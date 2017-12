Recenzujeme Panasonic G60

Panasonic čo nevidieť uvedie na náš trh nástupcu low-endového modelu GD67. Dostali sme možnosť vyskúšať testovaciu verziu telefónu. Aký je?

8. sep 2003 o 10:33 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

Panasonic pravdepodobne vypočul jednu z najčastejších výčitiek k modelu GD67 a výrazne prepracoval kryt telefónu. Nová G60 už zďaleka nepôsobí dojmom lacného plastu ako jeho predchodca, práve naopak. Telefón má povrchovú úpravu imitujúcu vyleštený chróm a na prvý pohľad vyzerá veľmi dobre. Ťažkopádny a nepresný joystick je takisto minulosťou – G60 prevzal štvorsmerový zapustený joystick s tlačidlom uprostred od populárnej GD87. Klávesy sú umiestnené iba v prednej časti telefónu, na boku je len konektor pre slúchadlá. Klávesnica je možno až príliš tuhá, no správy sa na nej píšu veľmi dobre. V zadnej časti telefónu je priehľadný kryt batérie, pod ktorý možno vložiť obľúbený obrázok.

Ovládanie

Menu telefónu možno ovládať prostredníctvom spomínaného štvorsmerového zapusteného joysticku s tlačidlom uprostred, ďašími dvomi funkčnými klávesmi a tradičnými klávesmi na prijatie a ukončenie hovoru. Zatiaľ čo nový koncept ovládacieho joysticku je v prípade véčkového modelu GD87 na dotyk príjemný a jeho ovládanie je presné, v G60 je tento joystick veľmi tuhý. Dizajnéri v snahe o pokrok urobili bohužiaľ výrazný krok späť. Inak je však ovládanie intuitívne a bez výhrad – všetky potrebné akcie v menu potvrdíte očakávaným tlačidlom.

Displej

Panasonic do modelu G60 montuje displej s rozlíšením 128 x 128 bodov a zobrazením 4096 farieb. Displej je dostatočne jasný a dobre podsvietený, no bez podsvietenia je na slnečnom svetle úplne nečitateľný. Malú výhradu máme k dizajnérom menu, ktorí sa neunúvali jeho grafické prvky optimalizovať pre 4096 farieb a miestami sú prechody nepekne kockaté.

Menu telefónu

Menu telefónu nadväzuje na úspešný koncept použitý v modeloch GD67 a GD87 a nenájdeme v ňom žiadne významné zmeny. Charakterizujú ho veľmi pekne animované ikonky a cukríkové farby. Funkcie telefónu sú rozdelené do deviatich prehľadných skupín. Odozva pri voľbe jednotlivých položiek je rýchla, písanie SMS správ plynulé.

Funkcie

Kedže G60 patrí do kategórie tzv. low-endových telefónov, čiže lacných mobilov pre menej náročného užívateľa, v telefóne nečakajte zázraky. Z dátových funkcií G60 štandardne podporuje MMS, EMS, WAP vo verzii 1.2.1 a GPRS triedy 8. V telefóne je k dispozícii jednoduchý pripomienkovač (bez kalendára), záznamník zvuku, hodiny, budík (3 rôzne časy), automatické vypínanie a zapínanie telefónu (zaujímavá funkcia, na ktorú konkurencia vo svojich modeloch zvykne zabudnúť...), kalkulačka a podarený editor zvonení, v ktorom si pekné polyfonické zvonenie so zvukom xylofónu dokáže vytvoriť aj hudobný antitalent.

V G60 nájdete už tradične veľmi široké možnosti personalizácie – či už prostredníctvom štyroch farebných tém, alebo veľkého výberu tapiet a šetričov obrazovky. Aj tu však možno dizajnérom vytknúť nedostatočnú optimalizáciu niektorých obrázkov pre displej so 4096 farbami. Obrázky a zvonenia stiahnuté z MMS alebo cez WAP možno ukladať do samostatného prehľadného adresára Media Folder. Sem sa tiež ukladajú obrázky, ktoré možno nafotiť prídavným fotoaparátom.

Panasonic sa môže pochváliť veľmi podarenými polyfonickými zvukmi, podľa nášho názoru ho môžeme v pomyselnom rebríčku zaradiť na druhé miesto za spoločnosť Samsung. Napriek tomu, že v G60 Panasonic ponúka iba 16-tónové zvonenia, výsledok je veľmi efektný. Použiteľné je každé z 20 predvolených zvonení s rôznymi hudobnými štýlmi. Nesmieme pritom zabudnúť pochváliť neobvykle kvalitný reproduktor v zadnej časti telefónu s hlbokým a čistým zvukom.

Zvonenia možno uložiť do viacerých profilov správania telefónu, takisto ich možno doplniť viacerými variantmi vibrácií.

Napriek tomu, že Panasonic na svojich stránkach deklaruje pamäť iba na 100 miest v telefónnom zozname, telefón nám naopak vytrvalo hlásil kapacitu 200 miest. Ku každej pozícii možno okrem mena a telefónneho čísla uložiť aj e-mail (napriek tomu, že v telefóne nie je e-mailový klient). Kontakty možno ukladať do skupín a priradiť ich k tzv. horúcej klávese.

Kapacitu pamäti telefónu na SMS sa nám nepodarilo zistiť, no v telefóne je k dispozícii minimálne 50 miest. Samozrejmosťou bude funkcia T9 v slovenčine.

V telefóne bola v čase testu iba jedna hra so zvukom – Black Jack. Okrem zaujímavých podfarbujúcich zvukov nás nijak zvlášť nezaujala.

Z multimedálneho príslušenstva bude k G60 dostupný podľa internetovej stránky výrobcu iba prídavný fotoaparát.

Batéria

Výrobca uvádza batériu Li-Ion s kapacitou 740 mAh. Telefón nám vydržal v pohotovostnom režime približne 7 dní, pri bežnom používaní ho budete musieť nabíjať každé 3 – 4 dni.

Celkové hodnotenie

Ak sa obzrieme dozadu, v porovnaní s modelom GD67 urobil Panasonic kus práce. Okrem zlepšeného dizajnu ponúka veľmi príjemné intuitívne ovládanie a podarené polyfonické zvonenia. Vo svojej triede je dôstojným konkurentom iným značkám.