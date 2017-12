Ázia chce vlastný operačný systém

Zástupcovia japonskej, čínskej a juhokórejskej vlády včera rokovali o bezprecedentnom pláne: chcú spoločne vyvinúť nový operačný systém pre osobné počítače aj mobilné telefóny, aby sa ich krajiny zbavili závislosti od americkej firmy Microsoft.

3. sep 2003 o 22:30 Tomáš Bella

Absolútna dominancia Microsoftu podľa nich nielen bráni rozvoju lokálnych ázijských technologických firiem, ale je problematická aj z hľadiska bezpečnosti. V auguste to ukázali dve veľké vírusové epidémie, ktoré napádali práve majiteľov týchto systémov a jedna z nich bola spôsobená bezpečnostnou chybou vo Windows.

Myšlienka na tvorbu špeciálneho ázijského operačného systému sa zrodila v marci na stretnutí softvérových architektov v Thajsku. Predpokladá sa, že vývojári využijú bezplatný operačný systém Linux, ktorý upravia a vyvinú preň nové aplikácie vrátane nového textového a tabuľkového procesora. Pracovať budú aj na jeho úprave tak, aby sa dal použiť aj pre kritické vládne aplikácie pracujúce s citlivými dátami.

Cieľom najnovšej aktivity je tiež zabrániť Microsoftu získať dominanciu na trhu operačných systémov pre vreckové počítače a mobilné telefóny. Práve v tejto oblasti sú ázijské krajiny ako Japonsko a Južná Kórea ďaleko vpredu pred zvyškom sveta, ak by sa však začal aj pri mobilných zariadeniach presadzovať operačný systém Windows Mobile, pozície ázijských dodávateľov softvéru by to mohlo ohroziť.

Do vývoja nového operačného systému sa zapoja súkromné firmy z ázijských krajín vrátane gigantov ako Sharp, Toshiba či Matsushita a vlády jednotlivých štátov zvážia priamu finančnú podporu vývoja softvéru. Ak bude vývoj úspešný, vlády budú zrejme systém využívať priamo vo svojich aplikáciách.

V uplynulom období niekoľko ázijských štátov ohlásilo migráciu na platformu Linux. Ako príčiny uvádzajú najmä nižšie náklady (Linux je často zadarmo), v niektorých prípadoch aj bezpečnosť. Japonská vláda napríklad uvažuje o prechode na platformu Linux pri najbližšej veľkej zmene vládnych počítačových systémov v roku 2005, čím chce dosiahnuť zníženie nákladov na jeho údržbu na polovicu.

Posledným príkladom je rozhodnutie čínskej vlády zo začiatku augusta, že pri ďalšom obnovovaní programového vybavenia musia všetky vládne inštitúcie nakúpiť softvér len od miestnych výrobcov. Keby nejaký úrad chcel používať Microsoft Windows alebo Office, bude na to potrebovať špeciálne povolenie. Minulý týždeň bolo rozhodnuté o nahradení aj v školách v provincii Šanghaj – Microsoft totiž urobil na školách záťah a žiadal kúpenie licencií na dovtedy nelegálne používané kópie jeho programov. Štát preto rozhodol, že namiesto programu Office sa budú žiaci učiť pracovať s čínskym kancelárskym balíkom WPS Office 2003. Ten sa predáva za 156 dolárov, kým balík od Office stojí 465 dolárov.

Microsoft zatiaľ tlaku chudobnejších krajín na zníženie cien svojich produktov odoláva. Ich obavy nad bezpečnosťou používania zahraničného softvéru s uzatvoreným otvoreným kódom sa snaží rozptýliť špeciálnym programom, ktorý vládam za určitých podmienok umožňuje do úzkostlivo strážených zdrojových kódov systému Windows nahliadnuť. Túto možnosť už využilo niekoľko štátov vrátane Číny, ale aj Ruska či Veľkej Británie.