Moto GP 2 - trochu slabé motorky

9. sep 2003 o 5:48 Martin Vrábel

Máte radi závody cestných motoriek v peknej grafike a unavujú vás simulátory preplnené komplikovanými nastaveniami? Ak áno, MotoGP 2 je určené práve pre vás. Prečo začínam recenziu záverečnými rečami? Jednoducho preto, lebo i takto v krátkosti by sa hra dala charakterizovať. Avšak pre tých, ktorých som úvodom neodradil, ba naopak zaujal, je určených pár nasledujúcich riadkov, kde sa gamese pozrieme lepšie na zúbky.

Určite nie je prekvapením, že Moto GP2 je kvázi simulátor (prečo kvázi… bude jasné v závere) motocyklových závodov, nadväzujúci na komerčný úspech svojho predchodcu Moto GP. V hre samozrejme nechýbajú skutočné mená pretekárov, i keď tie najväčšie hviezdy ako sú: Max Biaggi, či Valentino Rossi alebo Carlos Checa, si budete musieť odomknúť kvalitnými výkonmi. Čaká na vás 16 prepracovaných okruhov z ktorých stačí spomenúť napr. Katalánsky okruh Catalunya alebo, nám dobre známy, Masarykov okruh v Brne. Hlavným herným módom je „Career“, nasleduje „Time Trials“, „Quick Race“, no a samozrejme „Arcade Championship“, tu však nazvaný „Stunt Mode“, v ktorom dostávate body za rôzne frajerské úlety (jazda na prednom/zadnom kolese, atď.) a čisto prejdené úseky. To si budete musieť najskôr niekde nacvičiť, a preto je k diskpozícii klasický tréning.

Grafika: 8 / 10

Moto GP 2 používa vylepšený 3D engine z predchádzajúceho dielu, a skutočne sa môže pochváliť výbornou grafikou. Pri jazdení vás upútajú také detaily ako chvejúci sa horúci vzduch, striehajúca voda a odrazy na nej, či reálny “mottion blur” pri vysokých rýchlostiach. Na vychutnanie si všetkých grafických efektov však musíte mať DX 9 kompatibilnú GFX kartu. V zvláštnom kontraste s prepolygonovanými motocyklami a ich jazdcami pôsobia placatí diváci, stromy a najmä dievčiny v depe, na ktoré sa určite tešili mnohí obdivovatelia polygonových vnád. Ak ste pri jazdení dostatočne šikovní, môžete sa vám podariť odomknúť niekoľko extra z grafických módov, ako “cartoon”, “wireframe” alebo “saturate”. K dispozícii je samozrejme opakovaný záznam, a keď si ho premietnete z pohľadu helikoptéry, TV, či akčného pohľadu, nemá to chybu.

Interface: 6 / 10

Motto GP2 sa dodáva na jednom CD s pekne spracovaným manuálom, kde aj tak nenájdete odpovede na otázky, ktoré vás budú mátať počas hry :). Inštalácia prebehla, ako sme dnes už zvyknutí, bez problémov a hra odkrojí z disku cca. 700MB. Na bezproblémové hranie potrebujete CPU nad 1Ghz, 256MB pamäte a 64MB GFX. Minimum je 500Mhz CPU, 128MB pamäte a 32MB GFX. Ovládanie gamesy je spracované veľmi jednoducho, takže nehrozia zbytočné preklikávačky cez menu a podmenu. Stačí už len vybrať typ závodu, vypnúť mozog (niekomu stačí len 1/2) a hurá do závodenia.

Hrateľnosť: 7 / 10

Moto GP2 používa šesťtlačítkový model ovládania s nezávislým brzdným účinkom oboch bŕzd, a s možnosťou manuálneho radenia. Na kvalitný virtuálne závodenie je však potrebný gamepad alebo aspoň extrémne šikovné prsty behajúce po klávesnici. Keďže Moto GP2 je arkádový simulátor, s hrateľnosťou nebude mať nik problémy. Skrátka a jednoducho, gamesa je vyvinutá pre masy.

Multiplayer: 6 / 10

Autori hry do Moto GP2 zabudovali štandartnú sieťovú podporu, takže môžete závodiť cez GameSpy alebo vytvoríte server sami a cez LAN, či priamo na IP adresu sa k vám pripoja iní borci a preteky sa môžu začať.

Zvukové efekty: 6 / 10

Zvuky sú kvalitné, nie však na takej úrovni ako grafika. V podstate k niet čo dodať.

Hudba: 8 / 10

Muzika je typicky závodná (rock s elektronickými prvkami), zvládnutá na jednotku. Podstatnejšie je však to, že pokiaľ vás raz omrzí, môžete pridať vlastný výber, no najskôr ho treba skonvertovať do “.ogg” formátu.

Inteligencia & Obtiažnosť: 4 / 10

AI závodníci, tak to je kapitola sama o sebe. Sú to zákerné počítačové potvory, ktoré vedia, že sa im nič v skutočnosti nemôže stať. A tak do vás v plnej rýchlosti narazia hneď ako to situácia dovolí. Pokiaľ havarujete vy, AI pretekári kvôli nebezpečiu vôbec nespomalia. Taktiež sa vám nepokúsia vyhnúť ak ste v porovnaní s nimi pomalší. Vôbec by nebolo od veci, keby sa autori hry trochu viac pohrali a vyladili správanie sa AI oponentov, pretože takto je to najviac nanervyloziaci „bug“ v celej hre. Po krátkej detektívnej činnosti objavíte „bike setup“ a nastavovaniachtiví sa potešia. Bohužiaľ i napriek možnosti nastavovania zmesi gúm, rôznych prevodov, účinku bŕzd a ich pomeru na predné/zadné koleso, je závodenie stále o balancovaní medzi brzdou a plynom. Nájdete ešte síce nastavovanie realizmu, ale efekt tohoto nastavenia je tiež diskutabilný.

Záverečný verdikt: 6 / 10

Pohľad 1:

Moto GP2 nadväzuje na úspechy predchádzajúceho dielu, ktorý patril medzi špičku motocyklových závodov a tešil sa obrovskej hráčškej popularite. Druhý diel Moto GP prináša niekoľko zmien v grafike, nové trate, no hlavne konverziu od simu k arkáde, čím sa závodenie stáva balancovaním medzi brzdou a plynom. I napriek tomu netreba Moto GP2 zbytočne zatracovať, ale sa ani, okrem grafiky, nestavia na úroveň prvého dielu.



Pohľad 2:

Pamatám sa na zlaté časy ZX Spectra, slávu C-64ky a Atari, kedy leteli závodné gamesky s jedoduchým až primitívnym ovládaním poskytujúc veľa zábavy pri arkádovom závodení. Odvtedy sa v počítačovej technike dialy zázraky, počítače sa zrýchľovali, na scénu prichádzali krajšie, lepšie, zaujímavejšie a zložitejšie hry, no účel – zabaviť hráča ostával rovnaký. Moto GP2 je typickým predstaviteľom takejto kategórie hier, kedy 8- bitová arkádová klasika dostala výbornú 3D grafiku, kvalitné zvukové efekty a s jednoduchým ovládaním útočí na vaše závodnícke vášne.