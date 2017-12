Vedci vytvorili unikátny digitálny atlas mozgu

Keď bol John Mazziotta študentom, sníval o tom, že raz sa stane architektom. Potom sa začal zaujímať o molekulárnu biológiu a medicínu. Keď stretol vedcov, ktorí ako prví na svete postavili počítačový tomograf, o jeho ďalšom osude bolo rozhodnuté. Nakonie

c sa mu jeho sen takmer vyplnil, lebo zakotvil pri architektúre ľudského mozgu. Dnes je uznávaným odborníkom a šéfom Mezinárodného konzorcia pre mapovanie mozgu sídliaceho na kalifonskej univerzite v Los Angeles.

Tím vedcov zo šiestich krajín pod jeho vedením vytvoril unikátny atlas, ktorý obsahuje sedemtisíc digitálne zmapovaných mozgov ľudí zo siedmich krajín štyroch kontinentov. Okrem normálnych mozgov atlas mapuje mozgy ľudí s Alzheimerovou chorobou, fetálnym alkoholovým syndrómom, autizmom či schizofréniou.

Na začiatku tejto grandióznej práce bola otázka: Ako odlíšiť normálny mozog od chorého?

„Projekt mapovania mozgu vznikol z čistej frustrácie. Dlhé roky študujeme mozgovú stavbu a funkcie, a bojujeme so skutočnosťou, že je nemožné nájsť dva rovnaké mozgy,“ komentoval to Mazziotta. „Vedeli sme, že sa líšia tvarom, veľkosťou aj funkciou, ale v čom konkrétne tá rôznosť spočíva a ako ich porovnávať, to sme nevedeli.“

Odborník, vyzbrojený týmto pozoruhodným atlasom, môže porovnať trebárs mozog dvadsaťročnej ľavorukej ázijskej ženy s mozgom tridsaťročného európskeho autistu, aby zistil, v čom sú rovnaké a v čom sa líšia.

Atlas je pre registrovaných používateľov dostupný na internetovej stránke univerzity (http://www.loni.ucla.edu). (ač)