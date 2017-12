Chaos Legion - mix akcie, RPG a stratégie

Na prvý pohľad by ste si mohli povedať, že sa jedná o mix medzi Devil May Cry a Vagrant Story. Na druhý pohľad však k týmto hrám priradíte sériu Dynasty Warriors. Na pohľad tretí ste už úplne bezradní a napadajú vás šialené prirovnani

9. sep 2003 o 5:14 Milo Gracík

Tvorcovia dnes už legendárnej hry Devil May Cry, ktorá definovala žáner akčných hier na PlayStation 2 prichádzajú so svojím novým projektom Chaos Legion. Légie chaosu boli vypustené, iba jeden človek ich môže zastaviť! Teda, ehm, iba on a jeho légie magických pomocníkov. Vyvolený Sieg Warheit musí zastaviť hordy hrôzostrašných bytostí, vytvorených jeho nemesis – Victor Delacroix. Našťastie v tej kaši nie je sám, za ním stojí Thanatos, najsilnejšia zo všetkých légií.

Už z tohto úvodu vám musí byť zrejmé, že v tomto prípade sa nejedná o žiadne manga-like hippie (heh, pekná definícia - pozn. Kordi) pestrofarebné dobrodružstvo, ale o nadupanú a riadne drsnú akciu v temnom a krvavom gotickom svete. Alebo? Že by to nebolo až také jednoznačné:)? Na prvý pohľad by ste si mohli povedať, že sa jedná o mix medzi Devil May Cry a Vagrant Story. Na druhý pohľad však k týmto hrám priradíte sériu Dynasty Warriors. Na pohľad tretí ste už úplne bezradný a napadajú vás šialené prirovnania typu Pokémoni. Nie, nebojte sa, od Pokémonov má Chaos Legion dosť ďaleko, aj keď určité spoločné (dobre zamaskované) znaky by ste tu našli. V podstate sa jedná o netradičnú a zaujímavú kombináciu akčnej mlátičky z pohľadu tretej osoby s exotickou prímesou prvkov stratégie a RPG. Z príbuzných hier by sme pre najvhodnejšie prirovnanie asi siahli k už zmienenej sérii Dynasty Warriors, ale s prvkami charakteristickými pre trháky z dielne Capcom.

V tejto hre nebudete iba efektne likvidovať hordy nepriateľov, ale na pomoc si privolávať vlastné légie pomocníkov. Týchto je niekoľko typov (boj zblízka, boj z diaľky a pod.), pričom každá z nich je účinná proti inému typu nepriateľov (logicky - strelecké jednotky proti lietajúcim potvorám). Samozrejmosťou sú osobitné vlastnosti a RPG charakteristiky légií (útok, obrana, očarovanie, pomoc, energia), ako aj možné vylepšovanie týchto vlastností. Takže si to zhrňme – légia je vlastne prízračná armáda špecializovaná a silná v určitom druhu útoku s možnosťou upgradu. Povestnou čerešničkou na tejto akčnej maškrte sú perfektné príbehové CGI sekvencie, ktorými je Capcom preslávený. Samotný príbeh je hodný najtvrdších tragédií majstra Shakespeara.

Paráda, nie? Majitelia PS2 sa majú túto jeseň skutočne na čo tešiť. Tak si zatiaľ mrknite našu 45 obrázkovú galériu.