Vedci chcú vyrábať ľudské orgány

3. sep 2003 o 22:30

Americkí vedci chcú pomocou nanotechnológie vyrábať plne funkčné ľudské orgány ako pečeň alebo obličky. Mal by to umožniť systém mikroskopicky malých trubíc, ktorých rozvetvenie sa bude podobať krvnému riečisku človeka. Táto sieť trubíc bude v umelom orgáne zásobovať jednotlivé bunky kyslíkom a výživnými látkami, uviedli vedci na konferencii Americkej spoločnosti pre mikrobiológiu v New Yorku.

Rozvetvenie systému rúrok navrhne počítač a potom sa vyleptá na kremíkový povrch. Tento vzor sa otlačí ako pečiatka do filmu z biologického materiálu. Dva takéto filmy sa položia na seba a zapečatia sa. Vznikne tak základná kostra pre bunky budúceho orgánu, vysvetlil Mohammad Kaazempur-Mofrad z Massachusettského technického inštitútu (MIT) v Cambridge. Samotné bunky sa vypestujú v Petriho miskách.

Koža alebo chrupka sa umelo vyrábajú už dlhší čas, ale väčšie orgány zatiaľ nie. Dôvodom je nedostatočné zásobovanie buniek kyslíkom a živinami. Pomocou novej techniky sa podarilo v prvých pokusoch udržať skoro všetky obličkové pečeňové bunky pri živote jeden až dva týždne.

V ďalšom pokuse vedci implantovali potkanom umelú napodobeninu pečene, ktorá však obsahovala iba jednu vrstvu buniek. Plne funkčná pečeň sa skladá z 30 až 50 vrstiev. V potkanoch prežila táto umelá pečeň asi týždeň. Vedci chcú svoje experimenty čoskoro rozšíriť na vyššie cicavce.

(tasr)