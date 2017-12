CD prehrávač na lekárske účely

3. sep 2003 o 22:28

Vedci z Kalifornskej univerzity pracujú na systéme, ktorý by umožnil vykonávať niektoré lekárske testy s pomocou bežného CD prehrávača. Ako informoval server BetterHumans.com , postup na analýzu molekúl látok pomocou laseru v počítačovej CD mechanike by mal najskôr výrazne zlacniť vedecký výskum, neskôr by však mohol umožniť aj testy priamo v domácnostiach. Testované látky vedci na povrch CD nanášajú tlačou s vyprázdneným zásobníkom na atramentovej tlačiarni. (tb)