti hrania a využívali vlastne nástrahy klasického života. Preto síce nemusíme považovať Superstar za obrovský prielom, ale „len“ za výborný prídavok a novú možnosť hrania. Čo sa týka námetu, teda vytvorenie celebrity, tlieskam tvorcom hry za ich nápady. Neviem, kam na ne chodia, ale sú úspešní a to sa ráta. Každý, kto má rád Simsov, si tento datadisk zamiluje.

Multiplayer

Hra ho neobsahuje, stačí sa mrknúť na Sims Online a je jasné prečo.

Zvukové efekty: 8 / 10

Žvatlanie Simsov sa mi vždy páčilo a stále nové a nové hlášky to len zlepšujú. Kvalita je dostačujúca, každý predmet charakteristicky zvučí, tak nie je o čom.

Hudba: 8 / 10

Melódie pri hraní poznám naspamäť a nikdy by som si ich nepustil ako hudbu vo veži. Je to otrasné a vlastne to sú len jednoduché melódie. Lenže ak sa dajú do hry, nedokážem si predstaviť nič lepšie. A tak to je správne.

Inteligencia & Obtiažnosť: 8 / 10

Táto položka je tak trošku zbytočná, ale budiž. Nič sa od prvej verzie The Sims nezmenilo, takže postavičky sa aj bez vašeho zasahovania dokážu o seba postarať. Občas síce zblbnú, ale nevravte mi, že sa to nestáva aj vám vo vašom osobnom živote.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Aj keď patrí táto recenzia medzi kratšie, som rád, že som ju mohol napísať. Som rád, že som mohol hrať tento výborný datadisk a bavil som sa. Oplatí sa investovať do neho ťažko zarobené korunky, veď kedy budete mať najbližšiu príležitosť stať sa superhviezdou?