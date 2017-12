Pozreli sme sa na Samsung SGH-C100

Samsung uviedol aj na náš trh low-endovú novinku s označením C100. Ide o telefón klasickej konštrukcie s malým displejom, ktorý však zobrazuje až 65000 farieb.

9. sep 2003 o 16:05 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

Dizajn je striedmy – kryt telefónu je z plastu s matnou striebornou úpravou. Telefónu dominuje štvorsmerové tlačidlo obkolesené tromi funkčnými klávesmi a štandardnými klávesmi pre prijatie a ukončenie hovoru. Na pravom boku telefónu sa nachádza konektor pre pripojenie slúchadiel a vľavo je zas dvojsmerové tlačidlo a infraport. Zadnej časti telefónu z tmavého plastu dominuje veľké logo Samsungu. Batéria je priamo súčasť krytu.



Ovládanie

Klávesy sú zapustené v kryte telefónu a táto vlastnosť nepríjemne sťažuje ich ovládanie užívateľom s veľkými prstami (hlavne pri okrajoch). Štvormerová ovládacia klávesa je zas naopak ergonomická a pohodlne sa ovláda. Jej doplnenie tromi funkčnými klávesmi je v praxi overené a týmto ovládaním sa nedá nič pokaziť. Bočná funkčná klávesa je takisto príjemným doplnkom. Telefón sa dobre drží v ruke, pozor však na telefonovanie s mobilom pritlačeným o rameno. Bradou zakryjete nezvykle malý vstup do mikrofónu a volaná strana vás nebude počuť.

Displej

Displej je jedna z hlavných predností tohto telefónu. Na prvý pohľad nevzbudí príliš veľký dojem – má veľmi malú uhlopriečku. No po zapnutí telefónu na vás čaká príjemné prekvapenie – aj do takého minirozmeru dokázal Samsung vtesnať rozlíšenie 128x128 bodov a 65000 farieb so špičkovým zobrazením grafiky. V telefóne je použitý nový koncept TFT displejov s označením UFB, ktorý je lepšie čitateľný na slnečnom svetle (výrazný pokrok však nečakajte).

Menu telefónu

Menu telefónu má svoje východy aj muchy. Má zaujímavý koncept – Samsung používa náhľady, ktoré sa nám po čase používania javili ako veľmi praktická pomôcka. V malom okienku sa pri pohybe v menu objavuje názov ďalšej položky, ak listujete v položkách submenu, ktoré majú nejaký obsah (napr. prijaté SMS správy), zobrazí sa vám v bublinke informácia o obsahu – v konkrétnom prípade SMS správ napríklad ich počet). V menu sa dá pohybovať buď prostredníctvom smerového tlačidla, alebo prostredníctvom čísiel na klávesnici, pretože každá položka má svoje pridelené číslo. Nastaviť možno dve varianty zobrazenia – buď plnegrafické s animovaným podkladom (efektné, no ťažko čitateľné) alebo kontinuálne so zmenšenými animovanými ikonkami (veľmi dobre čitateľné). Nám viac vyhovovalo striedmejšie kontinuálne menu, rýchlejšie sa v ňom dá pohybovať.

Poteší aj možnosť nastavenia vlastných predvolených funkcií pre smerovú klávesu.

Poďme k chybám – dve z nich sú závažné. Prvou chybou je preklad anglických názvov položiek, ktorý nezodpovedá bežne používaným výrazom a miestami je veľmi kostrbatý. Tu má miestne zastúpenie Samsungu ešte čo robiť. Druhou chybou sa nám javí nelogické zoskupenie položiek v menu, ktoré však môže byť spôsobené práve chaotickým prekladom. Príklad: v hlavnej položke menu Nastavenie hodín nájdete zároveň kalendár, pripomienkovač, kalkulačku, prepočet meny, inými slovami všetky PIM funkcie telefónu. V telefóne sú na prvý pohľad nainštalované dve hry, logicky v položke Fun Box. Už nelogicky nájdete ďalšie dve schované v ďalšej položke funboxu s názvom Načítať. Podobných prípadov je v tomto telefóne viac. Posledná výhrada smeruje k zobrazeniu textov položiek menu – vďaka použitému širokému typu písma sa väčšina názvov nezmestí na šírku displeja, časť textu je schovaná a ak si chcete prečítať všetko, musíte čakať, kým sa text pomaly presunie smerom doľava.

