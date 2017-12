Až tri štvrtiny Američanov by radšej drhli záchody, ako čítali nechcené maily

6. sep 2003 o 15:56 TASR

Písmo: A - | A + 0 Los Angeles 6. septembra (TASR) - Čistenie záchodov určite nie je činnosťou, do ktorej by sa ktokoľvek hrnul, ale Američania by jej dali prednosť pred mazaním spamu - nevyžiadanej elektronickej pošty, vyplýva z najnovšej štúdie spoločnosti Yahoo! Mail. Prieskumom sa totiž zistilo, že 77 percent opýtaných dáva prednosť drhnutiu záchodovej misy pred čítaním spamu. Nevyžiadaná elektronická pošta vyvoláva u jej prijímateľov priam šialenstvo. Spomínaných 77 percent opýtaných sa totiž zároveň vyslovilo za prísne potrestanie spammerov. Z ďalších výsledkov prieskumu vyplýva, že 30 percent opýtaných sa domnieva, že prísne pokuty sú jedinou cestou, ako odradiť tieto osoby od posielania zbytočných e-mailov a osem percent dokonca považuje tresty väzenia za lepšiu alternatívu. Približne 23 percent Američanov tvrdí, že tí, ktorí posielajú stovky a tisícky zbytočných správ, by mali na vlastnej koži okúsiť, aké to je, mať schránku zahltenú zbytočnosťami.