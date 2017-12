SR by sa malo pokúsiť o elektronické voľby v roku 2006

BRATISLAVA 8. septembra (SITA) - Slovensko by sa malo podľa predsedníčky Komisie NR SR pre informatizáciu spoločnosti Beáty Brestenskej pokúsiť, aby elektronické hlasovanie bolo možné už pri najbližších parlamentných voľbách v roku 2006. Ako povedala pre

8. sep 2003 o 11:26 NULL

agentúru SITA, už dnes by sa mali pre takýto spôsob hlasovania vytvárať podmienky. "Odskúšať by sa to mohlo vo veľkých mestách napríklad pri komunálnych voľbách," uviedla.

Elektronické voľby by podľa sociológa Pavla Haulíka viacerým ľuďom, ktorí využívajú internet, ušetrili množstvo času. Ako povedal pre agentúru SITA, títo ľudia by nepotrebovali k takémuto spôsobu hlasovania ani špeciálne nabádanie. "Treba len pripraviť legislatívu," zdôraznil Haulík. Prekvapilo ho, že ministerstvo vnútra, ktoré pripravuje novelu volebného zákona, zakomponovalo do legislatívy možnosť voľby listom, ale nie elektronické voľby. Aj tak si však Haulík myslí, že v súčasnosti elektronické hlasovanie nie je aktuálne. "Perspektívne určite," dodal.

Podľa ústavného právnika Ladislava Orosza je dôležité, aby sa umožnilo hlasovanie vo voľbách tým občanom SR, ktorí sú v čase ich konania v zahraničí. Elektronické voľby by považoval za krok vpred. Otázne však podľa neho je, aké sú technické možnosti štátu a finančné zabezpečenie zo štátneho rozpočtu. "Dôležité bude, aby bolo hlasovanie nespochybniteľné," zdôraznil v rozhovore pre agentúru SITA Orosz. Podľa neho by v spoločnosti o tejto otázke mala prebehnúť rozsiahla diskusia.