Trochu nám prekážali aj pomalé odozvy softvéru, hlavne pri zapnutí a pri odblokovaní kláves, no ak telefón hodnotíme komplexne, nepatrí medzi pomalé.

Funkcie

Telefón s najväčšou pravdepodobnosťou nenájdete v ponuke dotovaných, pretože mu chýba podpora MMS. Ako každý telefón v triede low-end má obmedzený počet funkcií. Kalendár s mesačným zobrazením (možno v ňom nastaviť aj akcie s pripomenutím) je doplnený poznámkovým blokom. Svoje záznamy môžete presúvať medzi jednotlivými aplikáciami. V telefóne nájdete ešte kalkulačku a prepočet mien.

SMS správy môžete písať normálne, alebo cez T9, na displeji sa zobrazuje zostávajúci počet znakov a pri písaní spojených dlhých správ telefón prechod do novej správy oznámi vyskakujúcou bublinkou.

Zvláštne je riešený telefónny zoznam. Je síce viacpoložkový a ponúka 500 miest, každá položka pri kontakte sa však ráta ako jedno miesto. A vôbec, zadávanie kontaktov do telefónu je trocha nepraktické a zdĺhavé (nehovoriac o tom, že ku kontaktu sa dostanete dvomi kliknutiami). Pracovať môžete s kontaktmi na SIM karte aj v telefóne bez vzájomných konfliktov. Ďalšiu zvláštnosť nájdete v menu telefónu – do telefónneho zoznamu sa dostanete iba zo štandardného stand-by režimu telefónu prostredníctvom pravej funkčnej klávesy, v menu telefónny zoznam úplne chýba.

Pri multimediálnych funkciách sa výrobca nezaprie – telefón disponuje kvalitným zvukom, podarenými 40-tónovými polyfonickými zvoneniami a širokým výberom tapiet a animovaných obrázkov. Telefón si môžete personalizovať ako len chcete, veľký výber zvukov je nielen pre zvonenie, ale aj pre servisné tóny. Na hlavnú obrazovku môžete umiestniť hodiny, ale aj mesačný prehľad kalendára. Rovnako tak si môžete nastaviť dva režimy uvítania po zapnutí.

Pre všetkých hravých je určená blikajúca diódka s veľkou paletou farieb, oceňujeme však, že ju možno aj vypnúť, pretože napríklad v tmavej miestnosti svojimi svetelnými výbojmi dosť ruší.

Java hry so zvukom, zvonenia a logá si môžete aj stiahnuť cez WAP 1.2 a GPRS triedy 8. Milo prekvapí integrovaný infraport, ktorý umožňuje využívať C100 aj na pripojenie k počítaču (a cez GPRS k internetu).

Batéria

V telefóne je Li-Ion batéria s kapacitou 780 mAh, podľa údajov výrobcu by mal vydržať s pohotovostnom režime 90 hodín a pretelefonovať by ste mali 150 minút. Údaje výrobcu sa zhodujú s našimi skúsenosťami.

Celkové hodnotenie

Samsung SGH-C100 je ideálny telefón pre všetkých tých, ktorí v telefóne očakávajú peknú animovanú grafiku a originálne polyfonické zvonenia. Veľmi príjemne prekvapí displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci 65000 farieb, ktorý v tejto kategórii nie je rozhodne bežný. Funkcie telefónu zodpovedajú jeho kategórii a ak vás multimediálne správy neoslovujú natoľko, že ich musí váš telefón podporovať, SGH-C100 je ideálnym tipom.