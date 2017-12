EuroTel: Lacnejšie večerné hovory na Easy

EuroTel Bratislava od 8. septembra 2003 znižuje ceny volaní v sieti EuroTel počas pracovných dní v čase medzi 17.00 a 20.00 hod na 3,90 Sk za minútu hovoru.

8. sep 2003 o 14:24

Ponuka platí až do 31. októbra 2003 bez potreby akejkoľvek aktivácie.

Každý zákazník s programom EASY TEAM tak môže od pondelka do piatku volať vo večerných hodinách lacnejšie. V čase medzi 17.00 a 18.00 hodinou ušetrí 5,60 Sk za každú prevolanú minútu, od 18.00 do 20.00 hod. zaplatí za minútu hovoru o 1,50 Sk menej, ako doteraz.

17.00 – 18.00 18.00 – 20.00 20.00 – 06.00 EASY TEAM (teraz) 3,90 /min. 3,90 /min. 3,90 /min. EASY TEAM (predtým) 9,50 /min. 5,40 /min. 3,90 /min.

Zákazníci s programom EASY NONSTOP a EASY LIFE majú možnosť bezplatne prejsť na EASY TEAM, a tak využiť ponuku večerných hovorov. Stačí zavolať na číslo 12351, voľba 3 - zmena programu. Ak mali doteraz aktivovanú službu CLIP, táto sa im automaticky aj s neminutým kreditom prenáša do programu EASY TEAM, pričom získavajú rad ďalších výhod, ktoré program EASY TEAM ponúka: výhodnejšie podmienky pri službe EASY BONUS (denný bonus až 50 Sk), plnohodnotný hlasový roaming, možnosť presmerovania hovorov na iné telefónne číslo či voľbu konferenčných hovorov. Program EASY TEAM umožňuje aj posielanie MMS správ, ponúka možnosť lacnejších volaní so službou EASY EXTRA pre lacnejšie hovory, posielanie SMS od 1 Sk so službou EASY EXTRA pre lacnejšie SMS a umožňuje zvoliť si potvrdenie informácie o zmene kreditu prostredníctvom flash SMS.