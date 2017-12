Tron 2.0 - pokračovanie filmového dobrodružstva spred 20.rokov

8. sep 2003 o 5:35 Ján Kordoš

Ubehlo 20 rokov od premiéry filmu Tron. Mno, je dosť veľké výročie na to, aby vznikla aj hra. Je to síce trošku oneskorene, na druhú stranu prostredie Tronu vyvolávalo vo mne pocit originality. Stačí, ak sa pozriete na obrázky a zistíte, že Tron 2.0 je tak trošku iná akčná hra a to už hneď na prvý pohľad.

Vývoju sa chopila spoločnosť Monolith v spolupráci s distribútorom Disney, ktorý drží nad projektom svoju ochrannú ruku. Príbeh je jednoduchý – ako Jet Bradley hľadáte svojho otca, ktorý vytvoril program Tron. Po svojom fotríkovi ste zdedili programátorské vlohy a odchádzate do virtuálneho sveta. Ten je trošku iný ako si možno predstavujeme. V prvom rade to je architektúra jednotlivých levelov. Nič sa tu nedá nazvať budovou alebou komplexom budov. Všetko je pospájané akoby neónovými plochami a vytvára to skutočný dojem virtuálnej reality. V každej hre nám virtuálnu realitu prezentovali ako svet, ktorý aj dnes vidíme okolo seba. Preto považujem krok Monolithu v spracovaní za správny a zaslúži si ľahký potlesk.

Vráťme sa k príbehu. Jet bude bojovať so zlými silami – na to však bude potrebovať zbrane. Tie sú tu štyri základné: disk, lopta, tyč a sieť. Aj keď sa to môže zdať ako úbohý arzenál zbraní, mne nechýbala žiadna super-mega puška, ktoru by som skolil nepriateľa už len tým, že ju na neho namierim. Každá zbraň má viac spôsobov využitia, napríklad disk môžete hádzať 2 spôsobmi alebo ho použiť ako účinný štít. Týč, či skôr kopiu využijete pri hádzaní alebo bodaní. Boje sú zaujímavé a nechýba im napätie.

V plnej verzii sa môžeme tešiť aj na RPG prvky. V prvom rade budete vylepšovať sami seba pomocou rôznych mejlov alebo malách programíkov. Nezabúdajte, že sme v jednom obrovskom programe (začína hrozne pripomínať klišoidný Matrix) a všetko okolo nás sa skladá z jednotiek a núl, takže si downloadnete lepšiu verziu systému a hneď budete rýchlejší.

Aby sa však niekto nenabudol pocit, že pôjde o obyčajnú akčnú strielačku s minimálnymi RPG prvkami, implementoval Monolith do hry aj adventúrne prvky vo forme rozhovorov. Možno sa to niekomu bude zdať smiešne, ale rozhovor po ťažkom boji dokáže udržať atmosféru na vysokej úrovni a hlavne sa nedostavý stereotyp, ktorý u akčných hier začína hroziť po zopár misiách.

O grafickom spracovaní som už niečo hovoril na začiatku, tak to už teraz len zľahka dokončím. Tron 2.0 beží na novom engine Monolithu, ktorý je kombináciou Jupiter enginu a Triton enginu. Výsledok hodnotím kladne. Možno sa zdá podľa obrázkov, že spracovanie hry je priemerné a nevýrzné, opak je pravdou. Stačí, ak to uvidíte v pohybe a hneď zistíte, že všetky tie odrazy a výbuchy sú výborne zakonponované do prostredia. Navyše každé prostredie má jedno špecifické sfarbenie. Niekde sa budete prechádzať v modrom prostredí, ktoré pôsobí značne chladne a potom skočíte do levelu s červeným odtieňom prostredia. Geniálna zmena a hlavne to výborne vytvára atmosféru virtuálneho prostredia.

Samozrejme sa nemohlo zabudnúť ani na hudbu. Po vypočutí zopár skladieb som spokojný. Hoci osobne nemám rád žiadnu techno hudbu, v kombinácií s klasickou orchestrálnou hudbou mi to výborne zapadlo do hry a pri hraní to vyzeral ako skutočný herný doprovod a nie niečo, čo vás pri hraní vyrušuje. Postavy v hre nahovorili herci, ktorý skutočne vo filme hrali, takže starší hráči, ktorý si film pamätajú, sa môžu tešiť na Brucea Boxleitnera, ktorý vo filme nahovoril Jetovho otca a v hre samotného Jeta. Slovenskí gejmeri v tom ale asi žiadnu výhodu vidieť nebudú.

Hra mieri vysoko a všetko bude záležať k akej sorte hráčov patríte. Pochybujem, že hra zaujme všetkých hráčov a nie každý si ju obľúbi. No, dosť bolo rečí, môj názor na hru už poznáte, počkajte si však na samotnú recenziu, ktorá sa objaví o pár týždňov.