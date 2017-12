Týždeň vo vede

(28. 8.–3. 9. 2003)

3. sep 2003 o 22:30

(28. 8.–3. 9. 2003)

l Bernard Marty z Centre de Recherches Petrographiques et Geochimiques CNRS (obdoba SAV) vo Vandoeuvre les Nancy s kolegami zistil, že akvitardy, vrstvy nízkopriepustných hornín, môžu slúžiť až milióny rokov ako bezpečné podzemné úložiská toxických odpadov.

l Robert Ford Denison z University of California v Davise s kolegami zistil, že sója „trestá“ symbiotické baktérie, žijúce na jej koreňoch, ak jej nedodávajú dosť dusíka (výmenou za živiny). Lenivé baktérie dusí, odrezávajúc ich od kyslíka. Ani v prírode nič nie je zadarmo.

l John Daly z National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases s kolegami zistil, že žaby stromárky (Dendrobates) istým enzýmom premieňajú pumiliotoxín z hmyzej koristi na ešte päťkrát jedovatejší allopumiliotoxín. Ten sa im ukladá v koži ako ochrana.

l Americkí bádatelia na čele s Benjaminom Surattom z University of Vermont College of Medicine ako prví preukázali, že transplantácia dospelých hematopoietických (krvotvorných) ľudských kmeňových buniek vedie k spontánnej regenerácii poškodeného pľúcneho tkaniva.

l Jung Mjung Čo z firmy Crystal Genomics v juhokórejskom Daežone s kolegami zachytil viagru trojrozmerne priamo v akcii. Štúdiom jej väzby k aktívnej oblasti cieľového enzýmu PDE5 mieni vyvinúť medicínsky optimálne prípravky, aj pre liečbu radu vážnych chorôb.

l Richard Davidson z University of Wisconsin v Madisone s kolegami preukázal, že keď sú aktívne oblasti mozgu súvisiace s prežívaním záporných emócií, klesá imunitná reakcia tela.

l Spotreba aspirínu stále rastie, lebo znižuje výskyt infarktu a porážky. Súčasne však môže ničiť žalúdočnú výstelku. Stefano Fiorucci z Universita di Perugia s kolegami vyvinul formu aspirínu, ktorá uvoľňuje oxid dusnatý a vďaka tomu nemá takéto škodlivé vedľajšie účinky.

l Sankar Mitra z University of Texas Medical Branch odhalil ďalší faktor starnutia. Do mitochondrií (vnútrobunkových „elektrární“) starších buniek ich vlastné membrány prepúšťajú čoraz menej bielkovín, ktorých úlohou je opraviť defekty mitochondriálnej DNA.

l Vďaka pokusom tímu Stephena Hamiltona z Dartmouth College s geneticky upravenými kvasinkami Pichia pastoris možno ľudia čoskoro kvasinkám budú vďačiť nielen za pivo a chlieb, ale aj za rýchlejšiu, efektívnejšiu a jednoduchšiu výrobu liečebných glykoproteínov.

l Tím Julie Wangovej z Harvard Medical School vyvinul unikátnu protiantraxovú vakcínu, ktorá je účinná naraz jednak proti samotnej baktérii, jednak proti jej smrtonosnému toxínu.

ZDENĚK URBAN